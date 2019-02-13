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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 174175176177178>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 142
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
36
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
11%
15
Порошенко Петро Олексійович
34%
48
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
17
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:01

  kingkongovets написав:
  vitaliian написав:Может начать читать серьёзную аналитику?

а может просто сэкономить время и киселева с соловьевым послушать?)
как же вы палитесь с этой вашей "аналитикой" постоянно :mrgreen:
в рашке вон все поголовно начитанные "аналитикой" эксперды :mrgreen:

А что там киселёв с соловьёвым поют?
(прикольно: их браузер даже исправляет. На большую букву и ё))
Проинформируйте. Серьёзно интересно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:02

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Под технарями я имел ввиду аполитичность.
Как техническое правительство.
Президент-Голова ВР-Міністр - це політична посада
Чистих технарів - можна знайти тільки у ВУЗ і НДІ які фінансуються державою
Всі інші (від рівня голова сільради і вище) в тому чи іншому вигляді не можуть бути технарями.
Єдине місце для чистого технаря -це консультант політика , при чому і там рішення (ефективне) яке може запропонувати технарь - може не мати можливостей реалізації з політичних мотивів
Наприклад
Я як технарь пропоную - всі субсидії які сьогодні отримають власники житла - у випадку коли це житло буде передаватись у спадщину - повинні бути повернуті державі спадкоємцями...
Я як технарь пропоную - утепленням власного житла (включаючи місця загального користування сходові-підвали-горища) повинні проводитись за рахунок власників житла...

Те що я пропоную - технічно вірно , але чи довго протримається уряд який спробує реалізувати ці поради ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:12

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:По Минску - проходят новые выборы местного самоуправления по украинскому законодательству.
Мы же говорим о том, что будет после возврата, а не сейчас.

По Мінську треба вести перемовини з цими ур**, які самі нічого не вирішують, погоджуватись на їх умови, аж до контрибуції, змінювати під них Конституцію і так далі. В результаті там українською владою і пахнути не буде - не сподівайтесь.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:16

lapay
То, что это гиря и тяжёлая, бесспорно.
Но что-то делать нужно-то с ней.
Или усилиться, чтобы потянуть.
Или бросать.
Второе незаконно и т.д.
А по первому - шевелиться нужно начать.
Реально начать жить по-новому.
Выбранный же вариант сегодняшний (никак) -- пустая трата времени. На руку тому же агрессору.
Если конечно рфия не гепнется вскоре...

Но как думаете, если кремлевцы зашатаются, то с кем воевать полезут масштабшнее?
Поэтому и нужно шевелиться.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:17

  lapay написав:
  freeze написав:По Минску - проходят новые выборы местного самоуправления по украинскому законодательству.
Мы же говорим о том, что будет после возврата, а не сейчас.

По Мінську треба вести перемовини з цими ур**, які самі нічого не вирішують, погоджуватись на їх умови, аж до контрибуції, змінювати під них Конституцію і так далі. В результаті там українською владою і пахнути не буде - не сподівайтесь.


Где вы все эти документы читаете про контрибуции и тд ?
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:23

budivelnik
Почему только вузы и нии-то?
Спецы в каждом отделе, службе, аппарате, ведомстве.

В Греции, Италии было техправительство.

Не от хорошей жизни предлагается и обращаются к нему.
А для выхода из вот таких положений, как у нас.
Для изменения системы.
Раз уж политсилы способной на это ни элита, ни общество родить не может.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:23

Re: Політичні дискусії

Уже в марте 2016-го Тимошенко впервые возглавила рейтинги наиболее популярных политиков. С тех пор оппоненты все чаще пытались поймать ее на связях с олигархами. Так было в марте 2017-го, когда поездку Абдуллина в Женеву подсветил народный депутат от БПП Владимир Арьев. По информации депутата, соратник Тимошенко летел из Женевы на чартере партнера Коломойского Игоря Палицы. А договаривались они якобы о досрочных парламентских выборах.

Неизвестный журналист Богдан Кузьмич весной 2018 года напишет о встрече Тимошенко с Коломойским в Варшаве, добавив фото обоих из одного отеля. Потом о поездке Тимошенко в Женеву и Тель-Авив якобы к Коломойскому писал Тарас Чорновил.

В октябре программа "Схемы" выпустит сюжет о тайных встречах с еще одним бизнесменом – Виктором Пинчуком.

И Коломойский, и Пинчук давали Тимошенко эфирное время на своих телеканалах. Но других доказательств их помощи "Батькивщине" журналистам добыть не удалось.

Кроме отечественных олигархов команда президента старалась плотно привязать Тимошенко к Медведчуку, а через него – к президенту РФ Владимиру Путину. Даже Виктор Ющенко в интервью вспомнил, как Юлия Владимировна в 2005-м хотела сделать Медведчука вице-премьером. Только годы перепутал – такой разговор был в 2009-м.

Но лидера "Батькивщины", похоже, мало волновали недоказуемые намеки оппонентов, куда больше ее беспокоил высокий рейтинг Святослава Вакарчука. Весной 2018 года в кулуарах Верховной Рады депутаты разных фракций наперебой пересказывали слух, что, напуганная рейтингом певца Тимошенко, попросила Игоря Коломойского выдвинуть в президенты Владимира Зеленского. Никто из потенциальных участников разговора, конечно же, не подтверждает его существования. Но год спустя Зеленский таки выдвинулся в президенты.
http://project.liga.net/projects/timoshenko_rules/
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:24

  detroytred написав:Выбранный же вариант сегодняшний (никак) -- пустая трата времени. На руку тому же агрессору.


Да надо откровенно сказать, что подавляющему большинству политсил и их участников возвращение ОРДЛО просто не выгодно. Они столько тысяч речей пламенных сказали, многие на риторике про ОРДЛО депутатами стали, я уже молчу, что возврат ОРДЛО неизбежно вызовет изменения в результаты любых избирательных компаний.

Поэтому и выдумаются все возможные причины, чтобы отсрочить неизбежное.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:26

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Реально начать жить по-новому.
Выбранный же вариант сегодняшний (никак) -- пустая трата времени. На руку тому же агрессору.

Навпаки - самий реальний. З Рашою, як і з Совком, діє тільки довга гра на виснаження.
  freeze написав:Где вы все эти документы читаете про контрибуции и тд ?

Буде не котрибуція, а "Відновлення Донбасу" - суть не зміниться, української влади там все одно не буде, ні формально, ні фактично, якщо йти по плану Путіна.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:27

V2

Очень познавательно )))
Сторонники партии олигарха во всю ищут связь Тимошенко с конкурирующими олигархами.

И понятно, что во всем виновата Тимошенко, даже в выдвижении Зеленского.

Давно так не смеялся )))

  lapay написав:Буде не котрибуція, а "Відновлення Донбасу" - суть не зміниться, української влади там все одно не буде,


Я буквы знаю, просто интересуюсь, где вы берете эти сведения, где читаете источники ?
freeze
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