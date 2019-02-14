Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Естественно попустят и разбегутся. Кто не поймет, можно фото нечаянно погибших главарей показать. Там все четко понимают намёки сверху, кто остался в живых, не переживайте по этому поводу.
Ви як мала дитина. Вони вже казали, що, якщо Київ виконає всі умови Мінська, то лугандонські прикордонники стануть "українськими", і ніяких інших на кордоні не буде. Так само і "українська" армія і поліція. Невже досвід Моллдови нічому не навчив? Де молдовська влада в Придністров'ї? А це ж федеративна країна, тільки вся її "федеративність" в тому, що Газпром вішає на Молдову 6 млрд доларів! придністровського боргу за газ, плюс величезна діра для контрабанди і виготовленя контрафакту. В Молдові був комуніст Президентом - вони об'єднались в одну країну? Зараз Додон, з таким же результатом. Добре, є пересічні, які можуть вірити в якесь виконання Мінських угод, але кандидати в Президенти? Це тільки повні ідіоти вірять в таке лайно, чи агенти Кремля.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Ви як мала дитина. Вони вже казали, що, якщо Київ виконає всі умови Мінська, то лугандонські прикордонники стануть "українськими", і ніяких інших на кордоні не буде. Так само і "українська" армія і поліція.
Вы упорно избегаете моего вопроса - где вы вот всё это читаете - про лугандонских прикордонниках после возврата ОРДЛО и тд.
Где вы прочитали, что Молдова это федеративная страна, откуда у вас такие буйные фантазии?
freeze написав:Вы упорно избегаете моего вопроса - где вы вот всё это читаете - про лугандонских прикордонниках после возврата ОРДЛО и тд.
Я не уникаю - читав, хотів знайти посилання, перелопатив кучу посилань - поки що не знайшов. Таки знайшов, хоч і не зовсім те, що читав, але суть та сама: http://rusvesna.su/news/1500634345
Вот судите сами, что будет после реализации Минских соглашений: в Донбассе проводятся выборы, амнистия, вносятся изменения в Конституцию Украины, предприятия передаются обратно собственнику, Донбасс выходит из рублёвой зоны обратно в гривневую, начинают работать украинские банки и прочее, прочее…
А что тогда Украина будет делать с Народной милицией, которая прописана в соглашениях? Ведь Народная милиция только на словах милиция, а на деле имеет весь джентльменский набор армии, от нарезного до тяжёлого вооружения.
Киевская власть спит и видит, как введёт войска на неподконтрольную ей территорию и возьмёт Донбасс под свой полный контроль. Но для этого необходимо разоружить Народную милицию. Что, естественно, невыполнимо.
Исходя из этого, следует понимать, что территория так или иначе будет находиться под контролем Республик, а украинский суверенитет будет фиктивным.
Кроме того, согласно «Минску», суды и прокуратура на территории Донбасса в особом статусе формируются согласно местным органам власти, а значит, Генпрокуратура Украины будет бессильна на этих территориях, а преследуемые где-нибудь в Одессе политические «преступники» могут легко скрываться на по-прежнему неконтролируемых территориях.
Более того, открытие границ и свободное передвижение между Донбассом и Большой Украиной опасно наплывом нежелательного контингента не только для жителей Республик, но и куда опаснее для Украины.
Пусть это и не было вписано в Минских соглашениях, но по выполнении всех пунктов, контрольно-пропускная система между регионами постепенно будет вынужденно упразднена.
Открыв границы между областями страны, Украина откроет ящик Пандоры и впустит к себе Троянского Коня. Донбасс – это своего рода рассадник сепаратизма, который пустит свои грибные споры «Вiд Днепра до Львова», как говаривал Порошенко. Исходя из этого, Украину может постепенно наводнить не то чтобы кружечками а-ля Новороссия, а партизанами и идейными вдохновителями Русского мира.
Если Киев ещё способен скрипя зубами согласиться с некоторыми пунктами соглашений, то на такой шаг Кабмин и Рада просто не пойдут. Кроме всего выше перечисленного, Украина хоть и будет (фиктивно) контролировать границу с Россией, но, согласно примечаниям 11-го пункта соглашений, Украина должна оказывать «содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с регионами Российской Федерации».
Такое положение вещей даёт Донбассу практически полную свободу действий. То есть, это существование Республик под флагом вражеской Украины, но с возможностью дальнейшей военной и культурной экспансии глубоко в тыл врага. Это возможность планомерного уничтожения фашиствующего строя (в том числе возможность их физического устранения), затем борьба за умы населения и как итог – выдвижение народных лидеров Донбасса на главные посты нового государства. По исходу этих поистине сказочных действий (я отдаю себе полный отчёт), Украина либо по частям, либо полностью становится Россией.
freeze написав:Где вы прочитали, что Молдова это федеративная страна, откуда у вас такие буйные фантазии?
Добре, унітарна з двома автономіями, які так хоче Медведчук. Формально в Придністров'ї є молдовська влада, фактично немає. Поки Раша сама не піде з цих огризків, включаючи і недоросію, так воно і буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Открыв границы между областями страны, Украина откроет ящик Пандоры и впустит к себе Троянского Коня. Донбасс – это своего рода рассадник сепаратизма, который пустит свои грибные споры «Вiд Днепра до Львова», как говаривал Порошенко. Исходя из этого, Украину может постепенно наводнить не то чтобы кружечками а-ля Новороссия, а партизанами и идейными вдохновителями Русского мира.
А может туда поедут вдохновители евроинтеграции и наводнят этими идеями Донбасс? Смешно да? Равно как и про идеи сепаратизма во Львове. Все видят последствия "непризнанных народных республик". Менталитет сложно и долго поддаётся изменениям, нужно 20 лет чтобы хотя бы не испытывать неприязни друг к другу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 лют, 2019 19:59, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
Что это за жуткий сайт Русская весна ))) Не читайте такого, и будете спать спокойно. Никаких контрибуций никто не требует, и даже никогда не обсуждалось нигде подобное. Никаких лугандонских пограничников после возврата Донбасса не обсуждалось никогда, никаких донбасских спецслужб тоже не обсуждалось.
По Молдове - вы опять не точны, там одна автономия в Конституции - Гагаузская, точно также как в Украине - есть автономия.
freeze написав:По Молдове - вы опять не точны, там одна автономия в Конституции - Гагаузская, точно также как в Украине - есть автономия.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B2%D0%B0 Молдова є унітарною парламентською республікою. Це записано в конституції країни, яку було прийнято 29 липня 1994 з наступними змінами, внесеними 19 липня 1996 і 5 червня 2000. Також згідно з нею Молдова є нейтральною державою. На чолі держави є всенароднообраний президент. Молдова — член ООН, СОТ, СНД.
Адміністративно поділяється на 39 одиниць першого рівня: 32 райони, 5 муніципіїв та 2 автономні утворення — Гагаузію та Придністров’я.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...