За какой именно? Взрывная ампутация головы в кафе "Сепар"?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:00
За какой именно? Взрывная ампутация головы в кафе "Сепар"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:14
Re: Політичні дискусії
Ви як мала дитина. Вони вже казали, що, якщо Київ виконає всі умови Мінська, то лугандонські прикордонники стануть "українськими", і ніяких інших на кордоні не буде. Так само і "українська" армія і поліція.
Невже досвід Моллдови нічому не навчив? Де молдовська влада в Придністров'ї? А це ж федеративна країна, тільки вся її "федеративність" в тому, що Газпром вішає на Молдову 6 млрд доларів! придністровського боргу за газ, плюс величезна діра для контрабанди і виготовленя контрафакту.
В Молдові був комуніст Президентом - вони об'єднались в одну країну? Зараз Додон, з таким же результатом.
Добре, є пересічні, які можуть вірити в якесь виконання Мінських угод, але кандидати в Президенти? Це тільки повні ідіоти вірять в таке лайно, чи агенти Кремля.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:17
Вы упорно избегаете моего вопроса - где вы вот всё это читаете - про лугандонских прикордонниках после возврата ОРДЛО и тд.
Где вы прочитали, что Молдова это федеративная страна, откуда у вас такие буйные фантазии?
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