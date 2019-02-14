Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:По Молдове - вы опять не точны, там одна автономия в Конституции - Гагаузская, точно также как в Украине - есть автономия.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B2%D0%B0 Молдова є унітарною парламентською республікою. Це записано в конституції країни, яку було прийнято 29 липня 1994 з наступними змінами, внесеними 19 липня 1996 і 5 червня 2000. Також згідно з нею Молдова є нейтральною державою. На чолі держави є всенароднообраний президент. Молдова — член ООН, СОТ, СНД.
Адміністративно поділяється на 39 одиниць першого рівня: 32 райони, 5 муніципіїв та 2 автономні утворення — Гагаузію та Придністров’я.
Вы правы, век живи - век учись, даже не был в курсе, что Приднестровью дали Автономию. Но вроде тамошние отказались от предоставления автономии, захотели федерацию, но на бумаге видимо осталась автономия.
Кстати по вашей ссылке посмотрел - молдаване как всегда оригиналы - унитарное государство с двумя автономиями, что то не совсем формулировку понимаю. По-моему, или унитарное, или с автономиями. Может не прав, конечно, не юрист.
freeze написав:По Молдове - вы опять не точны, там одна автономия в Конституции - Гагаузская, точно также как в Украине - есть автономия.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B2%D0%B0 Молдова є унітарною парламентською республікою. Це записано в конституції країни, яку було прийнято 29 липня 1994 з наступними змінами, внесеними 19 липня 1996 і 5 червня 2000. Також згідно з нею Молдова є нейтральною державою. На чолі держави є всенароднообраний президент. Молдова — член ООН, СОТ, СНД.
Адміністративно поділяється на 39 одиниць першого рівня: 32 райони, 5 муніципіїв та 2 автономні утворення — Гагаузію та Придністров’я.
Вы правы, век живи - век учись, даже не был в курсе, что Приднестровью дали Автономию. Но вроде тамошние отказались от предоставления автономии, захотели федерацию, но на бумаге видимо осталась автономия.
Кстати по вашей ссылке посмотрел - молдаване как всегда оригиналы - унитарное государство с двумя автономиями, что то не совсем формулировку понимаю. По-моему, или унитарное, или с автономиями. Может не прав, конечно, не юрист.
По моему там не все так однозначно:
Молдавия Республика Молдова Столица — Кишинёв. Унитарная парламентская республика. Административно разделена на 32 района, 13 муниципиев, 1 автономное территориальное образование (Гагаузия) и административно-территориальные единицы левобережья Днестра.
...я розумію, що тут всі зайняті "строчінням" різних дописів і зовсім немають часу...... - але хоч частково подивіться, що і в кого вчиться Зеленський і, взагалі, яка команда у нього! (хоча б з 46:36) https://youtu.be/pDTQWs44Ybg
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик Если будущий президент страны занят уборкой снега в конкретном городе, то это хреновый президент вообще и даже на уровне мера Хацапетовки тоже хреновый мер. Потому что, если сам будущий мер/президент вышел убирать снег, значит он ничто и никто как организатор.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot написав:Долярчик Если будущий президент страны занят уборкой снега в конкретном городе, то это хреновый президент вообще и даже на уровне мера Хацапетовки тоже хреновый мер. Потому что, если сам будущий мер/президент вышел убирать снег, значит он ничто и никто как организатор.
у Зе дешевые продюсеры ( политтехнологи)
суперхит
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
не удивительно - это то как считает Молдова, а по факту между Приднестровьем и Молдовой стоят рос. "миротворческие" БТРы и солдаты с автоматами на случай, если Молдова вдруг попытается подтвердить эту автономию... В последние годы как-то напряженно было мимо них проезжать, но на укр. номера вроде не реагируют пока что никак.