Додано: Сер 13 лют, 2019 23:15

Долярчик написав: https://youtu.be/L-6_nk3SuDU https://youtu.be/L-6_nk3SuDU

Сподобався коментар:Іvan Bogun5 днів томуЗеленскому нужно доказать свою профпригодность на посту мэра своего родного города Кривого Рога и показать результаты.Затем поработать губернатором Днепропетровской области и показать результаты.И только аж затем идти в президенты!Интересно как это Зеленский собирается поднять зарплату солдатам до НАТО-х стандартов?! Зарплата рядового солдата НАТО составляет 1800 долларов.Численность украинской армии составляет 255 000 человек.Так вот,чтобы дать каждому военному хотя бы зарплату рядового НАТО,то выйдет сумма в 5 500 000 000 долларов в год только на зарплаты...Это 80% нынешнего военного бюджета страны!Одно слово - балабол и популист!Кроме того,инфраструктура государства в Украине огромна для содержания! Только на армию,СБУ сколько денег надо! А на содержание остальной инфраструктуры!?!?Теже пенсии,бюджетники!Доходная часть страны составляет около 40 миллиардов долларов.Расходная часть бюджета составляет около 35 миллиардов долларов(Только на армию и систему безопасности идёт 7,5 миллиарда долларов!).Дифицит бюджета составляет около 4 миллиардов долларов!Олигархи суммарно владеют около 25 миллиардами долларов(и это не в чистом нале,а в и активах). В Украине насчитывается 7,2 миллионов пенсионеров.Плюс 31 миллион взрослого работоспособного населения.Так вот,чтобы каждому пенсионеру заплатить пенсию хотя бы по 200 баксов в месяц,нужно около 17,3 миллиарда долларов в год! Чтобы заплатить каждому работоспособному человеку хотя бы по 500 баксов зарплаты в месяц,нужно 186 миллиардов долларов в год! Суммарно нужно 203 миллиардов долларов только на выплату этих пенсий и зарплат !!! И это не считая того,что нужно поддерживать и развивать другие сферы государства и инфраструктуру! А ну ка умник расскажи как нам где брать деньги ??? Как быть ??? И что вы думаете,если Зелень станет президентом он что-то сможет изменить?! Да нифига!!! Даже если всех олигархов до трусов раздеть и пустить по миру, всё равно не хватит даже на четверть необходимой суммы для заметного поднятия уровня жизни! Да у Зелени голова кругом пойдёт,когда он реально окунётся в государственные дела! И доведёт страну как Мадуро Венесуэлу до голода вообще и сдаст Украину голой и босой товарищу Путину! Или сделает Украину как ДНР,где вообще ни тебя,ни меня никто бы не спрашивал! И я уверен,что и Зелень,и баба Юля популисты по принуждению от Коломойского и других олигархов,которые зговорились,чтобы во что бы то не стало скинуть антироссийского Пороха и сдать Украину Путину в таёжный союз...﻿