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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 141
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
36
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
11%
15
Порошенко Петро Олексійович
33%
47
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
17
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:34

  vitaliian написав:
  kingkongovets написав:вы на кого вообще с аргументами такого уровня рассчитываете?
рассчитываю на аргументы а не фобии вперемешку с хотелками.


транслируя кремлевские заготовки рассчитываете на аргументы?)
бгг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:38

  lapay написав:
  vitaliian написав:знатоки Путина...

Він про це сам сто разів казав і записав свої хотєлки у Мінську-2.

Может начать читать серьёзную аналитику? Путин сильно ориентируется на мнение внутри страны, к ДНР отношение у россиян резко-негативное, их не воспринимают как братьев, скорее как попрошаек, нахлебников и предателей. Поэтому никаких серьёзных медиа-событий в ближайшие полгода-год там не будет, даже казни младенцев.

Поскольку донецкая карта бита, инцидент в Керченском заливе был организован рф с единственной целью, понять насколько готово или не готово общество к открытой военной агрессии на нейтральной территории с Украиной. Результаты социологии и есть "план Путина" на ближайшее время.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 лют, 2019 15:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:41

[quote="4582535:vitaliian"]
Может начать читать серьёзную аналитику?

а может просто сэкономить время и киселева с соловьевым послушать?)
как же вы палитесь с этой вашей "аналитикой" постоянно :mrgreen:
в рашке вон все поголовно начитанные "аналитикой" эксперды :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:44

Re: Політичні дискусії

  kingkongovets написав:как же вы палитесь с этой вашей "аналитикой" постоянно
Жаргон а-ля "палитесь" оставьте своим братьям по интеллекту - подъездной босоте. Если нечего возразить по существу, просто промолчите.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:46

  vitaliian написав:
  kingkongovets написав:как же вы палитесь с этой вашей "аналитикой" постоянно
Жаргон а-ля палитесь оставьте своим братьям по интеллекту - подъездной босоте если нечего возразить по существу, просто молчите.


это ты мне щас типа по существу написал, кремлебот?)
аналитику предложи своим тупорылым братьям по разуму почитать, которые самостоятельно мыслить не в состоянии и только пережеванную пропагандонами "аналитику" могут усвоить
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 14 лют, 2019 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:46

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:это не может зависит ни от какого плана, ребенок даже с синдромом Дауна должен жить в своей семье, а не в интернате.

Проблема в тому, що "дитина" скоїла вбивство і не однієї тисячі людей. Тому або суд, по законам України, або втеча під крило Пахана. Просто так ніхто не повернеться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:53

  lapay написав:
  freeze написав:это не может зависит ни от какого плана, ребенок даже с синдромом Дауна должен жить в своей семье, а не в интернате.

Проблема в тому, що "дитина" скоїла вбивство і не однієї тисячі людей. Тому або суд, по законам України, або втеча під крило Пахана. Просто так ніхто не повернеться.


Что за ахинея, как два миллиона людей могут быть убийцами, убийцы могут быть конкретные люди, и их в процентном отношении к остальным ничтожное количество, по ним и должен быть суд после того как ребенок возвратится в родной дом.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:53

  freeze написав:
  lapay написав:
  freeze написав:Вы что против возвращение ОРДЛО в материнское ложе ?
Дивлячись, по якому плану і механізму.
ИМХО, это не может зависит ни от какого плана, ребенок даже с синдромом Дауна должен жить в своей семье, а не в интернате.
Это конечно зависит от личностей родителей, иногда родители молодые и хочется пожить в своё удовольствие, а не памперсы менять кому-то, это понятное и логичное объяснение.
Деколи можна надати можливість дитині вивчити життя в інтернаті, щоб потім зайвий раз її не переконувати про переваги життя у власній родині.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:54

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:Может начать читать серьёзную аналитику? Путин сильно ориентируется на мнение внутри страны, к ДНР отношение у россиян резко-негативное, их не воспринимают как братьев, скорее как попрошаек, нахлебников и предателей. Поэтому никаких серьёзных медиа-событий в ближайшие полгода-год там не будет, даже казни младенцев.

Поскольку донецкая карта бита, инцидент в Керченском заливе был организован рф с единственной целью, понять насколько готово или не готово общество к открытой военной агрессии на нейтральной территории с Украиной. Результаты социологии и есть "план Путина" на ближайшее время.

І як це протиричіть моїм словам? Путіну Донбас нафіг не потрібен, це було очевидно з самого початку. Це тільки зомбовані аборигени вірили, що Раша їх приєднає, як Крим.
Його мета не змінилась з 2014 - слабка федералізована Україна, з гальмом у вигляді Лугандона. Щоб пришвидшити мету, досі є провокації і обстріли, незважаючи на санкції, і фінансування "миротворчих" українських політиків. Не знаю, чи є російске фінансування Зеленського, але медіа підтримка є.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:57

  freeze написав:
  lapay написав:
  freeze написав:это не может зависит ни от какого плана, ребенок даже с синдромом Дауна должен жить в своей семье, а не в интернате.
Проблема в тому, що "дитина" скоїла вбивство і не однієї тисячі людей. Тому або суд, по законам України, або втеча під крило Пахана. Просто так ніхто не повернеться.
Что за ахинея, как два миллиона людей могут быть убийцами, убийцы могут быть конкретные люди, и их в процентном отношении к остальным ничтожное количество, по ним и должен быть суд после того как ребенок возвратится в родной дом.
Ви праві
Два мільйони вбивцями бути не можуть... , але можуть покривати-захищати 10000 вбивць...
Тому , поки ці 0.01 млн вбивць не втратять довіру у своїх же 2 млн - до того часу ніхто не буде навіть пальцями рухати , щоб звільнити 2 млн від 0.01 млн вбивць
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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