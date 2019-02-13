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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 169170171172

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 141
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
36
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
11%
15
Порошенко Петро Олексійович
33%
47
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
17
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:32

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Конечно согласен, что ЗЕ и т.п. - лотерея, но, повторюсь, критического риска не вижу.
Будем и дальше - низенько-низенько.

Все одно нічого не виграю, то хоч гроші викину. :)
Проблема в тому, що потім неможливо вже нічого змінити. Однозначно - Зеленський не боєць, а пристосуванець. Взагалі не розумію, як можна заплющувати очі на його недоліки і тільки слухати обіцянки. Таких ідеалістів-реформаторів в нас вже була купа, і їх всіх зжерла або виплюнула система. Навіть досвідчених бійців, таких як Яценюк.
Президент не цар і бог, його, при бажані, легко заблокувати в Раді і судах, і так і буде, якщо він спробує щось радикально зламати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:35

budivelnik
Кардинально заменили власть донецких на сегодняшних и что?)))) наоборот, Вы указывает на улучшения.

О каком тотальном знищенни при замене ПАПа на хоть ЗЕ, хоть Гриценко и т.д. -- Вы говорите, стращаете????

Да их в отличие от изгнанных по уважительной причине Янука и Ко из власти кардинально не отодвинешь.

Баланс немного изменится, возможно появится шанс.
И всё))

Не бояре хорошие, а технари-спецы -- нормальные.
Как ими управлять, как с них требовать, так и будут выполнять.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 14 лют, 2019 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:45

lapay
Вы меня с кем-то спутали.
Ни в коем разе я не утверждаю, что Зе, Гр и т.д. дадут радикальные изменения, что они герои...

Я указываю на шанс и малые риски.
Кстати, по Вашей логике - те же партнеры-спонсоры не дадут начудить и свернуть.

Разве что с ЮВТ - это грабли.
Но тоже уж слишком критического ничего. Будем ковылять по-тихонечку))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:56

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Я указываю на шанс и малые риски.
Кстати, по Вашей логике - те же партнеры-спонсоры не дадут начудить и свернуть.

Проти начудити вони безсилі - дефолт ми самі можемо легко наколядувати. Звернути в бік Раші атошники не дадуть. А от пропихнути знаття мораторію на продаж землі чи ще щось таке, вони теж не зможуть - тільки силове-корупційне пропихування в Раді Президентом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:00

  detroytred написав:Не бояре хорошие, а технари-спецы -- нормальные.
Говорила-балакала, сіла і заплакала...
1 На якому рівні знаходяться ці хороші технарі-специ?
Як я розумію у вищих ешелонах влади ви їх не бачите
Мінусуємо 450 депутатів, сотня-друга чиновників Президентської адміністрації , сотня-друга кабмінівців... - це зверху
Переходимо до середини
сотня-друга обласних губернаторів, сотня друга мерів і голів сільрад
Переходимо ще нижче
Сотня -друга керівників жеку,автодору,МВС, охорони здоровя...

Хто тоді у нас залишиться - кухарки чи двірники ?
2 Порошенко - має політичну владу,досвід державного керівницва,матеріально не залежний
Зеленський - 0 керівництва, нуль політичної влади, повна залежність від олігархату
Гриценко,Наливайченко,Тимошенко - рівень досвіду керівництва на щабель нижче ніж в Порошенка, розвалені структури якими вони керували(армія,СБУ), повна залежність від олігархату(по квартирі і то в жінки/чоловіка), відсутність власних політсил
Безсмертний -темна конячка. всього потроху, не ясно що хоче - такий собі інтелектуал який вискочив перед виборами як чорт з табакерки
Садовий - не вирішив проблеми сміття,транспорту , політична підтримка нуль
Кошулинський ,Бойко,Мураєв - підтримка тільки в одній частині держави з повним несприйняттям в іншій
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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