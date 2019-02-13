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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:44
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:55
kingkongovets опять Путин нападёт?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:00
Йому і не треба нападати - достатньо повісити нам на шию економічно-політичну гирю у вигляді Лугандона, а деякі хочуть стати на коліна і підставити шию.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:03
знатоки Путина...
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:06
Re: Політичні дискусії
Він про це сам сто разів казав і записав свої хотєлки у Мінську-2.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:13
а шо, он перестал атаковать?
вы на кого вообще с аргументами такого уровня рассчитываете?
на лохторат зеленского?
так они не факт шо читать умеют
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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