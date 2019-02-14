RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 176177178179

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 142
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
36
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
11%
15
Порошенко Петро Олексійович
34%
48
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
17
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:43

  lapay написав:
  freeze написав:По Молдове - вы опять не точны, там одна автономия в Конституции - Гагаузская, точно также как в Украине - есть автономия.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B2%D0%B0
Молдова є унітарною парламентською республікою. Це записано в конституції країни, яку було прийнято 29 липня 1994 з наступними змінами, внесеними 19 липня 1996 і 5 червня 2000. Також згідно з нею Молдова є нейтральною державою. На чолі держави є всенароднообраний президент. Молдова — член ООН, СОТ, СНД.

Адміністративно поділяється на 39 одиниць першого рівня: 32 райони, 5 муніципіїв та 2 автономні утворення — Гагаузію та Придністров’я.


Вы правы, век живи - век учись, даже не был в курсе, что Приднестровью дали Автономию.
Но вроде тамошние отказались от предоставления автономии, захотели федерацию, но на бумаге видимо осталась автономия.

Кстати по вашей ссылке посмотрел - молдаване как всегда оригиналы - унитарное государство с двумя автономиями, что то не совсем формулировку понимаю. По-моему, или унитарное, или с автономиями. Может не прав, конечно, не юрист.
freeze
4
 
Повідомлень: 9632
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2818 раз.
Подякували: 3927 раз.
 
Профіль
17
2
2
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 20:26

  Alex2006 написав:Вон detroytred вам ответил, прочитайте внимательно, и еще раз перечитайте мое сообщение

detroytred совершил практически невозможное - он у меня в чёрном списке
  Alex2006 написав:Поставят на Зеленского 100 грн - будет коэфициент 1.1. Коэффициенты меняются согласно объему ставок, и все.

Так по каким-то там опросам Зеленский и Тимошенко - фавориты, делайте ставки с такими-то коэффициентами. Будет гарантированный выигрыш. Но нет, почему-то не ставят. Интересно, почему же ? :-)
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2086
З нами з: 31.08.09
Подякував: 183 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 20:56

  freeze написав:Я тоже не смотрел ни одной серии Слуги народа, даже более того не смотрел ни одного фильма с участием Зеленского.

так посмотрите, в порядке повышения самообразования
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2086
З нами з: 31.08.09
Подякував: 183 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 176177178179
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.