Alex2006
Повторю вопрос выше - когда будут такие зарплаты? через сколько лет?
По-моему, это бред, что в Вашем исполнении, что в исполнении "порохоботов" (правда, я у них такого не встречал, возможно, пропустил).
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 14 лют, 2019 00:15
Alex2006
Повторю вопрос выше - когда будут такие зарплаты? через сколько лет?
По-моему, это бред, что в Вашем исполнении, что в исполнении "порохоботов" (правда, я у них такого не встречал, возможно, пропустил).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Чет 14 лют, 2019 00:19
Грузия сейчас откатывается в олигархат. А при Саакашвили грузинский лари ревальвировал на 30%. Экономические чудеса бывают, и у нас они вполне реальны. Если бюджет не будет раскрадываться - мы моментально увидим совершенно другую картину.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Чет 14 лют, 2019 00:27
Не видел такого вопроса, никто не говорит что это будет через год. И такие зарплаты у кого? У уборщицы или у специалиста с квалификацией? Если победит правильный кандидат, и результат будет закреплен на парламентских выборах - тогда начнется резкий экономический рост в сопровождении с ревальвацией. Думаю, до 15.ХХ сможем дойти за 5 лет. Я бы тогда предположил расклад по курсу на 5 лет: 23 (осень 2020) 20 18 16 15.ХХ
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Чет 14 лют, 2019 00:28
Re: Політичні дискусії
Нельзя не ходить на выборы, это долг каждого человека, причем не обременительный.
Мало того теоретически ваш голос и бюллетень может быть подтасован.
Пойдите как говорится на худой конец проголосуйте за Романа Безсмертного.
Идеальный кандидат, но без шансов на победу.
Будучи во властных структурах был охаректирозован как честнейший человек, ни копейки принципиально не прикарманил, отличные идеи у него в программе по всем вопросам, скромный, никто не может сказать, что то плохое про него.
Единственное, склад характера - тихий, такие у нас непроходные.
Додано: Чет 14 лют, 2019 00:35
budivelnik
Похоже, что я ошибся, написав
С математикой у вас еще терпимо, а вот коcноязычие полностью присутствует (как у Кличко, вот только он известнейший боксер мирового уровня, в отличие от вас).
Покажите, где здесь
Все остальное в вашем посте типичный прием тролля - уход в сторону. И или покажите, где я писал
или прекращайте выполнять рекомендации Супрун о лечебных эффектах (
Додано: Чет 14 лют, 2019 01:13
Alex2006
Вопрос был чуть выше в моём посте от 23.59.
Ревальвацию считаю не нужной и вредной, лучше и проще повышать по мере возможности зарплаты при более-менее стабильном курсе.
Я считал, что 1800 долл. Вы имеете ввиду ср. зарплату, и писал, исходя из этого. В достижение такой ср. зарплаты за 5 лет, простите, не верю при самом лучшем кандидате.
Кто всё же, по Вашему мнению, "правильный кандидат"?
Понял, что не Порошенко. А кто?
freeze, возможно, Вы правы (насчёт проголосовать за Бессмертного).
Хотя отмечу, что каких-то массовых фальсификаций на этих выборах не ожидаю. Думаю, могут быть использованы др. методы, о кот. здесь писали, включая админресурс и более-менее завуалированный подкуп избирателей. Массовые фальсификации вряд ли.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Чет 14 лют, 2019 02:10
ничего общего - это мнение людей о том кто победит, а не о том за кого они проголосуют в том же соц опросе
Додано: Чет 14 лют, 2019 02:12
Он снимет свою кандидатуру в пользу Гриценка, как только это сделает Садовой.
Мой выбор - Гриценко. Вокруг него объединяются те, кто реально сможет изменить страну и его подход к кампании (представление кандидатов на ключевые посты) довольно оригинален и современен. И он уже общается с западными послами, чтобы заручиться их доверием. А то, что про него стараются напарить для понижения рейтинга - это как львовский мусор Садового. Было бы что-то - давно бы возбудили дела
Кстати, на прошлых выборах я тоже голосовал за него.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Чет 14 лют, 2019 02:44
Вы уверены, что
???
Во всех странах членах НАТО?
Додано: Чет 14 лют, 2019 07:30
Раз shapo вирішив перейти на особистості відповім чого не включив. Він з "понаєхавших", тому ненавидить українську мову, все українське, українців. А Ви російськомовний, а для "понаєхавших" це спрацьовує як система "свій-чужий" автоматично, тому раз російськомовний, значить свій, все просто як і з Кримом та російськомовними регіонами, для них вони свої - звідси і агресія, і війна. А так, мова тут не причому, ага.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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