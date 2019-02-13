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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 141
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
36
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
11%
15
Порошенко Петро Олексійович
33%
47
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
17
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:01

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Что за ахинея, как два миллиона людей могут быть убийцами, убийцы могут быть конкретные люди, и их в процентном отношении к остальным ничтожное количество, по ним и должен быть суд после того как ребенок возвратится в родной дом.

Так нехай вертаються. Всі фіни виїхали з окупованих сталіним територій, а не махали червоними прапорами, хоч їх було 12% від загалу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:14

  lapay написав:
  freeze написав:Что за ахинея, как два миллиона людей могут быть убийцами, убийцы могут быть конкретные люди, и их в процентном отношении к остальным ничтожное количество, по ним и должен быть суд после того как ребенок возвратится в родной дом.

Так нехай вертаються. Всі фіни виїхали з окупованих сталіним територій, а не махали червоними прапорами, хоч їх було 12% від загалу.


Возникает у части населения нездоровая привычка разбрасываться территориями.
Это происходит в сознании легко, тем более личного участия в приобретении территорий обычно не было.
В менталитете японцев и финнов мне ближе японцы, но то конечно дело личного выбора.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:18

  freeze написав:
  lapay написав:
  freeze написав:Что за ахинея, как два миллиона людей могут быть убийцами, убийцы могут быть конкретные люди, и их в процентном отношении к остальным ничтожное количество, по ним и должен быть суд после того как ребенок возвратится в родной дом.
Так нехай вертаються. Всі фіни виїхали з окупованих сталіним територій, а не махали червоними прапорами, хоч їх було 12% від загалу.
Возникает у части населения нездоровая привычка разбрасываться территориями.
Это происходит в сознании легко, тем более личного участия в приобретении территорий обычно не было.
В менталитете японцев и финнов мне ближе японцы, но то конечно дело личного выбора.
А що японці?
З Китаю , Кореї,Монголії ,Сахаліну,Курил - пішли - тобто по Вашому територіями порозкидались
Те що вони чотири острови не признають за росією - так і ми Крим і ОРДЛО російським не вважаємо.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:23

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Возникает у части населения нездоровая привычка разбрасываться территориями.

Між дилемою воля-території, нормальні обирають волю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:40

  budivelnik написав:З Китаю , Кореї,Монголії ,Сахаліну,Курил - пішли - тобто по Вашому територіями порозкидались
Те що вони чотири острови не признають за росією - так і ми Крим і ОРДЛО російським не вважаємо.


По первому списку территорий японцы подписали международные договора.
По южным Курилам мне была бы интересно послушать дискуссию в японском обществе -

мы возьмем назад южные курилы, только после того, как будут наказаны те, кто депортировал японцев
другие говорят - мы не будем брать острова, пока нам не заплатят вред по экологии и моральный ущерб, пусть заплатят, потом возьмем и тд и тп.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:46

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:По южным Курилам мне была бы интересно послушать дискуссию в японском обществе -

мы возьмем назад южные курилы, только после того, как будут наказаны те, кто депортировал японцев
другие говорят - мы не будем брать острова, пока нам не заплатят вред по экологии и моральный ущерб, пусть заплатят, потом возьмем и тд и тп.

Я б подивився, як би вони взяли острова на умові, що російський генерал-губернатор островів зможе заблокувати любу міжнародну ініциативу Японії. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:48

  shapo написав:
  detroytred написав:Например: Генпрокурор не кум, а тот же как его там, что дела майдановцев ведет.
Он не политик...
Технарь-спец.


Если человек 25 лет назад проработал 5 лет инженером https://lb.ua/file/person/1377_lutsenko ... evich.html, то это уже технарь?

Под технарями я имел ввиду аполитичность.
Как техническое правительство.
detroytred
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