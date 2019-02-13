Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Что за ахинея, как два миллиона людей могут быть убийцами, убийцы могут быть конкретные люди, и их в процентном отношении к остальным ничтожное количество, по ним и должен быть суд после того как ребенок возвратится в родной дом.
Так нехай вертаються. Всі фіни виїхали з окупованих сталіним територій, а не махали червоними прапорами, хоч їх було 12% від загалу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
freeze написав:Что за ахинея, как два миллиона людей могут быть убийцами, убийцы могут быть конкретные люди, и их в процентном отношении к остальным ничтожное количество, по ним и должен быть суд после того как ребенок возвратится в родной дом.
Так нехай вертаються. Всі фіни виїхали з окупованих сталіним територій, а не махали червоними прапорами, хоч їх було 12% від загалу.
Возникает у части населения нездоровая привычка разбрасываться территориями. Это происходит в сознании легко, тем более личного участия в приобретении территорий обычно не было. В менталитете японцев и финнов мне ближе японцы, но то конечно дело личного выбора.
freeze написав:Что за ахинея, как два миллиона людей могут быть убийцами, убийцы могут быть конкретные люди, и их в процентном отношении к остальным ничтожное количество, по ним и должен быть суд после того как ребенок возвратится в родной дом.
Так нехай вертаються. Всі фіни виїхали з окупованих сталіним територій, а не махали червоними прапорами, хоч їх було 12% від загалу.
Возникает у части населения нездоровая привычка разбрасываться территориями. Это происходит в сознании легко, тем более личного участия в приобретении территорий обычно не было. В менталитете японцев и финнов мне ближе японцы, но то конечно дело личного выбора.
А що японці? З Китаю , Кореї,Монголії ,Сахаліну,Курил - пішли - тобто по Вашому територіями порозкидались Те що вони чотири острови не признають за росією - так і ми Крим і ОРДЛО російським не вважаємо.
budivelnik написав:З Китаю , Кореї,Монголії ,Сахаліну,Курил - пішли - тобто по Вашому територіями порозкидались Те що вони чотири острови не признають за росією - так і ми Крим і ОРДЛО російським не вважаємо.
По первому списку территорий японцы подписали международные договора. По южным Курилам мне была бы интересно послушать дискуссию в японском обществе -
мы возьмем назад южные курилы, только после того, как будут наказаны те, кто депортировал японцев другие говорят - мы не будем брать острова, пока нам не заплатят вред по экологии и моральный ущерб, пусть заплатят, потом возьмем и тд и тп.
freeze написав:По южным Курилам мне была бы интересно послушать дискуссию в японском обществе -
мы возьмем назад южные курилы, только после того, как будут наказаны те, кто депортировал японцев другие говорят - мы не будем брать острова, пока нам не заплатят вред по экологии и моральный ущерб, пусть заплатят, потом возьмем и тд и тп.
Я б подивився, як би вони взяли острова на умові, що російський генерал-губернатор островів зможе заблокувати любу міжнародну ініциативу Японії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...