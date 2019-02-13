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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 169170171172> За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 141 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 12% 17 Зеленський Володимир Олександрович 26% 36 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 11% 15 Порошенко Петро Олексійович 33% 47 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 5 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 12% 17 Всього голосів : 141 Додано: Чет 14 лют, 2019 10:39 budivelnik написав: detroytred написав: А так на длинных событиях, когда из-за движения коэф-та игрок перестраховывает свою ставку и при любом исходе имеет выигрыш -- таких случаев и тактик полно. А так на длинных событиях, когда из-за движения коэф-та игрок перестраховывает свою ставку и-- таких случаев и тактик полно. Якби був хоча б один алгоритм гарантованого виграшу - всі азартні ігри, ставки,форекси,рухи акцій і так далі -вже б закінчились. Якби був хоча б один алгоритм гарантованого виграшу - всі азартні ігри, ставки,форекси,рухи акцій і так далі -вже б закінчились.

Вы выхватили кусок из картины.

Я же объяснил при каких условиях возникает такая ситуация.

Для отдельного игрока.

Который заранее сделал ставку на событие.

Событие с значимым движением коэф-та.

Вы попробуйте заранее определить в каком событии будет значимое движение коэф-та!))))))

А потом рискните крупными суммами, да по обоим плечам.

И чтобы в ограничения вложиться.

С малым % общего выигрыша.

И риском в отказе.





Гарантии))))

Где Вы их увидели?

Они могут лишь возникнуть в виде исключения. Вы выхватили кусок из картины.Я же объяснил при каких условиях возникает такая ситуация.Для отдельного игрока.Который заранее сделал ставку на событие.Событие с значимым движением коэф-та.Вы попробуйте заранее определить в каком событии будет значимое движение коэф-та!))))))А потом рискните крупными суммами, да по обоим плечам.И чтобы в ограничения вложиться.С малым % общего выигрыша.И риском в отказе.Гарантии))))Где Вы их увидели?Они могут лишь возникнуть в виде исключения. detroytred

Повідомлень: 20968 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1217 раз. Подякували: 2835 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 10:48 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: А так на длинных событиях, когда из-за движения коэф-та игрок перестраховывает свою ставку и при любом исходе имеет выигрыш -- таких случаев и тактик полно. А так на длинных событиях, когда из-за движения коэф-та игрок перестраховывает свою ставку и-- таких случаев и тактик полно. Якби був хоча б один алгоритм гарантованого виграшу - всі азартні ігри, ставки,форекси,рухи акцій і так далі -вже б закінчились. Якби був хоча б один алгоритм гарантованого виграшу - всі азартні ігри, ставки,форекси,рухи акцій і так далі -вже б закінчились. Вы выхватили кусок из картины.

Я же объяснил при каких условиях возникает такая ситуация.

Для отдельного игрока.

Который заранее сделал ставку на событие.

Событие с значимым движением коэф-та. Вы выхватили кусок из картины.Я же объяснил при каких условиях возникает такая ситуация.Для отдельного игрока.Который заранее сделал ставку на событие.Событие с значимым движением коэф-та. 1 Ще до початку прийому ставок- ставиться базова ставка , і ця базова ставка максимально відповідає реальному стану подій.

2 Коли на якусь події , ставлять аномально високі ставки ,які йдуть в розріз з базовою ставкою - кантори зупиняють прийом таких ставок і деколи заявляють про анулювання вже поставлених



Таким чином

Якщо коефіцієнти на перемогу Порошенка 1,1 а на перемогу Зеленського 3,7 - то це говорить що найбільш вірогідний варіант виборів- це перемога Порошенка. 1 Ще до початку прийому ставок- ставиться базова ставка , і ця базова ставка максимально відповідає реальному стану подій.2 Коли на якусь події , ставлять аномально високі ставки ,які йдуть в розріз з базовою ставкою - кантори зупиняють прийом таких ставок і деколи заявляють про анулювання вже поставленихТаким чиномЯкщо коефіцієнти на перемогу Порошенка 1,1 а на перемогу Зеленського 3,7 - то це говорить що найбільш вірогідний варіант виборів- це перемога Порошенка. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19973 З нами з: 15.01.09 Подякував: 127 раз. Подякували: 1978 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 10:49 Позитив от Зе может быть в следующем:

Зе изменит баланс сил (при нём изменится баланс сил).

Возможно закрепится лучше Гриценко, Наливайченко и т.д.

Возможно приведет в сторону лифтов для подобных Бессмертному.

Возможно и более прогрессивные всплывут.



То есть можно рассматривать, как шанс.

Тем более, что это же не критический для страны вариант, как Овощ?! detroytred

Повідомлень: 20968 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1217 раз. Подякували: 2835 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 11:02 detroytred написав: Позитив от Зе может быть в следующем:

Зе изменит баланс сил (при нём изменится баланс сил).

Возможно закрепится лучше Гриценко, Наливайченко и т.д.

Возможно приведет в сторону лифтов для подобных Бессмертному.

Возможно и более прогрессивные всплывут.

То есть можно рассматривать, как шанс.

Тем более, что это же не критический для страны вариант, как Овощ?! Позитив от Зе может быть в следующем:Зе изменит баланс сил (при нём изменится баланс сил).Возможно закрепится лучше Гриценко, Наливайченко и т.д.Возможно приведет в сторону лифтов для подобных Бессмертному.Возможно и более прогрессивные всплывут.То есть можно рассматривать, как шанс.Тем более, что это же не критический для страны вариант, как Овощ?! Спробую обнулити Ваші мрії варіантом,який буде Вам зрозумілішим.

Зеленський - це капітан , ком роти , який в 1937 після розстрілу генералітету став ком дивом.....

Не зважаючи на паузу в 4 роки ( до 1941) , не зважаючи на перевагу в живій силі і техніці, не зважаючи на те що велась оборонна війна на своїй території - армію СРСР ковбасило 3 роки і вона втратила більше 50% від свого складу і всю Україну з Прибалтикою і Білорусю з частиною РФ - поки з горем поп полам не відновились навики керування.... Спробую обнулити Ваші мрії варіантом,який буде Вам зрозумілішим.Зеленський - це капітан , ком роти , який в 1937 після розстрілу генералітету став ком дивом.....Не зважаючи на паузу в 4 роки ( до 1941) , не зважаючи на перевагу в живій силі і техніці, не зважаючи на те що велась оборонна війна на своїй території - армію СРСР ковбасило 3 роки і вона втратила більше 50% від свого складу і всю Україну з Прибалтикою і Білорусю з частиною РФ - поки з горем поп полам не відновились навики керування.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19973 З нами з: 15.01.09 Подякував: 127 раз. Подякували: 1978 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 11:06 budivelnik

При такой разнице конечно.



Только нюанс!!!

Первично и база -- это не вероятность события, как такоового, а именно вероятность поведения игроков. Именно игроков.

Пример: сборная Франции едет на ЧМ, имея в составе - лучших бомбардиров Англии, Франции, Италии и ещё четвёртый (Анри, Трезеге, ...). Выставляется низкий кэф. Игроки это знают. По их знаниям, поведению - коэф-т.

Но игроки не знают, что в команде с руководством федерации - полный капец....

Команда, имея 4-х бомбардиров одних из лучших чемпионатов, сильнейший состав, не забивает ни одного гола в групповом турнире, не выходит из группы, пакет вещи.

Коэф-т на то, что забьет гол представляете и суммы буратин?!))))

Канторы азалатились....



Коэф-т ставился по знаниям и будущему поведению игроков.

Если бы инфа об таких проблемах была доступна им, то кэфы были бы совсем иными!!!

Как это делается при лёгких травмах-болезнях теннисистов.

Завышается заранне !!! коэф-т.



То есть ориентация контор по игрокам, а не по событию.

Надеюсь, доступно объяснил. detroytred

Повідомлень: 20968 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1217 раз. Подякували: 2835 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 11:07 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Зе изменит баланс сил (при нём изменится баланс сил).

Возможно закрепится лучше Гриценко, Наливайченко и т.д.

Возможно приведет в сторону лифтов для подобных Бессмертному.

Возможно и более прогрессивные всплывут. Зе изменит баланс сил (при нём изменится баланс сил).Возможно закрепится лучше Гриценко, Наливайченко и т.д.Возможно приведет в сторону лифтов для подобных Бессмертному.Возможно и более прогрессивные всплывут.

С вероятностью 99% с его победой в Раду войдут новые силы, а БПП и НФ либо перекрасятся в БВЗ либо вообще исчезнут. Сильно поредеет ОБ, он невовремя разделился Бойко может вообще в Раду не попасть.



У БЮТ дорога только в оппозицию (иначе их электорат сольётся с пропрезидентским). Всё это создаст вакуум из 50-150 депутатских кресел, которые могут занять политсилы Гриценка, Наливайченко и кто ещё подсуетится.



Если победит ПАП скорее всего состав Рады сильно не поменяется и коррупционно-олигархическое болото продлится ещё на 5 лет. С вероятностью 99% с его победой в Раду войдут новые силы, а БПП и НФ либо перекрасятся в БВЗ либо вообще исчезнут. Сильно поредеет ОБ, он невовремя разделился Бойко может вообще в Раду не попасть.У БЮТ дорога только в оппозицию (иначе их электорат сольётся с пропрезидентским). Всё это создаст вакуум из 50-150 депутатских кресел, которые могут занять политсилы Гриценка, Наливайченко и кто ещё подсуетится.Если победит ПАП скорее всего состав Рады сильно не поменяется и коррупционно-олигархическое болото продлится ещё на 5 лет. Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 лют, 2019 11:18, всього редагувалось 1 раз. в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv vitaliian

Повідомлень: 803 З нами з: 06.04.16 Подякував: 246 раз. Подякували: 220 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 11:17 budivelnik

Не согласен с Вашим примером.

В 37-Ом было тотальное уничтожение.

В нашем случае речь идёт о том, что новый генменеджер и Ко своими требованиями заставит старых спецов работать по иным принципам.

И главное - возможно заработают лифты.



Ума и опыта назначить не кума, а специалиста технаря, например, Генпрокурором, много не нужно, важны иные качества.



Конечно согласен, что ЗЕ и т.п. - лотерея, но, повторюсь, критического риска не вижу.

Будем и дальше - низенько-низенько. detroytred

Повідомлень: 20968 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1217 раз. Подякували: 2835 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 11:20 detroytred написав: budivelnik

При такой разнице конечно.

Только нюанс!!!

Первично и база -- это не вероятность события, как такоового, а именно вероятность поведения игроков. Именно игроков. При такой разнице конечно.Только нюанс!!!Первично и база -- это не вероятность события, как такоового, а именно вероятность поведения игроков. Именно игроков. Дві концептуальних помилки

1 Термін гравці -

Гравці це не ті на кого ставлять - гравці- це ті хто ставить....

Поведінка тих на кого ставлять (гравців збірної Франції чи кандидатів в Президенти) може кардинально змінити поведінку гравців

2 Розмір(коефіцієнти) ставки - визначає організатор гри, а не дії гравців.

Організатору по барабану який буде результат гри, організатор коефіцієнтами змушує потенційних гравців перетворитись в реальних ( тільки у випадку появи реальних грошей від гравців - організатор отримає прибуток)

3 Якщо організатор виставить коефіцієнти , які не відповідають реальному стану речей (зіграє проти ринку) - він програє. Дві концептуальних помилки1 Термін гравці -Гравці це не ті на кого ставлять - гравці- це ті хто ставить....Поведінка тих на кого ставлять (гравців збірної Франції чи кандидатів в Президенти) може кардинально змінити поведінку гравців2 Розмір(коефіцієнти) ставки - визначає організатор гри, а не дії гравців.Організатору по барабану який буде результат гри, організатор коефіцієнтами змушує потенційних гравців перетворитись в реальних ( тільки у випадку появи реальних грошей від гравців - організатор отримає прибуток)3 Якщо організатор виставить коефіцієнти , які не відповідають реальному стану речей (зіграє проти ринку) - він програє. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19973 З нами з: 15.01.09 Подякував: 127 раз. Подякували: 1978 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 11:23 detroytred написав: budivelnik

Не согласен с Вашим примером.

В 37-Ом было тотальное уничтожение.

В нашем случае речь идёт о том, что новый генменеджер и Ко своими требованиями заставит старых спецов работать по иным принципам.

И главное - возможно заработают лифты.



Ума и опыта назначить не кума, а специалиста технаря, например, Генпрокурором, много не нужно, важны иные качества.



Конечно согласен, что ЗЕ и т.п. - лотерея, но, повторюсь, критического риска не вижу.

Будем и дальше - низенько-низенько. Не согласен с Вашим примером.В 37-Ом было тотальное уничтожение.В нашем случае речь идёт о том, что новый генменеджер и Ко своими требованиями заставит старых спецов работать по иным принципам.И главное - возможно заработают лифты.Ума и опыта назначить не кума, а специалиста технаря, например, Генпрокурором, много не нужно, важны иные качества.Конечно согласен, что ЗЕ и т.п. - лотерея, но, повторюсь, критического риска не вижу.Будем и дальше - низенько-низенько. Так ви ж і пропонуєте тотальне знищення...на рівні керівництва, тобто забрати всіх хто вже був при владі і поміняти на тих хто не був - пряма аналогія з 1937. Всіх хто керував полками/дивізіями/арміями - поміняли на тих хто керував взводами/ротами....

Чи у вас російська теза - Царь хороший - бояри погані ?

Якщо ви підтримуєте російський варіант - то ви праві, міняємо поганого царя на хорошого , а бояри вже хороші - все відразу й поміняється?

Я вас правильно зрозумів? Так ви ж і пропонуєте тотальне знищення...на рівні керівництва, тобто забрати всіх хто вже був при владі і поміняти на тих хто не був - пряма аналогія з 1937. Всіх хто керував полками/дивізіями/арміями - поміняли на тих хто керував взводами/ротами....Чи у вас російська теза - Царь хороший - бояри погані ?Якщо ви підтримуєте російський варіант - то ви праві, міняємо поганого царя на хорошого , а бояри вже хороші - все відразу й поміняється?Я вас правильно зрозумів? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19973 З нами з: 15.01.09 Подякував: 127 раз. Подякували: 1978 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 11:29 budivelnik

1. Вы допускает, что я считаю иначе?)))))))))

Игроки конторы, ЕС естественно.

2. Не так. Организатор лишь ограничивает максимальную ставку.

И коэф-т он берет, ориентируясь по игрокам, по их будущим действиям.

3. ))))) а я Вам как изложил.

Конечно по рынку (игрокам). Реальному рынку, реальным игрокам.

Только реальное событие - это одно, а информация о нём (то есть реальный рынок) - это другое. detroytred

Повідомлень: 20968 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1217 раз. Подякували: 2835 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 169170171172> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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