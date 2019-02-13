RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 175176177178>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 142
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
36
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
11%
15
Порошенко Петро Олексійович
34%
48
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
17
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:32

lapay
Так о том и речь!
Если на феодализм в наших областях кивают на *Прямом* собравшиеся соратники, то конечно же на Донбассе будет ещё феодальнее.
Поэтому и важно начать и уже давно *вылечить* неокуп. территории.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20977
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1218 раз.
Подякували: 2836 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:36

V2
ЮВТ та ещё...
То есть даже с ней есть шанс, что кинет олигархов, которым обещала.
Малый конечно.

А с Роттердам + уже как бы очевидно. Нет и мизерного.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20977
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1218 раз.
Подякували: 2836 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:36

Re: Політичні дискусії

Раз вже тут такі балачки - хто може собі уявити реально "автономний край Донбас" в Україні ? Державні структури - це в першу чергу силовики , законники та фіскальна служба . Кому вони будуть підлеглі і як це виглядатиме ? Якщо повна автономія - то тоді як це все має працювати ? Від грошей до армії та поліції ...
Puente
 
Повідомлень: 1532
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:37

Re: Політичні дискусії

  V2 написав:Но лидера "Батькивщины", похоже, мало волновали недоказуемые намеки оппонентов, куда больше ее беспокоил высокий рейтинг Святослава Вакарчука. Весной 2018 года в кулуарах Верховной Рады депутаты разных фракций наперебой пересказывали слух, что, напуганная рейтингом певца Тимошенко, попросила Игоря Коломойского выдвинуть в президенты Владимира Зеленского. Никто из потенциальных участников разговора, конечно же, не подтверждает его существования. Но год спустя Зеленский таки выдвинулся в президенты.
Если это правда, ЮВТ будет кусать логти в случае победы Зели.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 812
З нами з: 06.04.16
Подякував: 253 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:38

  Puente написав:Раз вже тут такі балачки - хто може собі уявити реально "автономний край Донбас" в Україні ? Державні структури - це в першу чергу силовики , законники та фіскальна служба . Кому вони будуть підлеглі і як це виглядатиме ?


А в каких автономиях мира вы видели свои фискальные службы и спецслужбы ?
freeze
4
 
Повідомлень: 9627
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2817 раз.
Подякували: 3925 раз.
 
Профіль
17
2
2
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:42

vitaliian
Да даже если и просила, то это просто слова.

Кандидатура ЗЕ (то есть такой типаж) был выведен и обоснован, как самый актуальный, головастыми политтехнологами.
Беня же профессионал. Как и с Приватом он делает лучшее (по уровню), если имеет цель.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20977
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1218 раз.
Подякували: 2836 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:43

  freeze написав:
  Puente написав:Раз вже тут такі балачки - хто може собі уявити реально "автономний край Донбас" в Україні ? Державні структури - це в першу чергу силовики , законники та фіскальна служба . Кому вони будуть підлеглі і як це виглядатиме ?


А в каких автономиях мира вы видели свои фискальные службы и спецслужбы ?

Так в тому то і справа - для "пересічного" все одно . А ці , що зараз рулять там ? І скільки їх реально ? І чи вони це все попустять ? Розбіжаться хто куди ? Від рядових бойовиків та ментів до теперішніх "бюджетників" фіскальних та силових ...
Чи всі ( більшість) дружно увіллються в ряди українських контор ?
Puente
 
Повідомлень: 1532
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:50

  Puente написав:І чи вони це все попустять ? Розбіжаться хто куди ?


Естественно попустят и разбегутся. Кто не поймет, можно фото нечаянно погибших главарей показать. Там все четко понимают намёки сверху, кто остался в живых, не переживайте по этому поводу.
freeze
4
 
Повідомлень: 9627
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2817 раз.
Подякували: 3925 раз.
 
Профіль
17
2
2
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:50

Возвращение Донбасса возможно только на кабальных условиях, а-ля Украина даёт денег и ни во что не вмешивается. Де факто оно не нужно ни Донбассу ни Украине. Поэтому будет так как есть, возможно перестанут стрелять и откроют границу для торговли, украинцы в Донецк будут ездить за дешевой медициной. Приднестровье и Абхазия куда-то вернулись?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 812
З нами з: 06.04.16
Подякував: 253 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:53

Puente
Как полицейских - новых много наберут.
Может вернутся домой многие уехавшие.
Командированных много будет.

И когда командированный спокойно зайдет выпить пивка - это будет признаком, что наладилось.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20977
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1218 раз.
Подякували: 2836 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 175176177178>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.