Додано: Чет 14 лют, 2019 17:23

Уже в марте 2016-го Тимошенко впервые возглавила рейтинги наиболее популярных политиков. С тех пор оппоненты все чаще пытались поймать ее на связях с олигархами. Так было в марте 2017-го, когда поездку Абдуллина в Женеву подсветил народный депутат от БПП Владимир Арьев. По информации депутата, соратник Тимошенко летел из Женевы на чартере партнера Коломойского Игоря Палицы. А договаривались они якобы о досрочных парламентских выборах.Неизвестный журналист Богдан Кузьмич весной 2018 года напишет о встрече Тимошенко с Коломойским в Варшаве, добавив фото обоих из одного отеля. Потом о поездке Тимошенко в Женеву и Тель-Авив якобы к Коломойскому писал Тарас Чорновил.В октябре программа "Схемы" выпустит сюжет о тайных встречах с еще одним бизнесменом – Виктором Пинчуком.И Коломойский, и Пинчук давали Тимошенко эфирное время на своих телеканалах. Но других доказательств их помощи "Батькивщине" журналистам добыть не удалось.Кроме отечественных олигархов команда президента старалась плотно привязать Тимошенко к Медведчуку, а через него – к президенту РФ Владимиру Путину. Даже Виктор Ющенко в интервью вспомнил, как Юлия Владимировна в 2005-м хотела сделать Медведчука вице-премьером. Только годы перепутал – такой разговор был в 2009-м.Но лидера "Батькивщины", похоже, мало волновали недоказуемые намеки оппонентов, куда больше ее беспокоил высокий рейтинг Святослава Вакарчука. Весной 2018 года в кулуарах Верховной Рады депутаты разных фракций наперебой пересказывали слух, что, напуганная рейтингом певца Тимошенко, попросила Игоря Коломойского выдвинуть в президенты Владимира Зеленского. Никто из потенциальных участников разговора, конечно же, не подтверждает его существования. Но год спустя Зеленский таки выдвинулся в президенты.