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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 14 лют, 2019 10:39
budivelnik написав: detroytred написав:
А так на длинных событиях, когда из-за движения коэф-та игрок перестраховывает свою ставку и при любом исходе имеет выигрыш
-- таких случаев и тактик полно.
Якби був хоча б один алгоритм гарантованого виграшу - всі азартні ігри, ставки,форекси,рухи акцій і так далі -вже б закінчились.
Вы выхватили кусок из картины.
Я же объяснил при каких условиях возникает такая ситуация.
Для отдельного игрока.
Который заранее сделал ставку на событие.
Событие с значимым движением коэф-та.
Вы попробуйте заранее определить в каком событии будет значимое движение коэф-та!))))))
А потом рискните крупными суммами, да по обоим плечам.
И чтобы в ограничения вложиться.
С малым % общего выигрыша.
И риском в отказе.
Гарантии))))
Где Вы их увидели?
Они могут лишь возникнуть в виде исключения.
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detroytred
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Додано: Чет 14 лют, 2019 10:48
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
А так на длинных событиях, когда из-за движения коэф-та игрок перестраховывает свою ставку и при любом исходе имеет выигрыш
-- таких случаев и тактик полно.
Якби був хоча б один алгоритм гарантованого виграшу - всі азартні ігри, ставки,форекси,рухи акцій і так далі -вже б закінчились.
Вы выхватили кусок из картины.
Я же объяснил при каких условиях возникает такая ситуация.
Для отдельного игрока.
Который заранее сделал ставку на событие.
Событие с значимым движением коэф-та.
1 Ще до початку прийому ставок- ставиться базова ставка , і ця базова ставка максимально відповідає реальному стану подій.
2 Коли на якусь події , ставлять аномально високі ставки ,які йдуть в розріз з базовою ставкою - кантори зупиняють прийом таких ставок і деколи заявляють про анулювання вже поставлених
Таким чином
Якщо коефіцієнти на перемогу Порошенка 1,1 а на перемогу Зеленського 3,7 - то це говорить що найбільш вірогідний варіант виборів- це перемога Порошенка.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 14 лют, 2019 10:49
Позитив от Зе может быть в следующем:
Зе изменит баланс сил (при нём изменится баланс сил).
Возможно закрепится лучше Гриценко, Наливайченко и т.д.
Возможно приведет в сторону лифтов для подобных Бессмертному.
Возможно и более прогрессивные всплывут.
То есть можно рассматривать, как шанс.
Тем более, что это же не критический для страны вариант, как Овощ?!
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detroytred
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:02
detroytred написав:
Позитив от Зе может быть в следующем:
Зе изменит баланс сил (при нём изменится баланс сил).
Возможно закрепится лучше Гриценко, Наливайченко и т.д.
Возможно приведет в сторону лифтов для подобных Бессмертному.
Возможно и более прогрессивные всплывут.
То есть можно рассматривать, как шанс.
Тем более, что это же не критический для страны вариант, как Овощ?!
Спробую обнулити Ваші мрії варіантом,який буде Вам зрозумілішим.
Зеленський - це капітан , ком роти , який в 1937 після розстрілу генералітету став ком дивом.....
Не зважаючи на паузу в 4 роки ( до 1941) , не зважаючи на перевагу в живій силі і техніці, не зважаючи на те що велась оборонна війна на своїй території - армію СРСР ковбасило 3 роки і вона втратила більше 50% від свого складу і всю Україну з Прибалтикою і Білорусю з частиною РФ - поки з горем поп полам не відновились навики керування....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:06
budivelnik
При такой разнице конечно.
Только нюанс!!!
Первично и база -- это не вероятность события, как такоового, а именно вероятность поведения игроков. Именно игроков.
Пример: сборная Франции едет на ЧМ, имея в составе - лучших бомбардиров Англии, Франции, Италии и ещё четвёртый (Анри, Трезеге, ...). Выставляется низкий кэф. Игроки это знают. По их знаниям, поведению - коэф-т.
Но игроки не знают, что в команде с руководством федерации - полный капец....
Команда, имея 4-х бомбардиров одних из лучших чемпионатов, сильнейший состав, не забивает ни одного гола в групповом турнире, не выходит из группы, пакет вещи.
Коэф-т на то, что забьет гол представляете и суммы буратин?!))))
Канторы азалатились....
Коэф-т ставился по знаниям и будущему поведению игроков.
Если бы инфа об таких проблемах была доступна им, то кэфы были бы совсем иными!!!
Как это делается при лёгких травмах-болезнях теннисистов.
Завышается заранне !!! коэф-т.
То есть ориентация контор по игрокам, а не по событию.
Надеюсь, доступно объяснил.
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detroytred
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:07
detroytred написав:
Зе изменит баланс сил (при нём изменится баланс сил).
Возможно закрепится лучше Гриценко, Наливайченко и т.д.
Возможно приведет в сторону лифтов для подобных Бессмертному.
Возможно и более прогрессивные всплывут.
С вероятностью 99% с его победой в Раду войдут новые силы, а БПП и НФ либо перекрасятся в БВЗ либо вообще исчезнут. Сильно поредеет ОБ, он невовремя разделился Бойко может вообще в Раду не попасть.
У БЮТ дорога только в оппозицию (иначе их электорат сольётся с пропрезидентским). Всё это создаст вакуум из 50-150 депутатских кресел, которые могут занять политсилы Гриценка, Наливайченко и кто ещё подсуетится.
Если победит ПАП скорее всего состав Рады сильно не поменяется и коррупционно-олигархическое болото продлится ещё на 5 лет.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 14 лют, 2019 11:18, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:17
budivelnik
Не согласен с Вашим примером.
В 37-Ом было тотальное уничтожение.
В нашем случае речь идёт о том, что новый генменеджер и Ко своими требованиями заставит старых спецов работать по иным принципам.
И главное - возможно заработают лифты.
Ума и опыта назначить не кума, а специалиста технаря, например, Генпрокурором, много не нужно, важны иные качества.
Конечно согласен, что ЗЕ и т.п. - лотерея, но, повторюсь, критического риска не вижу.
Будем и дальше - низенько-низенько.
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detroytred
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:20
detroytred написав:budivelnik
При такой разнице конечно.
Только нюанс!!!
Первично и база -- это не вероятность события, как такоового, а именно вероятность поведения игроков. Именно игроков.
Дві концептуальних помилки
1 Термін гравці -
Гравці це не ті на кого ставлять - гравці- це ті хто ставить....
Поведінка тих на кого ставлять (гравців збірної Франції чи кандидатів в Президенти) може кардинально змінити поведінку гравців
2 Розмір(коефіцієнти) ставки - визначає організатор гри, а не дії гравців.
Організатору по барабану який буде результат гри, організатор коефіцієнтами змушує потенційних гравців перетворитись в реальних ( тільки у випадку появи реальних грошей від гравців - організатор отримає прибуток)
3 Якщо організатор виставить коефіцієнти , які не відповідають реальному стану речей (зіграє проти ринку) - він програє.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:23
detroytred написав:budivelnik
Не согласен с Вашим примером.
В 37-Ом было тотальное уничтожение.
В нашем случае речь идёт о том, что новый генменеджер и Ко своими требованиями заставит старых спецов работать по иным принципам.
И главное - возможно заработают лифты.
Ума и опыта назначить не кума, а специалиста технаря, например, Генпрокурором, много не нужно, важны иные качества.
Конечно согласен, что ЗЕ и т.п. - лотерея, но, повторюсь, критического риска не вижу.
Будем и дальше - низенько-низенько.
Так ви ж і пропонуєте тотальне знищення...на рівні керівництва, тобто забрати всіх хто вже був при владі і поміняти на тих хто не був - пряма аналогія з 1937. Всіх хто керував полками/дивізіями/арміями - поміняли на тих хто керував взводами/ротами....
Чи у вас російська теза - Царь хороший - бояри погані ?
Якщо ви підтримуєте російський варіант - то ви праві, міняємо поганого царя на хорошого , а бояри вже хороші - все відразу й поміняється?
Я вас правильно зрозумів?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:29
budivelnik
1. Вы допускает, что я считаю иначе?)))))))))
Игроки конторы, ЕС естественно.
2. Не так. Организатор лишь ограничивает максимальную ставку.
И коэф-т он берет, ориентируясь по игрокам, по их будущим действиям.
3. ))))) а я Вам как изложил.
Конечно по рынку (игрокам). Реальному рынку, реальным игрокам.
Только реальное событие - это одно, а информация о нём (то есть реальный рынок) - это другое.
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detroytred
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