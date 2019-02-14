RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 177178179180>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 142
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
36
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
11%
15
Порошенко Петро Олексійович
34%
48
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
17
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:43

  lapay написав:
  freeze написав:По Молдове - вы опять не точны, там одна автономия в Конституции - Гагаузская, точно также как в Украине - есть автономия.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B2%D0%B0
Молдова є унітарною парламентською республікою. Це записано в конституції країни, яку було прийнято 29 липня 1994 з наступними змінами, внесеними 19 липня 1996 і 5 червня 2000. Також згідно з нею Молдова є нейтральною державою. На чолі держави є всенароднообраний президент. Молдова — член ООН, СОТ, СНД.

Адміністративно поділяється на 39 одиниць першого рівня: 32 райони, 5 муніципіїв та 2 автономні утворення — Гагаузію та Придністров’я.


Вы правы, век живи - век учись, даже не был в курсе, что Приднестровью дали Автономию.
Но вроде тамошние отказались от предоставления автономии, захотели федерацию, но на бумаге видимо осталась автономия.

Кстати по вашей ссылке посмотрел - молдаване как всегда оригиналы - унитарное государство с двумя автономиями, что то не совсем формулировку понимаю. По-моему, или унитарное, или с автономиями. Может не прав, конечно, не юрист.
freeze
4
 
Повідомлень: 9635
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2818 раз.
Подякували: 3927 раз.
 
Профіль
17
2
2
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 20:26

  Alex2006 написав:Вон detroytred вам ответил, прочитайте внимательно, и еще раз перечитайте мое сообщение

detroytred совершил практически невозможное - он у меня в чёрном списке
  Alex2006 написав:Поставят на Зеленского 100 грн - будет коэфициент 1.1. Коэффициенты меняются согласно объему ставок, и все.

Так по каким-то там опросам Зеленский и Тимошенко - фавориты, делайте ставки с такими-то коэффициентами. Будет гарантированный выигрыш. Но нет, почему-то не ставят. Интересно, почему же ? :-)
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2089
З нами з: 31.08.09
Подякував: 183 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 20:56

  freeze написав:Я тоже не смотрел ни одной серии Слуги народа, даже более того не смотрел ни одного фильма с участием Зеленского.

так посмотрите, в порядке повышения самообразования
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2089
З нами з: 31.08.09
Подякував: 183 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 21:41

  freeze написав:
  lapay написав:
  freeze написав:По Молдове - вы опять не точны, там одна автономия в Конституции - Гагаузская, точно также как в Украине - есть автономия.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B2%D0%B0
Молдова є унітарною парламентською республікою. Це записано в конституції країни, яку було прийнято 29 липня 1994 з наступними змінами, внесеними 19 липня 1996 і 5 червня 2000. Також згідно з нею Молдова є нейтральною державою. На чолі держави є всенароднообраний президент. Молдова — член ООН, СОТ, СНД.

Адміністративно поділяється на 39 одиниць першого рівня: 32 райони, 5 муніципіїв та 2 автономні утворення — Гагаузію та Придністров’я.


Вы правы, век живи - век учись, даже не был в курсе, что Приднестровью дали Автономию.
Но вроде тамошние отказались от предоставления автономии, захотели федерацию, но на бумаге видимо осталась автономия.

Кстати по вашей ссылке посмотрел - молдаване как всегда оригиналы - унитарное государство с двумя автономиями, что то не совсем формулировку понимаю. По-моему, или унитарное, или с автономиями. Может не прав, конечно, не юрист.

По моему там не все так однозначно:
Молдавия
Республика Молдова
Столица — Кишинёв. Унитарная парламентская республика. Административно разделена на 32 района, 13 муниципиев, 1 автономное территориальное образование (Гагаузия) и административно-территориальные единицы левобережья Днестра.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
Причем в самом Приднестровье ни о какой Автономии и не говорят - это скорее пожелание Молдовы ну хотя бы так. Приднестровцы в большинстве своем хотят присоединения к росии только, хотя многие имеют молдавские паспорта (наверное большинство), есть и с рос и укр паспортами.
Востаннє редагувалось ol_zy в Чет 14 лют, 2019 21:49, всього редагувалось 1 раз.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4883
З нами з: 20.01.15
Подякував: 298 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 21:41

Re: Політичні дискусії

...я розумію, що тут всі зайняті "строчінням" різних дописів і зовсім немають часу...... :D
- але хоч частково подивіться, що і в кого вчиться Зеленський і, взагалі, яка команда у нього!
(хоча б з 46:36)
https://youtu.be/pDTQWs44Ybg
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5772
З нами з: 19.10.15
Подякував: 348 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 21:47

Re: Політичні дискусії

Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 лют, 2019 22:26, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 815
З нами з: 06.04.16
Подякував: 258 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 21:50

Долярчик
Если будущий президент страны занят уборкой снега в конкретном городе, то это хреновый президент вообще и даже на уровне мера Хацапетовки тоже хреновый мер.
Потому что, если сам будущий мер/президент вышел убирать снег, значит он ничто и никто как организатор.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2089
З нами з: 31.08.09
Подякував: 183 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:05

  ol_zy написав:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
Причем в самом Приднестровье ни о какой Автономии и не говорят - это скорее пожелание Молдовы ну хотя бы так. Приднестровцы в большинстве своем хотят присоединения к росии только, хотя многие имеют молдавские паспорта (наверное большинство), есть и с рос и укр паспортами.

Румунською теж дві автономії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 7162
З нами з: 01.08.15
Подякував: 866 раз.
Подякували: 1050 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:17

  pesikot написав:Долярчик
Если будущий президент страны занят уборкой снега в конкретном городе, то это хреновый президент вообще и даже на уровне мера Хацапетовки тоже хреновый мер.
Потому что, если сам будущий мер/президент вышел убирать снег, значит он ничто и никто как организатор.


у Зе дешевые продюсеры ( политтехнологи)


суперхит :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 4987
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2101 раз.
Подякували: 1412 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:23

  lapay написав:
  ol_zy написав:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
Причем в самом Приднестровье ни о какой Автономии и не говорят - это скорее пожелание Молдовы ну хотя бы так. Приднестровцы в большинстве своем хотят присоединения к росии только, хотя многие имеют молдавские паспорта (наверное большинство), есть и с рос и укр паспортами.

Румунською теж дві автономії.

не удивительно - это то как считает Молдова, а по факту между Приднестровьем и Молдовой стоят рос. "миротворческие" БТРы и солдаты с автоматами на случай, если Молдова вдруг попытается подтвердить эту автономию... В последние годы как-то напряженно было мимо них проезжать, но на укр. номера вроде не реагируют пока что никак.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4883
З нами з: 20.01.15
Подякував: 298 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 177178179180>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.