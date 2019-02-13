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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 175176177178

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 142
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
36
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
11%
15
Порошенко Петро Олексійович
34%
48
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
17
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:00

  vitaliian написав:украинцы в Донецк будут ездить за дешевой медициной.


За какой именно? Взрывная ампутация головы в кафе "Сепар"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:14

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Естественно попустят и разбегутся. Кто не поймет, можно фото нечаянно погибших главарей показать. Там все четко понимают намёки сверху, кто остался в живых, не переживайте по этому поводу.

Ви як мала дитина. Вони вже казали, що, якщо Київ виконає всі умови Мінська, то лугандонські прикордонники стануть "українськими", і ніяких інших на кордоні не буде. Так само і "українська" армія і поліція.
Невже досвід Моллдови нічому не навчив? Де молдовська влада в Придністров'ї? А це ж федеративна країна, тільки вся її "федеративність" в тому, що Газпром вішає на Молдову 6 млрд доларів! придністровського боргу за газ, плюс величезна діра для контрабанди і виготовленя контрафакту.
В Молдові був комуніст Президентом - вони об'єднались в одну країну? Зараз Додон, з таким же результатом.
Добре, є пересічні, які можуть вірити в якесь виконання Мінських угод, але кандидати в Президенти? Це тільки повні ідіоти вірять в таке лайно, чи агенти Кремля.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:17

  lapay написав:Ви як мала дитина. Вони вже казали, що, якщо Київ виконає всі умови Мінська, то лугандонські прикордонники стануть "українськими", і ніяких інших на кордоні не буде. Так само і "українська" армія і поліція.


Вы упорно избегаете моего вопроса - где вы вот всё это читаете - про лугандонских прикордонниках после возврата ОРДЛО и тд.

Где вы прочитали, что Молдова это федеративная страна, откуда у вас такие буйные фантазии?
freeze
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