Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:По Молдове - вы опять не точны, там одна автономия в Конституции - Гагаузская, точно также как в Украине - есть автономия.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B2%D0%B0 Молдова є унітарною парламентською республікою. Це записано в конституції країни, яку було прийнято 29 липня 1994 з наступними змінами, внесеними 19 липня 1996 і 5 червня 2000. Також згідно з нею Молдова є нейтральною державою. На чолі держави є всенароднообраний президент. Молдова — член ООН, СОТ, СНД.
Адміністративно поділяється на 39 одиниць першого рівня: 32 райони, 5 муніципіїв та 2 автономні утворення — Гагаузію та Придністров’я.
Вы правы, век живи - век учись, даже не был в курсе, что Приднестровью дали Автономию. Но вроде тамошние отказались от предоставления автономии, захотели федерацию, но на бумаге видимо осталась автономия.
Кстати по вашей ссылке посмотрел - молдаване как всегда оригиналы - унитарное государство с двумя автономиями, что то не совсем формулировку понимаю. По-моему, или унитарное, или с автономиями. Может не прав, конечно, не юрист.