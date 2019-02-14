Додано: Чет 14 лют, 2019 21:50

Долярчик

Если будущий президент страны занят уборкой снега в конкретном городе, то это хреновый президент вообще и даже на уровне мера Хацапетовки тоже хреновый мер.

Потому что, если сам будущий мер/президент вышел убирать снег, значит он ничто и никто как организатор.

Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось