Додано: Чет 14 лют, 2019 23:35

freeze написав: ol_zy написав: Я разве писал в Приднестровье? Я написал между Молдовой и Приднестровьем... именно проезжая мимо вооруженного рос. солдата с автоматом и БТР-ом за спиной...



Состав так назваемого миротворческого контингента, расположенного на зоне разграничения:

представлены в равной пропорции военнослужащие из армии Молдовы, РФ и ПМР плюс 10 офицеров ВС Украины. Состав так назваемого миротворческого контингента, расположенного на зоне разграничения:представлены в равной пропорции военнослужащие из армии Молдовы, РФ и ПМР плюс 10 офицеров ВС Украины.

Только 29 июля 1992 года Тульская Военно-Десантная дивизия вошла в Бендеры и установила мир в регионе. Миротворческие силы России и по сей день сдерживают противостояние и пресекают возможность военных действий в Бендерах.

Россия, Молдова и Приднестровье объявили полосу вдоль Днестра зоной безопасности, контроль за которой был поручен трехсторонним миротворческим силам в составе российских, молдавских и приднестровских контингентов под наблюдением Объединенной контрольной комиссии (ОКК). Бендеры были объявлены ''зоной безопасности'' со специальным режимом.

Не уверен, что там есть Украина. Думаете, что с рос. солдатами стоит Укр. офицер? Никогда не видел. Аквафреши у солдат видел.Молдова на стороне Молдовы (там полицейский пост и все), далее рос (несколько солдат, БТР, бетонные блоки) на типа нейтральной, и уже после границы (она односторонняя) идут пограничники ПМР. Т.е. эти три миротворческие силы стоят каждая на своей территории между ними около километра по расстоянию - это там где я проезжал, как в других местах не знаю - там не пересекал.Нашел такое: