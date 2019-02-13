Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Alex2006 Вопрос был чуть выше в моём посте от 23.59. Ревальвацию считаю не нужной и вредной, лучше и проще повышать по мере возможности зарплаты при более-менее стабильном курсе.
Я считал, что 1800 долл. Вы имеете ввиду ср. зарплату, и писал, исходя из этого. В достижение такой ср. зарплаты за 5 лет, простите, не верю при самом лучшем кандидате.
Кто всё же, по Вашему мнению, "правильный кандидат"? Понял, что не Порошенко. А кто?
freeze, возможно, Вы правы (насчёт проголосовать за Бессмертного). Хотя отмечу, что каких-то массовых фальсификаций на этих выборах не ожидаю. Думаю, могут быть использованы др. методы, о кот. здесь писали, включая админресурс и более-менее завуалированный подкуп избирателей. Массовые фальсификации вряд ли.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
freeze написав:Пойдите как говорится на худой конец проголосуйте за Романа Безсмертного.
Он снимет свою кандидатуру в пользу Гриценка, как только это сделает Садовой.
ЛАД написав:Кто всё же, по Вашему мнению, "правильный кандидат"? Понял, что не Порошенко. А кто?
Мой выбор - Гриценко. Вокруг него объединяются те, кто реально сможет изменить страну и его подход к кампании (представление кандидатов на ключевые посты) довольно оригинален и современен. И он уже общается с западными послами, чтобы заручиться их доверием. А то, что про него стараются напарить для понижения рейтинга - это как львовский мусор Садового. Было бы что-то - давно бы возбудили дела Кстати, на прошлых выборах я тоже голосовал за него.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Сподобався коментар: Іvan Bogun 5 днів тому Зеленскому нужно доказать свою профпригодность на посту мэра своего родного города Кривого Рога и показать результаты.Затем поработать губернатором Днепропетровской области и показать результаты.И только аж затем идти в президенты! Интересно как это Зеленский собирается поднять зарплату солдатам до НАТО-х стандартов?! Зарплата рядового солдата НАТО составляет 1800 долларов.Численность украинской армии составляет 255 000 человек.Так вот,чтобы дать каждому военному хотя бы зарплату рядового НАТО,то выйдет сумма в 5 500 000 000 долларов в год только на зарплаты...Это 80% нынешнего военного бюджета страны! Одно слово - балабол и популист! Кроме того,инфраструктура государства в Украине огромна для содержания! Только на армию,СБУ сколько денег надо! А на содержание остальной инфраструктуры!?!?Теже пенсии,бюджетники! Доходная часть страны составляет около 40 миллиардов долларов.Расходная часть бюджета составляет около 35 миллиардов долларов(Только на армию и систему безопасности идёт 7,5 миллиарда долларов!).Дифицит бюджета составляет около 4 миллиардов долларов! Олигархи суммарно владеют около 25 миллиардами долларов(и это не в чистом нале,а в и активах). В Украине насчитывается 7,2 миллионов пенсионеров.Плюс 31 миллион взрослого работоспособного населения.Так вот,чтобы каждому пенсионеру заплатить пенсию хотя бы по 200 баксов в месяц,нужно около 17,3 миллиарда долларов в год! Чтобы заплатить каждому работоспособному человеку хотя бы по 500 баксов зарплаты в месяц,нужно 186 миллиардов долларов в год! Суммарно нужно 203 миллиардов долларов только на выплату этих пенсий и зарплат !!! И это не считая того,что нужно поддерживать и развивать другие сферы государства и инфраструктуру! А ну ка умник расскажи как нам где брать деньги ??? Как быть ??? И что вы думаете,если Зелень станет президентом он что-то сможет изменить?! Да нифига!!! Даже если всех олигархов до трусов раздеть и пустить по миру, всё равно не хватит даже на четверть необходимой суммы для заметного поднятия уровня жизни! Да у Зелени голова кругом пойдёт,когда он реально окунётся в государственные дела! И доведёт страну как Мадуро Венесуэлу до голода вообще и сдаст Украину голой и босой товарищу Путину! Или сделает Украину как ДНР,где вообще ни тебя,ни меня никто бы не спрашивал! И я уверен,что и Зелень,и баба Юля популисты по принуждению от Коломойского и других олигархов,которые зговорились,чтобы во что бы то не стало скинуть антироссийского Пороха и сдать Украину Путину в таёжный союз...
Вы уверены, что
Зарплата рядового солдата НАТО составляет 1800 долларов.