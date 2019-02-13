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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 167168169170

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 139
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
36
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
11%
15
Порошенко Петро Олексійович
32%
45
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
17
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 01:13

Alex2006
Вопрос был чуть выше в моём посте от 23.59.
Ревальвацию считаю не нужной и вредной, лучше и проще повышать по мере возможности зарплаты при более-менее стабильном курсе.

Я считал, что 1800 долл. Вы имеете ввиду ср. зарплату, и писал, исходя из этого. В достижение такой ср. зарплаты за 5 лет, простите, не верю при самом лучшем кандидате.

Кто всё же, по Вашему мнению, "правильный кандидат"?
Понял, что не Порошенко. А кто?

freeze, возможно, Вы правы (насчёт проголосовать за Бессмертного).
Хотя отмечу, что каких-то массовых фальсификаций на этих выборах не ожидаю. Думаю, могут быть использованы др. методы, о кот. здесь писали, включая админресурс и более-менее завуалированный подкуп избирателей. Массовые фальсификации вряд ли.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 02:10

  tea написав:
  avax написав:Ставки букмекеров на 12.02., лидеры:
Порошенко - 1.85
Тимошенко - 3.00
Зеленский - 4.50
Гриценко - 9.00
Бойко - 15.0
Садовый - 35.0
Ляшко - 35.0

Оце справжні соцопитування.Точніше - справжні рейтинги.Причому різниця між 1 і 2 місцем суттєва.

ничего общего - это мнение людей о том кто победит, а не о том за кого они проголосуют в том же соц опросе
http://socis.kiev.ua/ua/2019-01/
Незалежно вiд того, за кого Ви збираєтеся голосувати, хто з наступних кандидатів, на Вашу думку, переможе?
Петро Порошенко 20.5
Юлiя Тимошенко 19.9
Володимир Зеленський 10.8
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 02:12

  freeze написав:Пойдите как говорится на худой конец проголосуйте за Романа Безсмертного.

Он снимет свою кандидатуру в пользу Гриценка, как только это сделает Садовой.

  ЛАД написав:Кто всё же, по Вашему мнению, "правильный кандидат"?
Понял, что не Порошенко. А кто?

Мой выбор - Гриценко. Вокруг него объединяются те, кто реально сможет изменить страну и его подход к кампании (представление кандидатов на ключевые посты) довольно оригинален и современен. И он уже общается с западными послами, чтобы заручиться их доверием. А то, что про него стараются напарить для понижения рейтинга - это как львовский мусор Садового. Было бы что-то - давно бы возбудили дела :)
Кстати, на прошлых выборах я тоже голосовал за него.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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