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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 14 лют, 2019 08:44
Это просто жах...
Неужто можновладци вообще не умеют думать или считают людей дураками?
Вчера на *Прямом* все дружно всей студией рассказывали-рассказывали о прогрессе, реформах и тут же - то, что комиссия увидела в области Гандзюк - это феодализм, все были в шоке и многие поддержали, что такое во многих областях. Если оставить без наказания и не изменить, то капец - сигнал всем остальным продолжать беспредел).
То есть керували-керували и ... тот же феодализм на местах.
С этого нужно начинать было. Это корень многих процессов. А не штукатурка для пиара.
Это важнейшая функция Гаранта и исполнительной власти.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 08:52
Василь-Рівне
Вы вместо голословных автоматических)) *умозаключений * лучше дали бы обоснование (проявление того, как упомянутый форумчанин ненавидит все украинское и т.п.).
А то у Вас уже который раз всё базируется лишь на двух составляющих - критикуешь владу и говоришь на русском языке, то - ненавидишь всё украинское. Автоматически)))
Это рашкованский подход. Ватный. Зеркальное отражение их методик записи всех неугодных во враги, шпиены и пр.
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detroytred
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