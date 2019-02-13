Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Alex2006 Вопрос был чуть выше в моём посте от 23.59. Ревальвацию считаю не нужной и вредной, лучше и проще повышать по мере возможности зарплаты при более-менее стабильном курсе.
Я считал, что 1800 долл. Вы имеете ввиду ср. зарплату, и писал, исходя из этого. В достижение такой ср. зарплаты за 5 лет, простите, не верю при самом лучшем кандидате.
Кто всё же, по Вашему мнению, "правильный кандидат"? Понял, что не Порошенко. А кто?
freeze, возможно, Вы правы (насчёт проголосовать за Бессмертного). Хотя отмечу, что каких-то массовых фальсификаций на этих выборах не ожидаю. Думаю, могут быть использованы др. методы, о кот. здесь писали, включая админресурс и более-менее завуалированный подкуп избирателей. Массовые фальсификации вряд ли.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
freeze написав:Пойдите как говорится на худой конец проголосуйте за Романа Безсмертного.
Он снимет свою кандидатуру в пользу Гриценка, как только это сделает Садовой.
ЛАД написав:Кто всё же, по Вашему мнению, "правильный кандидат"? Понял, что не Порошенко. А кто?
Мой выбор - Гриценко. Вокруг него объединяются те, кто реально сможет изменить страну и его подход к кампании (представление кандидатов на ключевые посты) довольно оригинален и современен. И он уже общается с западными послами, чтобы заручиться их доверием. А то, что про него стараются напарить для понижения рейтинга - это как львовский мусор Садового. Было бы что-то - давно бы возбудили дела Кстати, на прошлых выборах я тоже голосовал за него.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.