Вот судите сами, что будет после реализации Минских соглашений: в Донбассе проводятся выборы, амнистия, вносятся изменения в Конституцию Украины, предприятия передаются обратно собственнику, Донбасс выходит из рублёвой зоны обратно в гривневую, начинают работать украинские банки и прочее, прочее…



А что тогда Украина будет делать с Народной милицией, которая прописана в соглашениях? Ведь Народная милиция только на словах милиция, а на деле имеет весь джентльменский набор армии, от нарезного до тяжёлого вооружения.



Киевская власть спит и видит, как введёт войска на неподконтрольную ей территорию и возьмёт Донбасс под свой полный контроль. Но для этого необходимо разоружить Народную милицию. Что, естественно, невыполнимо.



Исходя из этого, следует понимать, что территория так или иначе будет находиться под контролем Республик, а украинский суверенитет будет фиктивным.



Кроме того, согласно «Минску», суды и прокуратура на территории Донбасса в особом статусе формируются согласно местным органам власти, а значит, Генпрокуратура Украины будет бессильна на этих территориях, а преследуемые где-нибудь в Одессе политические «преступники» могут легко скрываться на по-прежнему неконтролируемых территориях.



Более того, открытие границ и свободное передвижение между Донбассом и Большой Украиной опасно наплывом нежелательного контингента не только для жителей Республик, но и куда опаснее для Украины.



Пусть это и не было вписано в Минских соглашениях, но по выполнении всех пунктов, контрольно-пропускная система между регионами постепенно будет вынужденно упразднена.



Открыв границы между областями страны, Украина откроет ящик Пандоры и впустит к себе Троянского Коня. Донбасс – это своего рода рассадник сепаратизма, который пустит свои грибные споры «Вiд Днепра до Львова», как говаривал Порошенко. Исходя из этого, Украину может постепенно наводнить не то чтобы кружечками а-ля Новороссия, а партизанами и идейными вдохновителями Русского мира.



Если Киев ещё способен скрипя зубами согласиться с некоторыми пунктами соглашений, то на такой шаг Кабмин и Рада просто не пойдут. Кроме всего выше перечисленного, Украина хоть и будет (фиктивно) контролировать границу с Россией, но, согласно примечаниям 11-го пункта соглашений, Украина должна оказывать «содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с регионами Российской Федерации».



Такое положение вещей даёт Донбассу практически полную свободу действий. То есть, это существование Республик под флагом вражеской Украины, но с возможностью дальнейшей военной и культурной экспансии глубоко в тыл врага. Это возможность планомерного уничтожения фашиствующего строя (в том числе возможность их физического устранения), затем борьба за умы населения и как итог – выдвижение народных лидеров Донбасса на главные посты нового государства. По исходу этих поистине сказочных действий (я отдаю себе полный отчёт), Украина либо по частям, либо полностью становится Россией.