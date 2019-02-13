Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:freeze Для вас все, кто не согласен с выбранной вами кандидатурой президента - боты. Ветку стало противно читать. Вы с vitalian-ом и detroytred-ом ее зас...ли.
Вообще-то они просто агитируют за тех кандидатов, кот. им нравятся. Правы они или нет, это другой вопрос, но это их выбор. А вот фото плачущего Путина - это к чему? Это не "заси...ние ветки"?
Возвращаясь к вопросу об экономике в предвыборной борьбе. Я как-то довольно давно писал в ветке ДСа, что пока не будет серьёзных экономич. программ и их обсуждения, я в этом цирке больше не участвую. Так что на эти выборы, возможно, просто не пойду. Во всяком случае, на первый тур. Мне как-то надоело выбирать "лучшего из худших". На второй тур - посмотрим, в зависимости от того, кто выйдет.
Alex2006 Курс 15 вводим со следующего дня после выборов или после инаугурации? Зарплаты в 1800 долл. - через полгода? год? Похоже на обещания Libo. Вот из-за таких завиральных идей я против Юли и, возможно, пойду на второй тур, чтобы проголосовать против неё. Вот
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 14 лют, 2019 00:07, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Alex2006 написав:Стандартные лозунги порохоботов, обвинить кого-то в популизме. Ключевой момент - у нас бюджет не в долларах, а в гривне. При курсе 15 грн / дол, если даже военный бюджет оставить прежним, то он составит почти в 2 раза больше текущего в долларовом эквиваленте. Далее, из этих 1800 баксов идут налоги прямые + косвенные (ПДВ при покупках), что возвращается в бюджет. Все реально. Естественно, не за один год, но реально. При нормальных людях у власти, которые реально поднимут экономику, а не будут использовать страну как личный бизнес для собственного обогащения.
Підсумовою Коли я підтримую Порошенка в його сподіваннях що через 5 років в нас будуть зарплати в 1000 доларів - то я порохобот, а Порошенко звіздобол... Коли ж якийсь з прихильників Зеленського вважає щщо це можливо - то він тоді хто ? зеленоботт? а його кумир - зеленобол?
yanyura написав:Я процитировал точную фразу от budivelnik:
На Майдані було близько 3 млн осіб в активній фазі Майдану приблизно 7% населення України
Где там о других населенных пунктах? Где там о сумме по всем ротациям?
Тільки не треба власну тупість - на інших перекладати 1 Ви поцікавились в будівельника тим що не зрозуміли - чи відразу тупо почали ділити/множити? 2 Ви погоджуєтесь з тим що Майдан -це образ збиральний , а тому до його учасників треба відносити не 100 загинувших , а всіх хто так чи інше цей Майдан підтримував? 3 Ви погоджуєтесь з тим , що 14 млн проголосувавших за Порошенка+Тимощенко+Гриценко на виборах 2014 року - можна віднести до людей які підтримували Майдан?
Alex2006 написав:Стандартные лозунги порохоботов, обвинить кого-то в популизме. Ключевой момент - у нас бюджет не в долларах, а в гривне. При курсе 15 грн / дол, если даже военный бюджет оставить прежним, то он составит почти в 2 раза больше текущего в долларовом эквиваленте. Далее, из этих 1800 баксов идут налоги прямые + косвенные (ПДВ при покупках), что возвращается в бюджет. Все реально. Естественно, не за один год, но реально. При нормальных людях у власти, которые реально поднимут экономику, а не будут использовать страну как личный бизнес для собственного обогащения.
Підсумовою Коли я підтримую Порошенка в його сподіваннях що через 5 років в нас будуть зарплати в 1000 доларів - то я порохобот, а Порошенко звіздобол... Коли ж якийсь з прихильників Зеленського вважає щщо це можливо - то він тоді хто ? зеленоботт? а його кумир - зеленобол?
А кто-то из кандидатов не "сподівається", что у нас будут такие зарплаты? Почему вы поддерживаете именно топ-коррупционера страны, а не других, кто на это надеется? Если бы Порошенко не возглавил коррупцию, а искоренил ее и восстановил честность и справедливость в стране - у нас УЖЕ была бы такая зарплата, т.к. нас бы залило инвестициями западных стран и было бы очень много высокооплачиваемой работы. Он мог войти в историю, но выбрал сохранение старых схем, просто чтобы они теперь работали на него, а не Януковича.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006 написав:Если бы Порошенко не возглавил коррупцию, а искоренил ее и восстановил честность и справедливость в стране - у нас УЖЕ была бы такая зарплата, т.к. нас бы залило инвестициями западных стран и было бы очень много высокооплачиваемой работы
А шо, в Грузії вже зарплати по $1000? Серед постсовкових республік тільки Естонія швидко піднялась, і то, тільки тому, що мовно близькі шведи ввалили туди гарні гроші. Не буває економічних чудес.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Alex2006 Повторю вопрос выше - когда будут такие зарплаты? через сколько лет? По-моему, это бред, что в Вашем исполнении, что в исполнении "порохоботов" (правда, я у них такого не встречал, возможно, пропустил).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Alex2006 написав:Если бы Порошенко не возглавил коррупцию, а искоренил ее и восстановил честность и справедливость в стране - у нас УЖЕ была бы такая зарплата, т.к. нас бы залило инвестициями западных стран и было бы очень много высокооплачиваемой работы
А шо, в Грузії вже зарплати по $1000? Серед постсовкових республік тільки Естонія швидко піднялась, і то, тільки тому, що мовно близькі шведи ввалили туди гарні гроші. Не буває економічних чудес.
Грузия сейчас откатывается в олигархат. А при Саакашвили грузинский лари ревальвировал на 30%. Экономические чудеса бывают, и у нас они вполне реальны. Если бюджет не будет раскрадываться - мы моментально увидим совершенно другую картину.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
ЛАД написав:Alex2006 Повторю вопрос выше - когда будут такие зарплаты? через сколько лет? По-моему, это бред, что в Вашем исполнении, что в исполнении "порохоботов" (правда, я у них такого не встречал, возможно, пропустил).
Не видел такого вопроса, никто не говорит что это будет через год. И такие зарплаты у кого? У уборщицы или у специалиста с квалификацией? Если победит правильный кандидат, и результат будет закреплен на парламентских выборах - тогда начнется резкий экономический рост в сопровождении с ревальвацией. Думаю, до 15.ХХ сможем дойти за 5 лет. Я бы тогда предположил расклад по курсу на 5 лет: 23 (осень 2020) 20 18 16 15.ХХ
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
ЛАД написав: Так что на эти выборы, возможно, просто не пойду. Во всяком случае, на первый тур. Мне как-то надоело выбирать "лучшего из худших".
Нельзя не ходить на выборы, это долг каждого человека, причем не обременительный. Мало того теоретически ваш голос и бюллетень может быть подтасован. Пойдите как говорится на худой конец проголосуйте за Романа Безсмертного. Идеальный кандидат, но без шансов на победу. Будучи во властных структурах был охаректирозован как честнейший человек, ни копейки принципиально не прикарманил, отличные идеи у него в программе по всем вопросам, скромный, никто не может сказать, что то плохое про него. Единственное, склад характера - тихий, такие у нас непроходные.