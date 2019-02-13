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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 166167168169 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 139 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 12% 17 Зеленський Володимир Олександрович 26% 36 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 11% 15 Порошенко Петро Олексійович 32% 45 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 5 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 12% 17 Всього голосів : 139 Додано: Сер 13 лют, 2019 23:59 Starikan написав: freeze

Для вас все, кто не согласен с выбранной вами кандидатурой президента - боты.

Ветку стало противно читать. Вы с vitalian-ом и detroytred-ом ее зас...ли. Для вас все, кто не согласен с выбранной вами кандидатурой президента - боты.Ветку стало противно читать. Вы с vitalian-ом и detroytred-ом ее зас...ли.

Вообще-то они просто агитируют за тех кандидатов, кот. им нравятся.

Правы они или нет, это другой вопрос, но это их выбор.

А вот фото плачущего Путина - это к чему? Это не "заси...ние ветки"?



Возвращаясь к вопросу об экономике в предвыборной борьбе. Я как-то довольно давно писал в ветке ДСа, что пока не будет серьёзных экономич. программ и их обсуждения, я в этом цирке больше не участвую. Так что на эти выборы, возможно, просто не пойду. Во всяком случае, на первый тур. Мне как-то надоело выбирать "лучшего из худших". На второй тур - посмотрим, в зависимости от того, кто выйдет.



Аргументация, процитированная lapay в посте

Так же, как и https://youtu.be/L-6_nk3SuDU , выложенный Долярчиком. Кстати, за Коломойского я бы, возможно, и проголосовал. Он, правда, себя не забудет, но и для Украины сделал бы много.



Alex2006

Курс 15 вводим со следующего дня после выборов или после инаугурации?

Зарплаты в 1800 долл. - через полгода? год? Похоже на обещания Libo. Вот из-за таких завиральных идей я против Юли и, возможно, пойду на второй тур, чтобы проголосовать против неё.

Вот Вообще-то они просто агитируют за тех кандидатов, кот. им нравятся.Правы они или нет, это другой вопрос, но это их выбор.А вот фото плачущего Путина - это к чему? Это не "заси...ние ветки"?Возвращаясь к вопросу об экономике в предвыборной борьбе. Я как-то довольно давно писал в ветке ДСа, что пока не будетэкономич. программ и их обсуждения, я в этом цирке больше не участвую. Так что на эти выборы, возможно, просто не пойду. Во всяком случае, на первый тур. Мне как-то надоело выбирать "лучшего из худших". На второй тур - посмотрим, в зависимости от того, кто выйдет.Аргументация, процитированнаяв посте viewtopic.php?p=4581833#p4581833 , несколько удручает.Так же, как и, выложенный. Кстати, за Коломойского я бы, возможно, и проголосовал. Он, правда, себя не забудет, но и для Украины сделал бы много.Курс 15 вводим со следующего дня после выборов или после инаугурации?Зарплаты в 1800 долл. - через полгода? год? Похоже на обещанияВот из-за таких завиральных идей я против Юли и, возможно, пойду на второй тур, чтобы проголосовать против неё.Вот Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 14 лют, 2019 00:07, всього редагувалось 1 раз.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11442 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3555 раз. Подякували: 3343 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 00:00 Alex2006 написав: Стандартные лозунги порохоботов, обвинить кого-то в популизме. Ключевой момент - у нас бюджет не в долларах, а в гривне. При курсе 15 грн / дол, если даже военный бюджет оставить прежним, то он составит почти в 2 раза больше текущего в долларовом эквиваленте. Далее, из этих 1800 баксов идут налоги прямые + косвенные (ПДВ при покупках), что возвращается в бюджет. Все реально. Естественно, не за один год, но реально. При нормальных людях у власти, которые реально поднимут экономику, а не будут использовать страну как личный бизнес для собственного обогащения. Стандартные лозунги порохоботов, обвинить кого-то в популизме. Ключевой момент - у нас бюджет не в долларах, а в гривне. При курсе 15 грн / дол, если даже военный бюджет оставить прежним, то он составит почти в 2 раза больше текущего в долларовом эквиваленте. Далее, из этих 1800 баксов идут налоги прямые + косвенные (ПДВ при покупках), что возвращается в бюджет. Все реально. Естественно, не за один год, но реально. При нормальных людях у власти, которые реально поднимут экономику, а не будут использовать страну как личный бизнес для собственного обогащения. Підсумовою

Коли я підтримую Порошенка в його сподіваннях що через 5 років в нас будуть зарплати в 1000 доларів - то я порохобот, а Порошенко звіздобол...

Коли ж якийсь з прихильників Зеленського вважає щщо це можливо - то він тоді хто ? зеленоботт? а його кумир - зеленобол? ПідсумовоюКоли я підтримую Порошенка в його сподіваннях що через 5 років в нас будуть зарплати в 1000 доларів - то я порохобот, а Порошенко звіздобол...Коли ж якийсь з прихильників Зеленського вважає щщо це можливо - то він тоді хто ? зеленоботт? а його кумир - зеленобол? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19958 З нами з: 15.01.09 Подякував: 127 раз. Подякували: 1976 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 00:05 Re: Політичні дискусії yanyura написав: Я процитировал точную фразу от budivelnik:

На Майдані було близько 3 млн осіб в активній фазі Майдану приблизно 7% населення України

Где там о других населенных пунктах? Где там о сумме по всем ротациям? Я процитировал точную фразу от budivelnik:Где там о других населенных пунктах? Где там о сумме по всем ротациям? Тільки не треба власну тупість - на інших перекладати

1 Ви поцікавились в будівельника тим що не зрозуміли - чи відразу тупо почали ділити/множити?

2 Ви погоджуєтесь з тим що Майдан -це образ збиральний , а тому до його учасників треба відносити не 100 загинувших , а всіх хто так чи інше цей Майдан підтримував?

3 Ви погоджуєтесь з тим , що 14 млн проголосувавших за Порошенка+Тимощенко+Гриценко на виборах 2014 року - можна віднести до людей які підтримували Майдан? Тільки не треба власну тупість - на інших перекладати1 Ви поцікавились в будівельника тим що не зрозуміли - чи відразу тупо почали ділити/множити?2 Ви погоджуєтесь з тим що Майдан -це образ збиральний , а тому до його учасників треба відносити не 100 загинувших , а всіх хто так чи інше цей Майдан підтримував?3 Ви погоджуєтесь з тим , що 14 млн проголосувавших за Порошенка+Тимощенко+Гриценко на виборах 2014 року - можна віднести до людей які підтримували Майдан? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19958 З нами з: 15.01.09 Подякував: 127 раз. Подякували: 1976 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 00:07 budivelnik написав: Alex2006 написав: Стандартные лозунги порохоботов, обвинить кого-то в популизме. Ключевой момент - у нас бюджет не в долларах, а в гривне. При курсе 15 грн / дол, если даже военный бюджет оставить прежним, то он составит почти в 2 раза больше текущего в долларовом эквиваленте. Далее, из этих 1800 баксов идут налоги прямые + косвенные (ПДВ при покупках), что возвращается в бюджет. Все реально. Естественно, не за один год, но реально. При нормальных людях у власти, которые реально поднимут экономику, а не будут использовать страну как личный бизнес для собственного обогащения. Стандартные лозунги порохоботов, обвинить кого-то в популизме. Ключевой момент - у нас бюджет не в долларах, а в гривне. При курсе 15 грн / дол, если даже военный бюджет оставить прежним, то он составит почти в 2 раза больше текущего в долларовом эквиваленте. Далее, из этих 1800 баксов идут налоги прямые + косвенные (ПДВ при покупках), что возвращается в бюджет. Все реально. Естественно, не за один год, но реально. При нормальных людях у власти, которые реально поднимут экономику, а не будут использовать страну как личный бизнес для собственного обогащения. Підсумовою

Коли я підтримую Порошенка в його сподіваннях що через 5 років в нас будуть зарплати в 1000 доларів - то я порохобот, а Порошенко звіздобол...

Коли ж якийсь з прихильників Зеленського вважає щщо це можливо - то він тоді хто ? зеленоботт? а його кумир - зеленобол? ПідсумовоюКоли я підтримую Порошенка в його сподіваннях що через 5 років в нас будуть зарплати в 1000 доларів - то я порохобот, а Порошенко звіздобол...Коли ж якийсь з прихильників Зеленського вважає щщо це можливо - то він тоді хто ? зеленоботт? а його кумир - зеленобол?

А кто-то из кандидатов не "сподівається", что у нас будут такие зарплаты? Почему вы поддерживаете именно топ-коррупционера страны, а не других, кто на это надеется? Если бы Порошенко не возглавил коррупцию, а искоренил ее и восстановил честность и справедливость в стране - у нас УЖЕ была бы такая зарплата, т.к. нас бы залило инвестициями западных стран и было бы очень много высокооплачиваемой работы. Он мог войти в историю, но выбрал сохранение старых схем, просто чтобы они теперь работали на него, а не Януковича. А кто-то из кандидатов не "сподівається", что у нас будут такие зарплаты? Почему вы поддерживаете именно топ-коррупционера страны, а не других, кто на это надеется? Если бы Порошенко не возглавил коррупцию, а искоренил ее и восстановил честность и справедливость в стране - у нас УЖЕ была бы такая зарплата, т.к. нас бы залило инвестициями западных стран и было бы очень много высокооплачиваемой работы. Он мог войти в историю, но выбрал сохранение старых схем, просто чтобы они теперь работали на него, а не Януковича. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3434 З нами з: 13.06.15 Подякував: 92 раз. Подякували: 461 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 00:12 Re: Політичні дискусії Alex2006 написав: Если бы Порошенко не возглавил коррупцию, а искоренил ее и восстановил честность и справедливость в стране - у нас УЖЕ была бы такая зарплата, т.к. нас бы залило инвестициями западных стран и было бы очень много высокооплачиваемой работы Если бы Порошенко не возглавил коррупцию, а искоренил ее и восстановил честность и справедливость в стране - у нас УЖЕ была бы такая зарплата, т.к. нас бы залило инвестициями западных стран и было бы очень много высокооплачиваемой работы

А шо, в Грузії вже зарплати по $1000? Серед постсовкових республік тільки Естонія швидко піднялась, і то, тільки тому, що мовно близькі шведи ввалили туди гарні гроші. Не буває економічних чудес. А шо, в Грузії вже зарплати по $1000? Серед постсовкових республік тільки Естонія швидко піднялась, і то, тільки тому, що мовно близькі шведи ввалили туди гарні гроші. Не буває економічних чудес. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 7128 З нами з: 01.08.15 Подякував: 864 раз. Подякували: 1047 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 00:15 Alex2006

Повторю вопрос выше - когда будут такие зарплаты? через сколько лет?

По-моему, это бред, что в Вашем исполнении, что в исполнении "порохоботов" (правда, я у них такого не встречал, возможно, пропустил).

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11442 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3555 раз. Подякували: 3343 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 00:19 lapay написав: Alex2006 написав: Если бы Порошенко не возглавил коррупцию, а искоренил ее и восстановил честность и справедливость в стране - у нас УЖЕ была бы такая зарплата, т.к. нас бы залило инвестициями западных стран и было бы очень много высокооплачиваемой работы Если бы Порошенко не возглавил коррупцию, а искоренил ее и восстановил честность и справедливость в стране - у нас УЖЕ была бы такая зарплата, т.к. нас бы залило инвестициями западных стран и было бы очень много высокооплачиваемой работы

А шо, в Грузії вже зарплати по $1000? Серед постсовкових республік тільки Естонія швидко піднялась, і то, тільки тому, що мовно близькі шведи ввалили туди гарні гроші. Не буває економічних чудес. А шо, в Грузії вже зарплати по $1000? Серед постсовкових республік тільки Естонія швидко піднялась, і то, тільки тому, що мовно близькі шведи ввалили туди гарні гроші. Не буває економічних чудес.

Грузия сейчас откатывается в олигархат. А при Саакашвили грузинский лари ревальвировал на 30%. Экономические чудеса бывают, и у нас они вполне реальны. Если бюджет не будет раскрадываться - мы моментально увидим совершенно другую картину. Грузия сейчас откатывается в олигархат. А при Саакашвили грузинский лари ревальвировал на 30%. Экономические чудеса бывают, и у нас они вполне реальны. Если бюджет не будет раскрадываться - мы моментально увидим совершенно другую картину. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3434 З нами з: 13.06.15 Подякував: 92 раз. Подякували: 461 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 00:27 ЛАД написав: Alex2006

Повторю вопрос выше - когда будут такие зарплаты? через сколько лет?

По-моему, это бред, что в Вашем исполнении, что в исполнении "порохоботов" (правда, я у них такого не встречал, возможно, пропустил). Повторю вопрос выше -будут такие зарплаты? через сколько лет?По-моему, это бред, что в Вашем исполнении, что в исполнении "порохоботов" (правда, я у них такого не встречал, возможно, пропустил).

Не видел такого вопроса, никто не говорит что это будет через год. И такие зарплаты у кого? У уборщицы или у специалиста с квалификацией? Если победит правильный кандидат, и результат будет закреплен на парламентских выборах - тогда начнется резкий экономический рост в сопровождении с ревальвацией. Думаю, до 15.ХХ сможем дойти за 5 лет. Я бы тогда предположил расклад по курсу на 5 лет: 23 (осень 2020) 20 18 16 15.ХХ Не видел такого вопроса, никто не говорит что это будет через год. И такие зарплаты у кого? У уборщицы или у специалиста с квалификацией? Если победит правильный кандидат, и результат будет закреплен на парламентских выборах - тогда начнется резкий экономический рост в сопровождении с ревальвацией. Думаю, до 15.ХХ сможем дойти за 5 лет. Я бы тогда предположил расклад по курсу на 5 лет: 23 (осень 2020) 20 18 16 15.ХХ Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3434 З нами з: 13.06.15 Подякував: 92 раз. Подякували: 461 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 00:28 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Так что на эти выборы, возможно, просто не пойду. Во всяком случае, на первый тур. Мне как-то надоело выбирать "лучшего из худших".



Нельзя не ходить на выборы, это долг каждого человека, причем не обременительный.

Мало того теоретически ваш голос и бюллетень может быть подтасован.

Пойдите как говорится на худой конец проголосуйте за Романа Безсмертного.

Идеальный кандидат, но без шансов на победу.

Будучи во властных структурах был охаректирозован как честнейший человек, ни копейки принципиально не прикарманил, отличные идеи у него в программе по всем вопросам, скромный, никто не может сказать, что то плохое про него.

Единственное, склад характера - тихий, такие у нас непроходные. Нельзя не ходить на выборы, это долг каждого человека, причем не обременительный.Мало того теоретически ваш голос и бюллетень может быть подтасован.Пойдите как говорится на худой конец проголосуйте за Романа Безсмертного.Идеальный кандидат, но без шансов на победу.Будучи во властных структурах был охаректирозован как честнейший человек, ни копейки принципиально не прикарманил, отличные идеи у него в программе по всем вопросам, скромный, никто не может сказать, что то плохое про него.Единственное, склад характера - тихий, такие у нас непроходные. freeze 4 Повідомлень: 9598 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2805 раз. Подякували: 3917 раз. Профіль 17 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 00:35 budivelnik

Похоже, что я ошибся, написав

То ли математик из вас никакой, то ли косноязычно пишите.

С математикой у вас еще терпимо, а вот коcноязычие полностью присутствует (как у Кличко, вот только он известнейший боксер мирового уровня, в отличие от вас).



Покажите, где здесь



Майдан -це образ збиральний , а тому до його учасників треба відносити не 100 загинувших , а всіх хто так чи інше цей Майдан підтримував?

Все остальное в вашем посте типичный прием тролля - уход в сторону. И или покажите, где я писал

до його учасників треба відносити не 100 загинувших

или прекращайте выполнять рекомендации Супрун о лечебных эффектах ( https://twitter.com/usuprun/status/1090981013084352513 ) Похоже, что я ошибся, написавС математикой у вас еще терпимо, а вот коcноязычие полностью присутствует (как у Кличко, вот только он известнейший боксер мирового уровня, в отличие от вас).Покажите, где здесьВсе остальное в вашем посте типичный прием тролля - уход в сторону. И или покажите, где я писалили прекращайте выполнять рекомендации Супрун о лечебных эффектах ( yanyura Повідомлень: 4075 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1005 раз. Подякували: 858 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 166167168169 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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