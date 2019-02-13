|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 14 лют, 2019 08:44
Это просто жах...
Неужто можновладци вообще не умеют думать или считают людей дураками?
Вчера на *Прямом* все дружно всей студией рассказывали-рассказывали о прогрессе, реформах и тут же - то, что комиссия увидела в области Гандзюк - это феодализм, все были в шоке и многие поддержали, что такое во многих областях. Если оставить без наказания и не изменить, то капец - сигнал всем остальным продолжать беспредел).
То есть керували-керували и ... тот же феодализм на местах.
С этого нужно начинать было. Это корень многих процессов. А не штукатурка для пиара.
Это важнейшая функция Гаранта и исполнительной власти.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20961
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1217 раз.
- Подякували: 2833 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 08:52
Василь-Рівне
Вы вместо голословных автоматических)) *умозаключений * лучше дали бы обоснование (проявление того, как упомянутый форумчанин ненавидит все украинское и т.п.).
А то у Вас уже который раз всё базируется лишь на двух составляющих - критикуешь владу и говоришь на русском языке, то - ненавидишь всё украинское. Автоматически)))
Это рашкованский подход. Ватный. Зеркальное отражение их методик записи всех неугодных во враги, шпиены и пр.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20961
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1217 раз.
- Подякували: 2833 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 09:08
detroytred написав:
Василь-Рівне
Вы вместо голословных автоматических)) *умозаключений * лучше дали бы обоснование (проявление того, как упомянутый форумчанин ненавидит все украинское и т.п.).
А то у Вас уже который раз всё базируется лишь на двух составляющих - критикуешь владу и говоришь на русском языке, то - ненавидишь всё украинское. Автоматически)))
Это рашкованский подход. Ватный. Зеркальное отражение их методик записи всех неугодных во враги, шпиены и пр.
Я з ним три доби спілкуваввся в п\п до тих пір, доки він не скотився на примітивне хамство. Розголошувати зміст нашого спілкування не буду, це неетично.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5005
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 4633 раз.
- Подякували: 2089 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 14 лют, 2019 09:27
detroytred написав:
Василь-Рівне
Вы вместо голословных автоматических)) *умозаключений * лучше дали бы обоснование (проявление того, как упомянутый форумчанин ненавидит все украинское и т.п.).
А то у Вас уже который раз всё базируется лишь на двух составляющих - критикуешь владу и говоришь на русском языке, то - ненавидишь всё украинское. Автоматически)))
Это рашкованский подход. Ватный. Зеркальное отражение их методик записи всех неугодных во враги, шпиены и пр.
Василь-Рівне написав:
Я з ним три доби спілкуваввся в п\п до тих пір, доки він не скотився на примітивне хамство. Розголошувати зміст нашого спілкування не буду, це неетично.
А чего же так? Сказали "А", говорите "Б", я не против.
Тем более, что мое хамство заключается в том, что я нелицеприятно высказался о всех украинских президентах начиная с Кравчука и заканчивая нынешним, а также перекрасившимися из коммунистов в националисты Фарион и здешнего обитателя будивельника.
Теперь по поводу следующего
Василь-Рівне написав:
Раз shapo вирішив перейти на особистості відповім чого не включив.
Личное заключается в том, что я причислил по просьбе Старикана Василя-Ривне к порохоботам.
По-моему, это ему комплимент за неустанную деятельность на этом форуме по поднятию опущенного ниже плинтуса рейтинга нынешней власти
Василь-Рівне написав:
Він з "понаєхавших", тому ненавидить українську мову, все українське, українців. А Ви російськомовний, а для "понаєхавших" це спрацьовує як система "свій-чужий" автоматично, тому раз російськомовний, значить свій, все просто як і з Кримом та російськомовними регіонами, для них вони свої - звідси і агресія, і війна. А так, мова тут не причому, ага.
Если бы я ненавидел украинцев,то 35 лет назад не женился бы на украинке, причем из самого бандеровского района Ивано-Франковской области.
А если бы ненавидел Украину, то 30 лет назад не переехал бы сюда.
Нынешнее "украинское" в представлении вышиватников это провинциальная шароварщина с криками про оккупантов с которым вовсю торгуют и даже не разорвали дипотношений.
Нынешнее "украинское" - это миллионы трудовых мигрантов, в т.ч. и в моей семье.
Нынешнее "украинское" - это беспринципная аморальная власть набивающая карманы при обнищавших пенсионерах с патриотическими лозунгами,песнями и руками прижатыми к сердцу.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 601
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 09:28
detroytred написав:
В одной конторе, как бы Вы своими деньгами не давили кэф вниз и рост другой плеча вверх, своими деньгами Вы в обратную сторону никак не перекроете маржу конторы 10-20%.
На весах Ваши деньги и маржа...
Таким чином , базові коефіцієнти виставлені ще до початку прийому ставок і ці базові можуть відрізнятись від реального результату який буде - максимум на 10-20%.
Все
Ви признали що штучно ніхто не може поставивши одну (чи кілька) ставок - змінити базову ставку контори.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 19962
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 127 раз.
- Подякували: 1977 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 09:40
Василь-Рівне написав: detroytred написав:
Василь-Рівне
Вы вместо голословных автоматических)) *умозаключений * лучше дали бы обоснование (проявление того, как упомянутый форумчанин ненавидит все украинское и т.п.).
А то у Вас уже который раз всё базируется лишь на двух составляющих - критикуешь владу и говоришь на русском языке, то - ненавидишь всё украинское. Автоматически)))
Это рашкованский подход. Ватный. Зеркальное отражение их методик записи всех неугодных во враги, шпиены и пр.
Я з ним три доби спілкуваввся в п\п до тих пір, доки він не скотився на примітивне хамство. Розголошувати зміст нашого спілкування не буду, це неетично.
внимательно посмотрите и подумайте, что ждет мир в ближайшие 5-7 лет
а вы тут "зрада"-"перемога"
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4982
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2099 раз.
- Подякували: 1410 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 14 лют, 2019 09:41
Alex2006 написав: budivelnik написав:
Підсумовою
Коли я підтримую Порошенка в його сподіваннях що через 5 років в нас будуть зарплати в 1000 доларів - то я порохобот, а Порошенко звіздобол...
Коли ж якийсь з прихильників Зеленського вважає щщо це можливо - то він тоді хто ? зеленоботт? а його кумир - зеленобол?
А кто-то из кандидатов не "сподівається", что у нас будут такие зарплаты? Почему вы поддерживаете именно топ-коррупционера страны, а не других, кто на это надеется? Если бы Порошенко не возглавил коррупцию, а искоренил ее и восстановил честность и справедливость в стране - у нас УЖЕ была бы такая зарплата, т.к. нас бы залило инвестициями западных стран и было бы очень много высокооплачиваемой работы. Он мог войти в историю, но выбрал сохранение старых схем, просто чтобы они теперь работали на него, а не Януковича.
1 Якщо Ви мене читали раніше - то мали б знати , що я притримуюсь думки , що втрати від корупції у нас сильно перебільшені , при чому перебільшені свідомо , для того щоб якийсь з крикуно-популістів, гарно покричавши і пообіцявши побороти те що мало на що впливає - прорвася до влади
На мій погляд втрати від корупції в Україні не перебільшують 1-3% від ВВП , при чому основними вигодонабувачами корупційних дій є населення (наприклад ті хто працюють на єдиному податку , з одного боку ніби й по закону , а з другого це хабар від влади , яка ввівши різні системи оподаткування поставила в різні умови хазяйнування різні субєкти господарювання.., так само корупцією є не сплата за проїзд , шоколадка чиновнику/лікарю/вчителю... і так далі)
Тому не дивно що я підтримую Порошенка, бо Ви звинувачуєте його в тому , що я вважаю не існує.
2 Чому Ви підтримуєте клоуна, який жодного дня не був на державній службі і не має зеленого уявлення як це функціонує?
Я розумію що легко вірити в казки і що державою може керувати кухарка...
Але в історії багато прикладів приходу кухарок до влади... в горизонті 100 років після кухарки - в державах практично завжди відбувались якісь катаклізми.
Я не хочу( та й не можу ) чекати ще 100 років експериментів.
3 Оповідання що клоуни/артисти/коміки в інших країнах були при владі - нівелюються тим , що перед тим як добратись найвищих щабелів, ті які були клоунами/артистами спочатку тренувались на селах/містах/областях/штатах...
І історія не знає випадків коли клоун з сцени став Президентом і після цього країна стала успішною
А от зворотніх випадків море
Шофер Чавеса став президентом Венесуели.. - чим це закінчилось ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 19962
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 127 раз.
- Подякували: 1977 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 09:53
budivelnik
Вы говорите верное утверждение, а потом из него почему-то)) делаете вывод, не соответствующий истине.
Естественно, что базовые коф-ты (линия) выставляется до приёма ставок.
Но что значит могут отличаться от будущего результата?
Теплое-мягкое. Ставка-результат.
10-20% - это маржа контор. Им побоку какое плечо выиграет, они берут маржу, по сути за услугу.
Кэфы не двигаются на значительные величины по иной причине.
В одном событии!!! и весах (в одних весах).
Потому что букмекерство - это не тотализатор, где прямопропорциональные движения.
Потому что конторы не берут крупные суммы на большой кэф в одном плече (не хотят рисков). Пункт - отказ в ставке без объяснения причин и ограничения в суммах вплоть по дифференциации событий.
Потому что все инете и движение плеча на выгодное роботами сразу выравнивается.
Коэф. на события подобные заранней победе - это не одни весы.
То есть не: победил ПАП - не победил, а одна победа.
Всех дают на победы.
Конечно может и не так сейчас.
Но и тут бизнес контор страхуется.
Конторы, в том числе и зарубежные, не говоря о наших - зачастую! банально отказываются отдавать выигрыш.
От, извините в центре не было регистрации и до молчания.
Это реалии.
Конторы (бизнес) эти тоже банкротятся и падают, аж со свистом...
Как выживают и почему сильнейшие, если их можно так назвать, то это отдельная тема.
Как и то, почему вилочники не могут по итогу стричь конторы.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20961
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1217 раз.
- Подякували: 2833 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 10:15
budivelnik
Разобрался с Вашим пониманием моего утверждения о не перекроете.
В реалиях Вы не перекроете, одними своими деньгами.
Одними своими деньгами.
Чтобы по итогу выйти в плюс.
А так на длинных событиях, когда из-за движения коэф-та игрок перестраховывает свою ставку и при любом исходе имеет выигрыш -- таких случаев и тактик полно.
И бизнес контор не прогорает, потому что большинство денег так не играет. Так как разница невелика получается.
Для значимого выигрыша необходимо рисковать крупными суммами и быть уверенным, что другие поддержат.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20961
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1217 раз.
- Подякували: 2833 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 10:26
detroytred написав:
А так на длинных событиях, когда из-за движения коэф-та игрок перестраховывает свою ставку и при любом исходе имеет выигрыш
-- таких случаев и тактик полно.
Якби був хоча б один алгоритм гарантованого виграшу - всі азартні ігри, ставки,форекси,рухи акцій і так далі -вже б закінчились.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 19962
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 127 раз.
- Подякували: 1977 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|