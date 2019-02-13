А что там киселёв с соловьёвым поют?
(прикольно: их браузер даже исправляет. На большую букву и ё))
Проинформируйте. Серьёзно интересно.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:01
А что там киселёв с соловьёвым поют?
(прикольно: их браузер даже исправляет. На большую букву и ё))
Проинформируйте. Серьёзно интересно.
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:02
Re: Політичні дискусії
Президент-Голова ВР-Міністр - це політична посада
Чистих технарів - можна знайти тільки у ВУЗ і НДІ які фінансуються державою
Всі інші (від рівня голова сільради і вище) в тому чи іншому вигляді не можуть бути технарями.
Єдине місце для чистого технаря -це консультант політика , при чому і там рішення (ефективне) яке може запропонувати технарь - може не мати можливостей реалізації з політичних мотивів
Наприклад
Я як технарь пропоную - всі субсидії які сьогодні отримають власники житла - у випадку коли це житло буде передаватись у спадщину - повинні бути повернуті державі спадкоємцями...
Я як технарь пропоную - утепленням власного житла (включаючи місця загального користування сходові-підвали-горища) повинні проводитись за рахунок власників житла...
Те що я пропоную - технічно вірно , але чи довго протримається уряд який спробує реалізувати ці поради ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:12
Re: Політичні дискусії
По Мінську треба вести перемовини з цими ур**, які самі нічого не вирішують, погоджуватись на їх умови, аж до контрибуції, змінювати під них Конституцію і так далі. В результаті там українською владою і пахнути не буде - не сподівайтесь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:16
lapay
То, что это гиря и тяжёлая, бесспорно.
Но что-то делать нужно-то с ней.
Или усилиться, чтобы потянуть.
Или бросать.
Второе незаконно и т.д.
А по первому - шевелиться нужно начать.
Реально начать жить по-новому.
Выбранный же вариант сегодняшний (никак) -- пустая трата времени. На руку тому же агрессору.
Если конечно рфия не гепнется вскоре...
Но как думаете, если кремлевцы зашатаются, то с кем воевать полезут масштабшнее?
Поэтому и нужно шевелиться.
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:17
Где вы все эти документы читаете про контрибуции и тд ?
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:23
budivelnik
Почему только вузы и нии-то?
Спецы в каждом отделе, службе, аппарате, ведомстве.
В Греции, Италии было техправительство.
Не от хорошей жизни предлагается и обращаются к нему.
А для выхода из вот таких положений, как у нас.
Для изменения системы.
Раз уж политсилы способной на это ни элита, ни общество родить не может.
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:23
Re: Політичні дискусії
Уже в марте 2016-го Тимошенко впервые возглавила рейтинги наиболее популярных политиков. С тех пор оппоненты все чаще пытались поймать ее на связях с олигархами. Так было в марте 2017-го, когда поездку Абдуллина в Женеву подсветил народный депутат от БПП Владимир Арьев. По информации депутата, соратник Тимошенко летел из Женевы на чартере партнера Коломойского Игоря Палицы. А договаривались они якобы о досрочных парламентских выборах.
Неизвестный журналист Богдан Кузьмич весной 2018 года напишет о встрече Тимошенко с Коломойским в Варшаве, добавив фото обоих из одного отеля. Потом о поездке Тимошенко в Женеву и Тель-Авив якобы к Коломойскому писал Тарас Чорновил.
В октябре программа "Схемы" выпустит сюжет о тайных встречах с еще одним бизнесменом – Виктором Пинчуком.
И Коломойский, и Пинчук давали Тимошенко эфирное время на своих телеканалах. Но других доказательств их помощи "Батькивщине" журналистам добыть не удалось.
Кроме отечественных олигархов команда президента старалась плотно привязать Тимошенко к Медведчуку, а через него – к президенту РФ Владимиру Путину. Даже Виктор Ющенко в интервью вспомнил, как Юлия Владимировна в 2005-м хотела сделать Медведчука вице-премьером. Только годы перепутал – такой разговор был в 2009-м.
Но лидера "Батькивщины", похоже, мало волновали недоказуемые намеки оппонентов, куда больше ее беспокоил высокий рейтинг Святослава Вакарчука. Весной 2018 года в кулуарах Верховной Рады депутаты разных фракций наперебой пересказывали слух, что, напуганная рейтингом певца Тимошенко, попросила Игоря Коломойского выдвинуть в президенты Владимира Зеленского. Никто из потенциальных участников разговора, конечно же, не подтверждает его существования. Но год спустя Зеленский таки выдвинулся в президенты.
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:24
Да надо откровенно сказать, что подавляющему большинству политсил и их участников возвращение ОРДЛО просто не выгодно. Они столько тысяч речей пламенных сказали, многие на риторике про ОРДЛО депутатами стали, я уже молчу, что возврат ОРДЛО неизбежно вызовет изменения в результаты любых избирательных компаний.
Поэтому и выдумаются все возможные причины, чтобы отсрочить неизбежное.
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:26
Re: Політичні дискусії
Навпаки - самий реальний. З Рашою, як і з Совком, діє тільки довга гра на виснаження.
Буде не котрибуція, а "Відновлення Донбасу" - суть не зміниться, української влади там все одно не буде, ні формально, ні фактично, якщо йти по плану Путіна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:27
V2
Очень познавательно )))
Сторонники партии олигарха во всю ищут связь Тимошенко с конкурирующими олигархами.
И понятно, что во всем виновата Тимошенко, даже в выдвижении Зеленского.
Давно так не смеялся )))
Я буквы знаю, просто интересуюсь, где вы берете эти сведения, где читаете источники ?
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