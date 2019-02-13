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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 168169170171> За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 141 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 12% 17 Зеленський Володимир Олександрович 26% 36 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 11% 15 Порошенко Петро Олексійович 33% 47 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 5 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 12% 17 Всього голосів : 141 Додано: Чет 14 лют, 2019 08:44 Это просто жах...

Неужто можновладци вообще не умеют думать или считают людей дураками?



Вчера на *Прямом* все дружно всей студией рассказывали-рассказывали о прогрессе, реформах и тут же - то, что комиссия увидела в области Гандзюк - это феодализм, все были в шоке и многие поддержали, что такое во многих областях. Если оставить без наказания и не изменить, то капец - сигнал всем остальным продолжать беспредел).

То есть керували-керували и ... тот же феодализм на местах.



С этого нужно начинать было. Это корень многих процессов. А не штукатурка для пиара.

Это важнейшая функция Гаранта и исполнительной власти. detroytred

Повідомлень: 20961 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1217 раз. Подякували: 2833 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 08:52 Василь-Рівне

Вы вместо голословных автоматических)) *умозаключений * лучше дали бы обоснование (проявление того, как упомянутый форумчанин ненавидит все украинское и т.п.).

А то у Вас уже который раз всё базируется лишь на двух составляющих - критикуешь владу и говоришь на русском языке, то - ненавидишь всё украинское. Автоматически)))



Это рашкованский подход. Ватный. Зеркальное отражение их методик записи всех неугодных во враги, шпиены и пр. detroytred

Повідомлень: 20961 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1217 раз. Подякували: 2833 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 09:08 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Василь-Рівне

Вы вместо голословных автоматических)) *умозаключений * лучше дали бы обоснование (проявление того, как упомянутый форумчанин ненавидит все украинское и т.п.).

А то у Вас уже который раз всё базируется лишь на двух составляющих - критикуешь владу и говоришь на русском языке, то - ненавидишь всё украинское. Автоматически)))



Это рашкованский подход. Ватный. Зеркальное отражение их методик записи всех неугодных во враги, шпиены и пр. Василь-РівнеВы вместо голословных автоматических)) *умозаключений * лучше дали бы обоснование (проявление того, как упомянутый форумчанин ненавидит все украинское и т.п.).А то у Вас уже который раз всё базируется лишь на двух составляющих - критикуешь владу и говоришь на русском языке, то - ненавидишь всё украинское. Автоматически)))Это рашкованский подход. Ватный. Зеркальное отражение их методик записи всех неугодных во враги, шпиены и пр.

Я з ним три доби спілкуваввся в п\п до тих пір, доки він не скотився на примітивне хамство. Розголошувати зміст нашого спілкування не буду, це неетично. Я з ним три доби спілкуваввся в п\п до тих пір, доки він не скотився на примітивне хамство. Розголошувати зміст нашого спілкування не буду, це неетично. Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає. Василь-Рівне

Повідомлень: 5005 З нами з: 07.04.12 Подякував: 4633 раз. Подякували: 2089 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 09:27 detroytred написав: Василь-Рівне

Вы вместо голословных автоматических)) *умозаключений * лучше дали бы обоснование (проявление того, как упомянутый форумчанин ненавидит все украинское и т.п.).

А то у Вас уже который раз всё базируется лишь на двух составляющих - критикуешь владу и говоришь на русском языке, то - ненавидишь всё украинское. Автоматически)))



Это рашкованский подход. Ватный. Зеркальное отражение их методик записи всех неугодных во враги, шпиены и пр. Василь-РівнеВы вместо голословных автоматических)) *умозаключений * лучше дали бы обоснование (проявление того, как упомянутый форумчанин ненавидит все украинское и т.п.).А то у Вас уже который раз всё базируется лишь на двух составляющих - критикуешь владу и говоришь на русском языке, то - ненавидишь всё украинское. Автоматически)))Это рашкованский подход. Ватный. Зеркальное отражение их методик записи всех неугодных во враги, шпиены и пр.





Василь-Рівне написав: Я з ним три доби спілкуваввся в п\п до тих пір, доки він не скотився на примітивне хамство. Розголошувати зміст нашого спілкування не буду, це неетично. Я з ним три доби спілкуваввся в п\п до тих пір, доки він не скотився на примітивне хамство. Розголошувати зміст нашого спілкування не буду, це неетично.





А чего же так? Сказали "А", говорите "Б", я не против.

Тем более, что мое хамство заключается в том, что я нелицеприятно высказался о всех украинских президентах начиная с Кравчука и заканчивая нынешним, а также перекрасившимися из коммунистов в националисты Фарион и здешнего обитателя будивельника.

Теперь по поводу следующего

Василь-Рівне написав: Раз shapo вирішив перейти на особистості відповім чого не включив. Раз shapo вирішив перейти на особистості відповім чого не включив.



Личное заключается в том, что я причислил по просьбе Старикана Василя-Ривне к порохоботам.

По-моему, это ему комплимент за неустанную деятельность на этом форуме по поднятию опущенного ниже плинтуса рейтинга нынешней власти



Василь-Рівне написав: Він з "понаєхавших", тому ненавидить українську мову, все українське, українців. А Ви російськомовний, а для "понаєхавших" це спрацьовує як система "свій-чужий" автоматично, тому раз російськомовний, значить свій, все просто як і з Кримом та російськомовними регіонами, для них вони свої - звідси і агресія, і війна. А так, мова тут не причому, ага. Він з "понаєхавших", тому ненавидить українську мову, все українське, українців. А Ви російськомовний, а для "понаєхавших" це спрацьовує як система "свій-чужий" автоматично, тому раз російськомовний, значить свій, все просто як і з Кримом та російськомовними регіонами, для них вони свої - звідси і агресія, і війна. А так, мова тут не причому, ага.



Если бы я ненавидел украинцев,то 35 лет назад не женился бы на украинке, причем из самого бандеровского района Ивано-Франковской области.

А если бы ненавидел Украину, то 30 лет назад не переехал бы сюда.

Нынешнее "украинское" в представлении вышиватников это провинциальная шароварщина с криками про оккупантов с которым вовсю торгуют и даже не разорвали дипотношений.

Нынешнее "украинское" - это миллионы трудовых мигрантов, в т.ч. и в моей семье.

Нынешнее "украинское" - это беспринципная аморальная власть набивающая карманы при обнищавших пенсионерах с патриотическими лозунгами,песнями и руками прижатыми к сердцу. А чего же так? Сказали "А", говорите "Б", я не против.Тем более, что мое хамство заключается в том, что я нелицеприятно высказался о всех украинских президентах начиная с Кравчука и заканчивая нынешним, а также перекрасившимися из коммунистов в националисты Фарион и здешнего обитателя будивельника.Теперь по поводу следующегоЛичное заключается в том, что я причислил по просьбе Старикана Василя-Ривне к порохоботам.По-моему, это ему комплимент за неустанную деятельность на этом форуме по поднятию опущенного ниже плинтуса рейтинга нынешней властиЕсли бы я ненавидел украинцев,то 35 лет назад не женился бы на украинке, причем из самого бандеровского района Ивано-Франковской области.А если бы ненавидел Украину, то 30 лет назад не переехал бы сюда.Нынешнее "украинское" в представлении вышиватников это провинциальная шароварщина с криками про оккупантов с которым вовсю торгуют и даже не разорвали дипотношений.Нынешнее "украинское" - это миллионы трудовых мигрантов, в т.ч. и в моей семье.Нынешнее "украинское" - это беспринципная аморальная власть набивающая карманы при обнищавших пенсионерах с патриотическими лозунгами,песнями и руками прижатыми к сердцу. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 601 З нами з: 29.05.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 150 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 09:28 detroytred написав: В одной конторе, как бы Вы своими деньгами не давили кэф вниз и рост другой плеча вверх, своими деньгами Вы в обратную сторону никак не перекроете маржу конторы 10-20%.

На весах Ваши деньги и маржа... В одной конторе, как бы Вы своими деньгами не давили кэф вниз и рост другой плеча вверх, своими деньгами Вы в обратную сторону никак не перекроете маржу конторы 10-20%.На весах Ваши деньги и маржа... Таким чином , базові коефіцієнти виставлені ще до початку прийому ставок і ці базові можуть відрізнятись від реального результату який буде - максимум на 10-20%.

Все

Ви признали що штучно ніхто не може поставивши одну (чи кілька) ставок - змінити базову ставку контори. Таким чином , базові коефіцієнти виставлені ще до початку прийому ставок і ці базові можуть відрізнятись від реального результату який буде - максимум на 10-20%.ВсеВи признали що штучно ніхто не може поставивши одну (чи кілька) ставок - змінити базову ставку контори. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19962 З нами з: 15.01.09 Подякував: 127 раз. Подякували: 1977 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 09:40 Василь-Рівне написав: detroytred написав: Василь-Рівне

Вы вместо голословных автоматических)) *умозаключений * лучше дали бы обоснование (проявление того, как упомянутый форумчанин ненавидит все украинское и т.п.).

А то у Вас уже который раз всё базируется лишь на двух составляющих - критикуешь владу и говоришь на русском языке, то - ненавидишь всё украинское. Автоматически)))



Это рашкованский подход. Ватный. Зеркальное отражение их методик записи всех неугодных во враги, шпиены и пр. Василь-РівнеВы вместо голословных автоматических)) *умозаключений * лучше дали бы обоснование (проявление того, как упомянутый форумчанин ненавидит все украинское и т.п.).А то у Вас уже который раз всё базируется лишь на двух составляющих - критикуешь владу и говоришь на русском языке, то - ненавидишь всё украинское. Автоматически)))Это рашкованский подход. Ватный. Зеркальное отражение их методик записи всех неугодных во враги, шпиены и пр.

Я з ним три доби спілкуваввся в п\п до тих пір, доки він не скотився на примітивне хамство. Розголошувати зміст нашого спілкування не буду, це неетично. Я з ним три доби спілкуваввся в п\п до тих пір, доки він не скотився на примітивне хамство. Розголошувати зміст нашого спілкування не буду, це неетично.







внимательно посмотрите и подумайте, что ждет мир в ближайшие 5-7 лет



а вы тут "зрада"-"перемога" внимательно посмотрите и подумайте, что ждет мир в ближайшие 5-7 лета вы тут "зрада"-"перемога" Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 4982 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2099 раз. Подякували: 1410 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 09:41 Alex2006 написав: budivelnik написав: Підсумовою

Коли я підтримую Порошенка в його сподіваннях що через 5 років в нас будуть зарплати в 1000 доларів - то я порохобот, а Порошенко звіздобол...

Коли ж якийсь з прихильників Зеленського вважає щщо це можливо - то він тоді хто ? зеленоботт? а його кумир - зеленобол? ПідсумовоюКоли я підтримую Порошенка в його сподіваннях що через 5 років в нас будуть зарплати в 1000 доларів - то я порохобот, а Порошенко звіздобол...Коли ж якийсь з прихильників Зеленського вважає щщо це можливо - то він тоді хто ? зеленоботт? а його кумир - зеленобол? А кто-то из кандидатов не "сподівається", что у нас будут такие зарплаты? Почему вы поддерживаете именно топ-коррупционера страны, а не других, кто на это надеется? Если бы Порошенко не возглавил коррупцию, а искоренил ее и восстановил честность и справедливость в стране - у нас УЖЕ была бы такая зарплата, т.к. нас бы залило инвестициями западных стран и было бы очень много высокооплачиваемой работы. Он мог войти в историю, но выбрал сохранение старых схем, просто чтобы они теперь работали на него, а не Януковича. А кто-то из кандидатов не "сподівається", что у нас будут такие зарплаты? Почему вы поддерживаете именно топ-коррупционера страны, а не других, кто на это надеется? Если бы Порошенко не возглавил коррупцию, а искоренил ее и восстановил честность и справедливость в стране - у нас УЖЕ была бы такая зарплата, т.к. нас бы залило инвестициями западных стран и было бы очень много высокооплачиваемой работы. Он мог войти в историю, но выбрал сохранение старых схем, просто чтобы они теперь работали на него, а не Януковича. 1 Якщо Ви мене читали раніше - то мали б знати , що я притримуюсь думки , що втрати від корупції у нас сильно перебільшені , при чому перебільшені свідомо , для того щоб якийсь з крикуно-популістів, гарно покричавши і пообіцявши побороти те що мало на що впливає - прорвася до влади

На мій погляд втрати від корупції в Україні не перебільшують 1-3% від ВВП , при чому основними вигодонабувачами корупційних дій є населення (наприклад ті хто працюють на єдиному податку , з одного боку ніби й по закону , а з другого це хабар від влади , яка ввівши різні системи оподаткування поставила в різні умови хазяйнування різні субєкти господарювання.., так само корупцією є не сплата за проїзд , шоколадка чиновнику/лікарю/вчителю... і так далі)

Тому не дивно що я підтримую Порошенка, бо Ви звинувачуєте його в тому , що я вважаю не існує.

2 Чому Ви підтримуєте клоуна, який жодного дня не був на державній службі і не має зеленого уявлення як це функціонує?

Я розумію що легко вірити в казки і що державою може керувати кухарка...

Але в історії багато прикладів приходу кухарок до влади... в горизонті 100 років після кухарки - в державах практично завжди відбувались якісь катаклізми.

Я не хочу( та й не можу ) чекати ще 100 років експериментів.

3 Оповідання що клоуни/артисти/коміки в інших країнах були при владі - нівелюються тим , що перед тим як добратись найвищих щабелів, ті які були клоунами/артистами спочатку тренувались на селах/містах/областях/штатах...

І історія не знає випадків коли клоун з сцени став Президентом і після цього країна стала успішною

А от зворотніх випадків море

Шофер Чавеса став президентом Венесуели.. - чим це закінчилось ? 1 Якщо Ви мене читали раніше - то мали б знати , що я притримуюсь думки , що втрати від корупції у нас сильно перебільшені , при чому перебільшені свідомо , для того щоб якийсь з крикуно-популістів, гарно покричавши і пообіцявши побороти те що мало на що впливає - прорвася до владиНа мій погляд втрати від корупції в Україні не перебільшують 1-3% від ВВП , при чому основними вигодонабувачами корупційних дій є населення (наприклад ті хто працюють на єдиному податку , з одного боку ніби й по закону , а з другого це хабар від влади , яка ввівши різні системи оподаткування поставила в різні умови хазяйнування різні субєкти господарювання.., так само корупцією є не сплата за проїзд , шоколадка чиновнику/лікарю/вчителю... і так далі)Тому не дивно що я підтримую Порошенка, бо Ви звинувачуєте його в тому , що я вважаю не існує.2 Чому Ви підтримуєте клоуна, який жодного дня не був на державній службі і не має зеленого уявлення як це функціонує?Я розумію що легко вірити в казки і що державою може керувати кухарка...Але в історії багато прикладів приходу кухарок до влади... в горизонті 100 років після кухарки - в державах практично завжди відбувались якісь катаклізми.Я не хочу( та й не можу ) чекати ще 100 років експериментів.3 Оповідання що клоуни/артисти/коміки в інших країнах були при владі - нівелюються тим , що перед тим як добратись найвищих щабелів, ті які були клоунами/артистами спочатку тренувались на селах/містах/областях/штатах...І історія не знає випадків коли клоун з сцени став Президентом і після цього країна стала успішноюА от зворотніх випадків мореШофер Чавеса став президентом Венесуели.. - чим це закінчилось ? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19962 З нами з: 15.01.09 Подякував: 127 раз. Подякували: 1977 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 09:53 budivelnik

Вы говорите верное утверждение, а потом из него почему-то)) делаете вывод, не соответствующий истине.

Естественно, что базовые коф-ты (линия) выставляется до приёма ставок.

Но что значит могут отличаться от будущего результата?

Теплое-мягкое. Ставка-результат.



10-20% - это маржа контор. Им побоку какое плечо выиграет, они берут маржу, по сути за услугу.

Кэфы не двигаются на значительные величины по иной причине.

В одном событии!!! и весах (в одних весах).

Потому что букмекерство - это не тотализатор, где прямопропорциональные движения.

Потому что конторы не берут крупные суммы на большой кэф в одном плече (не хотят рисков). Пункт - отказ в ставке без объяснения причин и ограничения в суммах вплоть по дифференциации событий.

Потому что все инете и движение плеча на выгодное роботами сразу выравнивается.



Коэф. на события подобные заранней победе - это не одни весы.

То есть не: победил ПАП - не победил, а одна победа.

Всех дают на победы.

Конечно может и не так сейчас.

Но и тут бизнес контор страхуется.

Конторы, в том числе и зарубежные, не говоря о наших - зачастую! банально отказываются отдавать выигрыш.

От, извините в центре не было регистрации и до молчания.

Это реалии.



Конторы (бизнес) эти тоже банкротятся и падают, аж со свистом...

Как выживают и почему сильнейшие, если их можно так назвать, то это отдельная тема.

Как и то, почему вилочники не могут по итогу стричь конторы. detroytred

Повідомлень: 20961 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1217 раз. Подякували: 2833 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 10:15 budivelnik

Разобрался с Вашим пониманием моего утверждения о не перекроете.

В реалиях Вы не перекроете, одними своими деньгами.

Одними своими деньгами.

Чтобы по итогу выйти в плюс.





А так на длинных событиях, когда из-за движения коэф-та игрок перестраховывает свою ставку и при любом исходе имеет выигрыш -- таких случаев и тактик полно.

И бизнес контор не прогорает, потому что большинство денег так не играет. Так как разница невелика получается.

Для значимого выигрыша необходимо рисковать крупными суммами и быть уверенным, что другие поддержат. detroytred

Повідомлень: 20961 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1217 раз. Подякували: 2833 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 10:26 detroytred написав: А так на длинных событиях, когда из-за движения коэф-та игрок перестраховывает свою ставку и при любом исходе имеет выигрыш -- таких случаев и тактик полно. А так на длинных событиях, когда из-за движения коэф-та игрок перестраховывает свою ставку и-- таких случаев и тактик полно. Якби був хоча б один алгоритм гарантованого виграшу - всі азартні ігри, ставки,форекси,рухи акцій і так далі -вже б закінчились. Якби був хоча б один алгоритм гарантованого виграшу - всі азартні ігри, ставки,форекси,рухи акцій і так далі -вже б закінчились. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19962 З нами з: 15.01.09 Подякував: 127 раз. Подякували: 1977 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 168169170171> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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