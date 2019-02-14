Ещё хитрее pesikot в этот раз поступил.
Не просто отмолчался (не раскрыл свои познания, в которых Алекса2006 укорял), а извернулся заявлением о внесении в чёрный список.
*вдруг* не произошло))
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 14 лют, 2019 22:36
Ещё хитрее pesikot в этот раз поступил.
Не просто отмолчался (не раскрыл свои познания, в которых Алекса2006 укорял), а извернулся заявлением о внесении в чёрный список.
*вдруг* не произошло))
Додано: Чет 14 лют, 2019 22:46
А как в Приднестровье должны реагировать на украинские номера )))
Если там украинский язык - один из трех государственных, больше трети живет украинцев, госуниверситет имени Шевченко, и одна из двух центральных улиц в Тирасполе - проспект Шевченко, и Тирасполь был столицей Молдавской автономии в составе Украины/УССР/ )))
Додано: Чет 14 лют, 2019 22:52
Я разве писал в Приднестровье? Я написал между Молдовой и Приднестровьем... именно проезжая мимо вооруженного рос. солдата с автоматом и БТР-ом за спиной...
Додано: Чет 14 лют, 2019 22:54
10лет назад больше 80% из ПМР ехали на заработки в Одесскую область
и только 20% в РФ и др. страны
работая по 2-3 года постоянно в Одессе приднестровцы только на пару дней в месяц ездили домой в ПМР, а по факту заводили в Украине вторые семьи...так что Украина -это жена и дети(кроме тех, что остались в ПМР)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 14 лют, 2019 22:59
посмотрите на дату!
Президент Украины Леонид Кучма подписал Указ о введении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно вступления Украины в НАТО. Ожидается, что сегодня, 10 июля, Указ будет обнародован в СМИ, сообщает РТР. "Сроки вступления украинского государства в НАТО в большей степени зависят от самой Украины, а от Альянса мы ожидаем встречного движения", сказал Кучма на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО .
И кто был главой администрации президента))))
|