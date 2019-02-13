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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 167168169170 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 139 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 12% 17 Зеленський Володимир Олександрович 26% 36 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 11% 15 Порошенко Петро Олексійович 32% 45 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 5 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 12% 17 Всього голосів : 139 Додано: Чет 14 лют, 2019 01:13 Alex2006

Вопрос был чуть выше в моём посте от 23.59.

Ревальвацию считаю не нужной и вредной, лучше и проще повышать по мере возможности зарплаты при более-менее стабильном курсе.



Я считал, что 1800 долл. Вы имеете ввиду ср. зарплату, и писал, исходя из этого. В достижение такой ср. зарплаты за 5 лет, простите, не верю при самом лучшем кандидате.



Кто всё же, по Вашему мнению, "правильный кандидат"?

Понял, что не Порошенко. А кто?



freeze, возможно, Вы правы (насчёт проголосовать за Бессмертного).

Хотя отмечу, что каких-то массовых фальсификаций на этих выборах не ожидаю. Думаю, могут быть использованы др. методы, о кот. здесь писали, включая админресурс и более-менее завуалированный подкуп избирателей. Массовые фальсификации вряд ли.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11443 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3555 раз. Подякували: 3343 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 02:10 tea написав: avax написав: Ставки букмекеров на 12.02., лидеры:

Порошенко - 1.85

Тимошенко - 3.00

Зеленский - 4.50

Гриценко - 9.00

Бойко - 15.0

Садовый - 35.0

Ляшко - 35.0 Ставки букмекеров на 12.02., лидеры:Порошенко - 1.85Тимошенко - 3.00Зеленский - 4.50Гриценко - 9.00Бойко - 15.0Садовый - 35.0Ляшко - 35.0

Оце справжні соцопитування.Точніше - справжні рейтинги.Причому різниця між 1 і 2 місцем суттєва. Оце справжні соцопитування.Точніше - справжні рейтинги.Причому різниця між 1 і 2 місцем суттєва.

ничего общего - это мнение людей о том кто победит, а не о том за кого они проголосуют в том же соц опросе

http://socis.kiev.ua/ua/2019-01/

Незалежно вiд того, за кого Ви збираєтеся голосувати, хто з наступних кандидатів, на Вашу думку, переможе?

Петро Порошенко 20.5

Юлiя Тимошенко 19.9

Володимир Зеленський 10.8

ничего общего - это мнение людей о том кто победит, а не о том за кого они проголосуют в том же соц опросе ol_zy

Повідомлень: 4876 З нами з: 20.01.15 Подякував: 298 раз. Подякували: 457 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 02:12 freeze написав: Пойдите как говорится на худой конец проголосуйте за Романа Безсмертного.

Пойдите как говорится на худой конец проголосуйте за Романа Безсмертного.

Он снимет свою кандидатуру в пользу Гриценка, как только это сделает Садовой.



ЛАД написав: Кто всё же, по Вашему мнению, "правильный кандидат"?

Понял, что не Порошенко. А кто?

Кто всё же, по Вашему мнению, "правильный кандидат"?Понял, что не Порошенко. А кто?

Мой выбор - Гриценко. Вокруг него объединяются те, кто реально сможет изменить страну и его подход к кампании (представление кандидатов на ключевые посты) довольно оригинален и современен. И он уже общается с западными послами, чтобы заручиться их доверием. А то, что про него стараются напарить для понижения рейтинга - это как львовский мусор Садового. Было бы что-то - давно бы возбудили дела

Кстати, на прошлых выборах я тоже голосовал за него. Он снимет свою кандидатуру в пользу Гриценка, как только это сделает Садовой.Мой выбор - Гриценко. Вокруг него объединяются те, кто реально сможет изменить страну и его подход к кампании (представление кандидатов на ключевые посты) довольно оригинален и современен. И он уже общается с западными послами, чтобы заручиться их доверием. А то, что про него стараются напарить для понижения рейтинга - это как львовский мусор Садового. Было бы что-то - давно бы возбудили делаКстати, на прошлых выборах я тоже голосовал за него. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3435 З нами з: 13.06.15 Подякував: 92 раз. Подякували: 461 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 167168169170 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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