lapay
Так о том и речь!
Если на феодализм в наших областях кивают на *Прямом* собравшиеся соратники, то конечно же на Донбассе будет ещё феодальнее.
Поэтому и важно начать и уже давно *вылечить* неокуп. территории.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:32
lapay
Так о том и речь!
Если на феодализм в наших областях кивают на *Прямом* собравшиеся соратники, то конечно же на Донбассе будет ещё феодальнее.
Поэтому и важно начать и уже давно *вылечить* неокуп. территории.
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:36
V2
ЮВТ та ещё...
То есть даже с ней есть шанс, что кинет олигархов, которым обещала.
Малый конечно.
А с Роттердам + уже как бы очевидно. Нет и мизерного.
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:36
Re: Політичні дискусії
Раз вже тут такі балачки - хто може собі уявити реально "автономний край Донбас" в Україні ? Державні структури - це в першу чергу силовики , законники та фіскальна служба . Кому вони будуть підлеглі і як це виглядатиме ? Якщо повна автономія - то тоді як це все має працювати ? Від грошей до армії та поліції ...
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:37
Re: Політичні дискусії
Если это правда, ЮВТ будет кусать логти в случае победы Зели.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:38
А в каких автономиях мира вы видели свои фискальные службы и спецслужбы ?
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:42
vitaliian
Да даже если и просила, то это просто слова.
Кандидатура ЗЕ (то есть такой типаж) был выведен и обоснован, как самый актуальный, головастыми политтехнологами.
Беня же профессионал. Как и с Приватом он делает лучшее (по уровню), если имеет цель.
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:43
Так в тому то і справа - для "пересічного" все одно . А ці , що зараз рулять там ? І скільки їх реально ? І чи вони це все попустять ? Розбіжаться хто куди ? Від рядових бойовиків та ментів до теперішніх "бюджетників" фіскальних та силових ...
Чи всі ( більшість) дружно увіллються в ряди українських контор ?
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:50
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:50
Возвращение Донбасса возможно только на кабальных условиях, а-ля Украина даёт денег и ни во что не вмешивается. Де факто оно не нужно ни Донбассу ни Украине. Поэтому будет так как есть, возможно перестанут стрелять и откроют границу для торговли, украинцы в Донецк будут ездить за дешевой медициной. Приднестровье и Абхазия куда-то вернулись?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:53
Puente
Как полицейских - новых много наберут.
Может вернутся домой многие уехавшие.
Командированных много будет.
И когда командированный спокойно зайдет выпить пивка - это будет признаком, что наладилось.
|