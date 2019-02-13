транслируя кремлевские заготовки рассчитываете на аргументы?)
бгг
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:34
транслируя кремлевские заготовки рассчитываете на аргументы?)
бгг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:38
Может начать читать серьёзную аналитику? Путин сильно ориентируется на мнение внутри страны, к ДНР отношение у россиян резко-негативное, их не воспринимают как братьев, скорее как попрошаек, нахлебников и предателей. Поэтому никаких серьёзных медиа-событий в ближайшие полгода-год там не будет, даже казни младенцев.
Поскольку донецкая карта бита, инцидент в Керченском заливе был организован рф с единственной целью, понять насколько готово или не готово общество к открытой военной агрессии на нейтральной территории с Украиной. Результаты социологии и есть "план Путина" на ближайшее время.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 лют, 2019 15:42, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:41
[quote="4582535:vitaliian"]
Может начать читать серьёзную аналитику?
а может просто сэкономить время и киселева с соловьевым послушать?)
как же вы палитесь с этой вашей "аналитикой" постоянно
в рашке вон все поголовно начитанные "аналитикой" эксперды
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:44
Re: Політичні дискусії
Жаргон а-ля "палитесь" оставьте своим братьям по интеллекту - подъездной босоте. Если нечего возразить по существу, просто промолчите.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:46
это ты мне щас типа по существу написал, кремлебот?)
аналитику предложи своим тупорылым братьям по разуму почитать, которые самостоятельно мыслить не в состоянии и только пережеванную пропагандонами "аналитику" могут усвоить
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 14 лют, 2019 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:46
Re: Політичні дискусії
Проблема в тому, що "дитина" скоїла вбивство і не однієї тисячі людей. Тому або суд, по законам України, або втеча під крило Пахана. Просто так ніхто не повернеться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:53
Что за ахинея, как два миллиона людей могут быть убийцами, убийцы могут быть конкретные люди, и их в процентном отношении к остальным ничтожное количество, по ним и должен быть суд после того как ребенок возвратится в родной дом.
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:53
Деколи можна надати можливість дитині вивчити життя в інтернаті, щоб потім зайвий раз її не переконувати про переваги життя у власній родині.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:54
Re: Політичні дискусії
І як це протиричіть моїм словам? Путіну Донбас нафіг не потрібен, це було очевидно з самого початку. Це тільки зомбовані аборигени вірили, що Раша їх приєднає, як Крим.
Його мета не змінилась з 2014 - слабка федералізована Україна, з гальмом у вигляді Лугандона. Щоб пришвидшити мету, досі є провокації і обстріли, незважаючи на санкції, і фінансування "миротворчих" українських політиків. Не знаю, чи є російске фінансування Зеленського, але медіа підтримка є.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:57
Ви праві
Два мільйони вбивцями бути не можуть... , але можуть покривати-захищати 10000 вбивць...
Тому , поки ці 0.01 млн вбивць не втратять довіру у своїх же 2 млн - до того часу ніхто не буде навіть пальцями рухати , щоб звільнити 2 млн від 0.01 млн вбивць
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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