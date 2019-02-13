detroytred написав:
Не бояре хорошие, а технари-спецы -- нормальные.
Говорила-балакала, сіла і заплакала...
1 На якому рівні знаходяться ці хороші технарі-специ?
Як я розумію у вищих ешелонах влади ви їх не бачите
Мінусуємо 450 депутатів, сотня-друга чиновників Президентської адміністрації , сотня-друга кабмінівців... - це зверху
Переходимо до середини
сотня-друга обласних губернаторів, сотня друга мерів і голів сільрад
Переходимо ще нижче
Сотня -друга керівників жеку,автодору,МВС, охорони здоровя...
Хто тоді у нас залишиться - кухарки чи двірники ?
2 Порошенко - має політичну владу,досвід державного керівницва,матеріально не залежний
Зеленський - 0 керівництва, нуль політичної влади, повна залежність від олігархату
Гриценко,Наливайченко,Тимошенко - рівень досвіду керівництва на щабель нижче ніж в Порошенка, розвалені структури якими вони керували(армія,СБУ), повна залежність від олігархату(по квартирі і то в жінки/чоловіка), відсутність власних політсил
Безсмертний -темна конячка. всього потроху, не ясно що хоче - такий собі інтелектуал який вискочив перед виборами як чорт з табакерки
Садовий - не вирішив проблеми сміття,транспорту , політична підтримка нуль
Кошулинський ,Бойко,Мураєв - підтримка тільки в одній частині держави з повним несприйняттям в іншій