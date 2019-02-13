Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Сподобався коментар: Іvan Bogun 5 днів тому Зеленскому нужно доказать свою профпригодность на посту мэра своего родного города Кривого Рога и показать результаты.Затем поработать губернатором Днепропетровской области и показать результаты.И только аж затем идти в президенты! Интересно как это Зеленский собирается поднять зарплату солдатам до НАТО-х стандартов?! Зарплата рядового солдата НАТО составляет 1800 долларов.Численность украинской армии составляет 255 000 человек.Так вот,чтобы дать каждому военному хотя бы зарплату рядового НАТО,то выйдет сумма в 5 500 000 000 долларов в год только на зарплаты...Это 80% нынешнего военного бюджета страны! Одно слово - балабол и популист! Кроме того,инфраструктура государства в Украине огромна для содержания! Только на армию,СБУ сколько денег надо! А на содержание остальной инфраструктуры!?!?Теже пенсии,бюджетники! Доходная часть страны составляет около 40 миллиардов долларов.Расходная часть бюджета составляет около 35 миллиардов долларов(Только на армию и систему безопасности идёт 7,5 миллиарда долларов!).Дифицит бюджета составляет около 4 миллиардов долларов! Олигархи суммарно владеют около 25 миллиардами долларов(и это не в чистом нале,а в и активах). В Украине насчитывается 7,2 миллионов пенсионеров.Плюс 31 миллион взрослого работоспособного населения.Так вот,чтобы каждому пенсионеру заплатить пенсию хотя бы по 200 баксов в месяц,нужно около 17,3 миллиарда долларов в год! Чтобы заплатить каждому работоспособному человеку хотя бы по 500 баксов зарплаты в месяц,нужно 186 миллиардов долларов в год! Суммарно нужно 203 миллиардов долларов только на выплату этих пенсий и зарплат !!! И это не считая того,что нужно поддерживать и развивать другие сферы государства и инфраструктуру! А ну ка умник расскажи как нам где брать деньги ??? Как быть ??? И что вы думаете,если Зелень станет президентом он что-то сможет изменить?! Да нифига!!! Даже если всех олигархов до трусов раздеть и пустить по миру, всё равно не хватит даже на четверть необходимой суммы для заметного поднятия уровня жизни! Да у Зелени голова кругом пойдёт,когда он реально окунётся в государственные дела! И доведёт страну как Мадуро Венесуэлу до голода вообще и сдаст Украину голой и босой товарищу Путину! Или сделает Украину как ДНР,где вообще ни тебя,ни меня никто бы не спрашивал! И я уверен,что и Зелень,и баба Юля популисты по принуждению от Коломойского и других олигархов,которые зговорились,чтобы во что бы то не стало скинуть антироссийского Пороха и сдать Украину Путину в таёжный союз...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Alex2006 написав:Чушь, коэфициенты зависят лишь от количества ставок. На Порошенка поставили 100 грн, на Зеленского 10 грн, отсюда такой коефициент. Просто фанаты Зеленского не играют на ставках, вот и все.
Значит, вы ничего о ставках не знаете. А также теория вероятностей для вас - уж совсем дремучий лес.
Классика! Вместо аргументации только выпады личные. Вам толково человек всё разжевал. Повеселите своей аргументацией. Познаниями))
А можна я повеселю ? 1 Ставки - це бізнес 2 Якщо прийняти за аксіому ваше твердження що коефіцієнти визначаються розмірами ставок виставленими одна проти іншої - то ви будете банкрутом моментально. Пояснюю Я хочу отримати співвідношення 1 до 3 на якусь подію Йду в один кантор ставлю 10 одиниць проти цієї події- отримую зміну коефіцієнтів в потрібному мені напрямку і ставлю одночасно сотню інших ставок по максимуму з потрібним мені коефіцієнто. Звичайно після цього коефіцієнти зміняться , але моя ставка все одно залишиться Тепер мені залишається ще більшою іншою ставкою хитнути в сторону , коли для мене буде не суттєво ,яка з моїх основних ставок виграє- бо за рахунок коефіцієнта я програш по першій-перекрию виграшем подругі... 3 Так як банкрутств контор не відбувається- то діють інші інструменти Ставками регулюється кількість поставлених грошей , при чому в конторах Сходу/Півдня коефіцієнти ставок відрізняються від коефіцієнтів ставок контор Заходу.... , але коефіцієнти математично розраховані таким чином , щоб при будь-якому варіанті кінцевого результату-контори залишались з прибутком Відбувається так зване перестрахування одних в других А коефіцієнти вираховуються таким чином , щоб максимальна кількість бажаючих могла залишити свої кровні .
lapay написав:Интересно как это Зеленский собирается поднять зарплату солдатам до НАТО-х стандартов?! Зарплата рядового солдата НАТО составляет 1800 долларов.Численность украинской армии составляет 255 000 человек.Так вот,чтобы дать каждому военному хотя бы зарплату рядового НАТО,то выйдет сумма в 5 500 000 000 долларов в год только на зарплаты...Это 80% нынешнего военного бюджета страны! Одно слово - балабол и популист!
Стандартные лозунги порохоботов, обвинить кого-то в популизме. Ключевой момент - у нас бюджет не в долларах, а в гривне. При курсе 15 грн / дол, если даже военный бюджет оставить прежним, то он составит почти в 2 раза больше текущего в долларовом эквиваленте. Далее, из этих 1800 баксов идут налоги прямые + косвенные (ПДВ при покупках), что возвращается в бюджет. Все реально. Естественно, не за один год, но реально. При нормальных людях у власти, которые реально поднимут экономику, а не будут использовать страну как личный бизнес для собственного обогащения.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
lapay yanyura Так Ви вже дочекались відповіді на свій запит, від штаба самого чесного і принципового?
Нет. Мне ничего не пришло.
Ой+ По перше в пікові періоди заповнені були не тільки майдан, а і всі прилеглі вулиці. По друге ішла постійна ротація - одні приїжджали, інші від'їжджали. По третє в масі менших населених пунктів також були облаштовані "майдани" в яких також брали участь солідарні з київським майданом, так що сумарна к-ть виходить велетенська, далеко більше 0,1%.
Я процитировал точную фразу от budivelnik:
На Майдані було близько 3 млн осіб в активній фазі Майдану приблизно 7% населення України
Где там о других населенных пунктах? Где там о сумме по всем ротациям? Даже если увеличить за счет прилегающих улиц общую площадь Майдана в 10 раз и при этом считать, что Майдан и улицы были абсолютно пусты (ни палаток, ни машин, ни столов, дров, шин) все равно на 1 кв.м приходится 8,2 человека. Никогда не пробовали восьмером поместиться на 1 метре? И да, 36300 кв. м это с учетом крыш зданий, клумб, других построек и деревьев. Ссылку я привел ранее.
freeze Дополняем, ИАП, "Социопрогноз", 13 февраля 2019
При такому курсі імпорт зросте, мінімум, в півтора рази, а експорт скоротиться процентів на десять. Звідки взяти різницю?
Это не импорт/экспорт сократиться/не сократятся из-за курса, а курс измениться из-за увеличения экспорта в следствии развития экономики и бизнеса. А про разницу я уже когда-то объяснял, при понижении курса приток валюты будет расти. viewtopic.php?p=3812123#p3812123
При падении курса повышается покупательная способность населения, что делает внутренний рынок привлекательным для инвесторов, и они активнее сюда заходят. Что касается абсолютных чисел, при падении курса повысится спрос на импорт, но, соответственно, повысится и заводимая выручка. Расскажу на примере почему так: Есть условный сельхоз-экспортер К. До 2014 года себестоимость производства 1 тонны товара П была условно 800 грн ($100), продавал он ее на внешнем рынке условно за $125, после чего $100 заводил как выручку для покрытия затрат, $25 оседали в оффшорах. Нынче после кризиса себестоимость 1 тонны товара П составляет 1300 грн ($50), экспортер К продает его на внешнем рынке за $110, после чего $50 заводит как выручку и $60 оседают в оффшорах. Что изменится при курсе 15? Себестоимость упадет до 1100 ($73) и экспортер К будет заводить $73 в Украину и $37 будет оседать в офшорах. Т.е. вместо $50 будет заходить $73 с каждой единицы товара.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.