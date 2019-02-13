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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 175176177178 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 142 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 12% 17 Зеленський Володимир Олександрович 25% 36 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 11% 15 Порошенко Петро Олексійович 34% 48 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 5 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 12% 17 Всього голосів : 142 Додано: Чет 14 лют, 2019 18:00 vitaliian написав: украинцы в Донецк будут ездить за дешевой медициной. украинцы в Донецк будут ездить за дешевой медициной.



За какой именно? Взрывная ампутация головы в кафе "Сепар"? За какой именно? Взрывная ампутация головы в кафе "Сепар"? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Sommer Повідомлень: 3368 З нами з: 07.04.17 Подякував: 305 раз. Подякували: 476 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 18:14 Re: Політичні дискусії freeze написав: Естественно попустят и разбегутся. Кто не поймет, можно фото нечаянно погибших главарей показать. Там все четко понимают намёки сверху, кто остался в живых, не переживайте по этому поводу. Естественно попустят и разбегутся. Кто не поймет, можно фото нечаянно погибших главарей показать. Там все четко понимают намёки сверху, кто остался в живых, не переживайте по этому поводу.

Ви як мала дитина. Вони вже казали, що, якщо Київ виконає всі умови Мінська, то лугандонські прикордонники стануть "українськими", і ніяких інших на кордоні не буде. Так само і "українська" армія і поліція.

Невже досвід Моллдови нічому не навчив? Де молдовська влада в Придністров'ї? А це ж федеративна країна, тільки вся її "федеративність" в тому, що Газпром вішає на Молдову 6 млрд доларів! придністровського боргу за газ, плюс величезна діра для контрабанди і виготовленя контрафакту.

В Молдові був комуніст Президентом - вони об'єднались в одну країну? Зараз Додон, з таким же результатом.

Добре, є пересічні, які можуть вірити в якесь виконання Мінських угод, але кандидати в Президенти? Це тільки повні ідіоти вірять в таке лайно, чи агенти Кремля. Ви як мала дитина. Вони вже казали, що, якщо Київ виконає всі умови Мінська, то лугандонські прикордонники стануть "українськими", і ніяких інших на кордоні не буде. Так само і "українська" армія і поліція.Невже досвід Моллдови нічому не навчив? Де молдовська влада в Придністров'ї? А це ж федеративна країна, тільки вся її "федеративність" в тому, що Газпром вішає на Молдову 6 млрд доларів! придністровського боргу за газ, плюс величезна діра для контрабанди і виготовленя контрафакту.В Молдові був комуніст Президентом - вони об'єднались в одну країну? Зараз Додон, з таким же результатом.Добре, є пересічні, які можуть вірити в якесь виконання Мінських угод, але кандидати в Президенти? Це тільки повні ідіоти вірять в таке лайно, чи агенти Кремля. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 7155 З нами з: 01.08.15 Подякував: 866 раз. Подякували: 1049 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 18:17 lapay написав: Ви як мала дитина. Вони вже казали, що, якщо Київ виконає всі умови Мінська, то лугандонські прикордонники стануть "українськими", і ніяких інших на кордоні не буде. Так само і "українська" армія і поліція. Ви як мала дитина. Вони вже казали, що, якщо Київ виконає всі умови Мінська, то лугандонські прикордонники стануть "українськими", і ніяких інших на кордоні не буде. Так само і "українська" армія і поліція.



Вы упорно избегаете моего вопроса - где вы вот всё это читаете - про лугандонских прикордонниках после возврата ОРДЛО и тд.



Где вы прочитали, что Молдова это федеративная страна, откуда у вас такие буйные фантазии? Вы упорно избегаете моего вопроса - где вы вот всё это читаете - про лугандонских прикордонниках после возврата ОРДЛО и тд.Где вы прочитали, что Молдова это федеративная страна, откуда у вас такие буйные фантазии? freeze 4 Повідомлень: 9626 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2817 раз. Подякували: 3925 раз. Профіль 17 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 175176177178 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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