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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 170171172173

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 141
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
36
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
11%
15
Порошенко Петро Олексійович
33%
47
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
17
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:44

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:55

kingkongovets опять Путин нападёт?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:00

  vitaliian написав:опять Путин нападёт?

Йому і не треба нападати - достатньо повісити нам на шию економічно-політичну гирю у вигляді Лугандона, а деякі хочуть стати на коліна і підставити шию.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:03

  lapay написав:
  vitaliian написав:опять Путин нападёт?

Йому і не треба нападати - достатньо повісити нам на шию економічно-політичну гирю у вигляді Лугандона, а деякі хочуть стати на коліна і підставити шию.
знатоки Путина...
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:06

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:знатоки Путина...

Він про це сам сто разів казав і записав свої хотєлки у Мінську-2.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:13

  vitaliian написав:kingkongovets опять Путин нападёт?


а шо, он перестал атаковать?
вы на кого вообще с аргументами такого уровня рассчитываете?
на лохторат зеленского?
так они не факт шо читать умеют
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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