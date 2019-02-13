Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Конечно согласен, что ЗЕ и т.п. - лотерея, но, повторюсь, критического риска не вижу. Будем и дальше - низенько-низенько.
Все одно нічого не виграю, то хоч гроші викину. Проблема в тому, що потім неможливо вже нічого змінити. Однозначно - Зеленський не боєць, а пристосуванець. Взагалі не розумію, як можна заплющувати очі на його недоліки і тільки слухати обіцянки. Таких ідеалістів-реформаторів в нас вже була купа, і їх всіх зжерла або виплюнула система. Навіть досвідчених бійців, таких як Яценюк. Президент не цар і бог, його, при бажані, легко заблокувати в Раді і судах, і так і буде, якщо він спробує щось радикально зламати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
detroytred написав:Я указываю на шанс и малые риски. Кстати, по Вашей логике - те же партнеры-спонсоры не дадут начудить и свернуть.
Проти начудити вони безсилі - дефолт ми самі можемо легко наколядувати. Звернути в бік Раші атошники не дадуть. А от пропихнути знаття мораторію на продаж землі чи ще щось таке, вони теж не зможуть - тільки силове-корупційне пропихування в Раді Президентом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
detroytred написав:Не бояре хорошие, а технари-спецы -- нормальные.
Говорила-балакала, сіла і заплакала... 1 На якому рівні знаходяться ці хороші технарі-специ? Як я розумію у вищих ешелонах влади ви їх не бачите Мінусуємо 450 депутатів, сотня-друга чиновників Президентської адміністрації , сотня-друга кабмінівців... - це зверху Переходимо до середини сотня-друга обласних губернаторів, сотня друга мерів і голів сільрад Переходимо ще нижче Сотня -друга керівників жеку,автодору,МВС, охорони здоровя...
Хто тоді у нас залишиться - кухарки чи двірники ? 2 Порошенко - має політичну владу,досвід державного керівницва,матеріально не залежний Зеленський - 0 керівництва, нуль політичної влади, повна залежність від олігархату Гриценко,Наливайченко,Тимошенко - рівень досвіду керівництва на щабель нижче ніж в Порошенка, розвалені структури якими вони керували(армія,СБУ), повна залежність від олігархату(по квартирі і то в жінки/чоловіка), відсутність власних політсил Безсмертний -темна конячка. всього потроху, не ясно що хоче - такий собі інтелектуал який вискочив перед виборами як чорт з табакерки Садовий - не вирішив проблеми сміття,транспорту , політична підтримка нуль Кошулинський ,Бойко,Мураєв - підтримка тільки в одній частині держави з повним несприйняттям в іншій
Будивельник Например: Генпрокурор не кум, а тот же как его там, что дела майдановцев ведет. Он не политик... Технарь-спец. Какие ему требования поставишь, так и будет выполнять. Требования -- по закону, а не кумовству.
И т.д. О каких кухарках Вы говорите, я не понимаю.
Губернатор и т.д. - да пусть тот же. Но с иными требованиями к нему, он будет и работать иначе. Это только особо тупых, не понимающих, что нужно или менять поведение или на выход, заменять.
Повторюсь, в любой структуре спецы-технари есть. Пусть они сразу все радикально не изменят. Но им будут нужны опоры, поэтому они создадут хоть предпосылки для лифтов. Менять систему, чтобы самим не тянуть груз.
Это и будут изменения фундамента, а не штукатурки.