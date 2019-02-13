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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 165166167168 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 138 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 12% 17 Зеленський Володимир Олександрович 26% 36 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 10% 14 Порошенко Петро Олексійович 33% 45 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 5 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 12% 17 Всього голосів : 138 Додано: Сер 13 лют, 2019 23:15 Долярчик написав: https://youtu.be/L-6_nk3SuDU https://youtu.be/L-6_nk3SuDU

Сподобався коментар:

Іvan Bogun

5 днів тому

Зеленскому нужно доказать свою профпригодность на посту мэра своего родного города Кривого Рога и показать результаты.Затем поработать губернатором Днепропетровской области и показать результаты.И только аж затем идти в президенты!

Интересно как это Зеленский собирается поднять зарплату солдатам до НАТО-х стандартов?! Зарплата рядового солдата НАТО составляет 1800 долларов.Численность украинской армии составляет 255 000 человек.Так вот,чтобы дать каждому военному хотя бы зарплату рядового НАТО,то выйдет сумма в 5 500 000 000 долларов в год только на зарплаты...Это 80% нынешнего военного бюджета страны!

Одно слово - балабол и популист!

Кроме того,инфраструктура государства в Украине огромна для содержания! Только на армию,СБУ сколько денег надо! А на содержание остальной инфраструктуры!?!?Теже пенсии,бюджетники!

Доходная часть страны составляет около 40 миллиардов долларов.Расходная часть бюджета составляет около 35 миллиардов долларов(Только на армию и систему безопасности идёт 7,5 миллиарда долларов!).Дифицит бюджета составляет около 4 миллиардов долларов!

Олигархи суммарно владеют около 25 миллиардами долларов(и это не в чистом нале,а в и активах). В Украине насчитывается 7,2 миллионов пенсионеров.Плюс 31 миллион взрослого работоспособного населения.Так вот,чтобы каждому пенсионеру заплатить пенсию хотя бы по 200 баксов в месяц,нужно около 17,3 миллиарда долларов в год! Чтобы заплатить каждому работоспособному человеку хотя бы по 500 баксов зарплаты в месяц,нужно 186 миллиардов долларов в год! Суммарно нужно 203 миллиардов долларов только на выплату этих пенсий и зарплат !!! И это не считая того,что нужно поддерживать и развивать другие сферы государства и инфраструктуру! А ну ка умник расскажи как нам где брать деньги ??? Как быть ??? И что вы думаете,если Зелень станет президентом он что-то сможет изменить?! Да нифига!!! Даже если всех олигархов до трусов раздеть и пустить по миру, всё равно не хватит даже на четверть необходимой суммы для заметного поднятия уровня жизни! Да у Зелени голова кругом пойдёт,когда он реально окунётся в государственные дела! И доведёт страну как Мадуро Венесуэлу до голода вообще и сдаст Украину голой и босой товарищу Путину! Или сделает Украину как ДНР,где вообще ни тебя,ни меня никто бы не спрашивал! И я уверен,что и Зелень,и баба Юля популисты по принуждению от Коломойского и других олигархов,которые зговорились,чтобы во что бы то не стало скинуть антироссийского Пороха и сдать Украину Путину в таёжный союз...﻿ Сподобався коментар:Іvan Bogun5 днів томуЗеленскому нужно доказать свою профпригодность на посту мэра своего родного города Кривого Рога и показать результаты.Затем поработать губернатором Днепропетровской области и показать результаты.И только аж затем идти в президенты!Интересно как это Зеленский собирается поднять зарплату солдатам до НАТО-х стандартов?! Зарплата рядового солдата НАТО составляет 1800 долларов.Численность украинской армии составляет 255 000 человек.Так вот,чтобы дать каждому военному хотя бы зарплату рядового НАТО,то выйдет сумма в 5 500 000 000 долларов в год только на зарплаты...Это 80% нынешнего военного бюджета страны!Одно слово - балабол и популист!Кроме того,инфраструктура государства в Украине огромна для содержания! Только на армию,СБУ сколько денег надо! А на содержание остальной инфраструктуры!?!?Теже пенсии,бюджетники!Доходная часть страны составляет около 40 миллиардов долларов.Расходная часть бюджета составляет около 35 миллиардов долларов(Только на армию и систему безопасности идёт 7,5 миллиарда долларов!).Дифицит бюджета составляет около 4 миллиардов долларов!Олигархи суммарно владеют около 25 миллиардами долларов(и это не в чистом нале,а в и активах). В Украине насчитывается 7,2 миллионов пенсионеров.Плюс 31 миллион взрослого работоспособного населения.Так вот,чтобы каждому пенсионеру заплатить пенсию хотя бы по 200 баксов в месяц,нужно около 17,3 миллиарда долларов в год! Чтобы заплатить каждому работоспособному человеку хотя бы по 500 баксов зарплаты в месяц,нужно 186 миллиардов долларов в год! Суммарно нужно 203 миллиардов долларов только на выплату этих пенсий и зарплат !!! И это не считая того,что нужно поддерживать и развивать другие сферы государства и инфраструктуру! А ну ка умник расскажи как нам где брать деньги ??? Как быть ??? И что вы думаете,если Зелень станет президентом он что-то сможет изменить?! Да нифига!!! Даже если всех олигархов до трусов раздеть и пустить по миру, всё равно не хватит даже на четверть необходимой суммы для заметного поднятия уровня жизни! Да у Зелени голова кругом пойдёт,когда он реально окунётся в государственные дела! И доведёт страну как Мадуро Венесуэлу до голода вообще и сдаст Украину голой и босой товарищу Путину! Или сделает Украину как ДНР,где вообще ни тебя,ни меня никто бы не спрашивал! И я уверен,что и Зелень,и баба Юля популисты по принуждению от Коломойского и других олигархов,которые зговорились,чтобы во что бы то не стало скинуть антироссийского Пороха и сдать Украину Путину в таёжный союз...﻿ Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 7125 З нами з: 01.08.15 Подякував: 863 раз. Подякували: 1046 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лют, 2019 23:18 lapay написав: Alex2006 написав: Но такие люди есть, их много, они общаются в своем кругу, где 80% за Зеленского. Но такие люди есть, их много, они общаются в своем кругу, где 80% за Зеленского.

Вони?:

Вони?:



Ну, вот, Старикан чуть обиделся, что кого-то назвали ботами ))



А для понимания значимости смысла слов - назвать кого-то избирателя ботом обиднее, чем назвать каких-то других избирателей проститутками и наркоманами? Ну, вот, Старикан чуть обиделся, что кого-то назвали ботами ))А для понимания значимости смысла слов - назвать кого-то избирателя ботом обиднее, чем назвать каких-то других избирателей проститутками и наркоманами? freeze 4 Повідомлень: 9597 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2804 раз. Подякували: 3917 раз. Профіль 17 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лют, 2019 23:22 Re: Політичні дискусії freeze написав: А для понимания значимости смысла слов - назвать кого-то избирателя ботом обиднее, чем назвать каких-то других избирателей проститутками и наркоманами А для понимания значимости смысла слов - назвать кого-то избирателя ботом обиднее, чем назвать каких-то других избирателей проститутками и наркоманами

Та ну вас, жартів не розумієте. "Наркомани і проститутки" - це молодь, і нічого більше.

Вибачайте, якщо когось образив. Та ну вас, жартів не розумієте. "Наркомани і проститутки" - це молодь, і нічого більше.Вибачайте, якщо когось образив. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 7125 З нами з: 01.08.15 Подякував: 863 раз. Подякували: 1046 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лют, 2019 23:27 detroytred написав: pesikot написав: Alex2006 написав: Чушь, коэфициенты зависят лишь от количества ставок. На Порошенка поставили 100 грн, на Зеленского 10 грн, отсюда такой коефициент. Просто фанаты Зеленского не играют на ставках, вот и все. Чушь, коэфициенты зависят лишь от количества ставок. На Порошенка поставили 100 грн, на Зеленского 10 грн, отсюда такой коефициент. Просто фанаты Зеленского не играют на ставках, вот и все. Значит, вы ничего о ставках не знаете.

А также теория вероятностей для вас - уж совсем дремучий лес. Значит, вы ничего о ставках не знаете.А также теория вероятностей для вас - уж совсем дремучий лес. Классика!

Вместо аргументации только выпады личные.

Вам толково человек всё разжевал.

Повеселите своей аргументацией. Познаниями)) Классика!Вместо аргументации только выпады личные.Вам толково человек всё разжевал.Повеселите своей аргументацией. Познаниями)) А можна я повеселю ?

1 Ставки - це бізнес

2 Якщо прийняти за аксіому ваше твердження що коефіцієнти визначаються розмірами ставок виставленими одна проти іншої - то ви будете банкрутом моментально.

Пояснюю

Я хочу отримати співвідношення 1 до 3 на якусь подію

Йду в один кантор ставлю 10 одиниць проти цієї події- отримую зміну коефіцієнтів в потрібному мені напрямку і ставлю одночасно сотню інших ставок по максимуму з потрібним мені коефіцієнто.

Звичайно після цього коефіцієнти зміняться , але моя ставка все одно залишиться

Тепер мені залишається ще більшою іншою ставкою хитнути в сторону , коли для мене буде не суттєво ,яка з моїх основних ставок виграє- бо за рахунок коефіцієнта я програш по першій-перекрию виграшем подругі...

3 Так як банкрутств контор не відбувається- то діють інші інструменти

Ставками регулюється кількість поставлених грошей , при чому в конторах Сходу/Півдня коефіцієнти ставок відрізняються від коефіцієнтів ставок контор Заходу.... , але коефіцієнти математично розраховані таким чином , щоб при будь-якому варіанті кінцевого результату-контори залишались з прибутком

Відбувається так зване перестрахування одних в других

А коефіцієнти вираховуються таким чином , щоб максимальна кількість бажаючих могла залишити свої кровні . А можна я повеселю ?1 Ставки - це бізнес2 Якщо прийняти за аксіому ваше твердження що коефіцієнти визначаються розмірами ставок виставленими одна проти іншої - то ви будете банкрутом моментально.ПояснююЯ хочу отримати співвідношення 1 до 3 на якусь подіюЙду в один кантор ставлю 10 одиниць проти цієї події- отримую зміну коефіцієнтів в потрібному мені напрямку і ставлю одночасно сотню інших ставок по максимуму з потрібним мені коефіцієнто.Звичайно після цього коефіцієнти зміняться , але моя ставка все одно залишитьсяТепер мені залишається ще більшою іншою ставкою хитнути в сторону , коли для мене буде не суттєво ,яка з моїх основних ставок виграє- бо за рахунок коефіцієнта я програш по першій-перекрию виграшем подругі...3 Так як банкрутств контор не відбувається- то діють інші інструментиСтавками регулюється кількість поставлених грошей , при чому в конторах Сходу/Півдня коефіцієнти ставок відрізняються від коефіцієнтів ставок контор Заходу.... , але коефіцієнти математично розраховані таким чином , щоб при будь-якому варіанті кінцевого результату-контори залишались з прибуткомВідбувається так зване перестрахування одних в другихА коефіцієнти вираховуються таким чином , щоб максимальна кількість бажаючих могла залишити свої кровні . http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19955 З нами з: 15.01.09 Подякував: 127 раз. Подякували: 1975 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 165166167168 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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