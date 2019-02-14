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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 178179180181>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 143
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
36
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
34%
49
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
17
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:36

  detroytred написав:Alex2006
Он тогда freeze чушь городил.
Я попытался вытянуть его на объяснение своего мнения)).
Хитер оказался, отмолчался.
Видно потом забыл, что опять начал чушь нести.
Посмотрим, а вдруг решится ответить (раскрыть свои познания))

Ещё хитрее pesikot в этот раз поступил.
Не просто отмолчался (не раскрыл свои познания, в которых Алекса2006 укорял), а извернулся заявлением о внесении в чёрный список.
*вдруг* не произошло))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:46

  ol_zy написав:В последние годы как-то напряженно было мимо них проезжать, но на укр. номера вроде не реагируют пока что никак.


А как в Приднестровье должны реагировать на украинские номера )))
Если там украинский язык - один из трех государственных, больше трети живет украинцев, госуниверситет имени Шевченко, и одна из двух центральных улиц в Тирасполе - проспект Шевченко, и Тирасполь был столицей Молдавской автономии в составе Украины/УССР/ )))
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:52

  freeze написав:
  ol_zy написав:В последние годы как-то напряженно было мимо них проезжать, но на укр. номера вроде не реагируют пока что никак.


А как в Приднестровье должны реагировать на украинские номера )))
Если там украинский язык - один из трех государственных, больше трети живет украинцев, госуниверситет имени Шевченко, и одна из двух центральных улиц в Тирасполе - проспект Шевченко, и Тирасполь был столицей Молдавской автономии в составе Украины/УССР/ )))

Я разве писал в Приднестровье? Я написал между Молдовой и Приднестровьем... именно проезжая мимо вооруженного рос. солдата с автоматом и БТР-ом за спиной...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:54

  freeze написав:
  ol_zy написав:В последние годы как-то напряженно было мимо них проезжать, но на укр. номера вроде не реагируют пока что никак.


А как в Приднестровье должны реагировать на украинские номера )))
Если там украинский язык - один из трех государственных, больше трети живет украинцев, госуниверситет имени Шевченко, и одна из двух центральных улиц в Тирасполе - проспект Шевченко, и Тирасполь был столицей Молдавской автономии в составе Украины/УССР/ )))


10лет назад больше 80% из ПМР ехали на заработки в Одесскую область
и только 20% в РФ и др. страны
работая по 2-3 года постоянно в Одессе приднестровцы только на пару дней в месяц ездили домой в ПМР, а по факту заводили в Украине вторые семьи...так что Украина -это жена и дети(кроме тех, что остались в ПМР)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:59

посмотрите на дату!

Президент Украины Леонид Кучма подписал Указ о введении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно вступления Украины в НАТО. Ожидается, что сегодня, 10 июля, Указ будет обнародован в СМИ, сообщает РТР. "Сроки вступления украинского государства в НАТО в большей степени зависят от самой Украины, а от Альянса мы ожидаем встречного движения", сказал Кучма на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО .

https://korrespondent.net/ukraine/polit ... iny-v-nato

И кто был главой администрации президента))))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:08

Re: Політичні дискусії

ol_zy написав:Я разве писал в Приднестровье? Я написал между Молдовой и Приднестровьем... именно проезжая мимо вооруженного рос. солдата с автоматом и БТР-ом за спиной...


Состав так назваемого миротворческого контингента, расположенного на зоне разграничения:
представлены в равной пропорции военнослужащие из армии Молдовы, РФ и ПМР плюс 10 офицеров ВС Украины.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:19

Если это так, то почему молчат журналисты и все остальные в студиях на многочисленных эфирах?!

https://m.antikor.com.ua/articles/28691 ... vorom_suda
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:35

  freeze написав:
ol_zy написав:Я разве писал в Приднестровье? Я написал между Молдовой и Приднестровьем... именно проезжая мимо вооруженного рос. солдата с автоматом и БТР-ом за спиной...


Состав так назваемого миротворческого контингента, расположенного на зоне разграничения:
представлены в равной пропорции военнослужащие из армии Молдовы, РФ и ПМР плюс 10 офицеров ВС Украины.

Не уверен, что там есть Украина. Думаете, что с рос. солдатами стоит Укр. офицер? Никогда не видел. Аквафреши у солдат видел.
Молдова на стороне Молдовы (там полицейский пост и все), далее рос (несколько солдат, БТР, бетонные блоки) на типа нейтральной, и уже после границы (она односторонняя) идут пограничники ПМР. Т.е. эти три миротворческие силы стоят каждая на своей территории между ними около километра по расстоянию - это там где я проезжал, как в других местах не знаю - там не пересекал.
Нашел такое:
Только 29 июля 1992 года Тульская Военно-Десантная дивизия вошла в Бендеры и установила мир в регионе. Миротворческие силы России и по сей день сдерживают противостояние и пресекают возможность военных действий в Бендерах.
Россия, Молдова и Приднестровье объявили полосу вдоль Днестра зоной безопасности, контроль за которой был поручен трехсторонним миротворческим силам в составе российских, молдавских и приднестровских контингентов под наблюдением Объединенной контрольной комиссии (ОКК). Бендеры были объявлены ''зоной безопасности'' со специальным режимом.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:05

  ol_zy написав:далее рос (несколько солдат, БТР, бетонные блоки) на типа нейтральной


Может вы не в курсе, но так называемые российские солдаты в ПМР, это поголовно за исключением нескольких лиц офицерского состава, это жители Тирасполя и околоточных сел, служащих по контракту в российской армии из-за более высокой зарплаты там. Даже в местном Маклере и АВИЗО публикуются объявления на поиск военнослужащих )))
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:21

  freeze написав:
  ol_zy написав:далее рос (несколько солдат, БТР, бетонные блоки) на типа нейтральной


Может вы не в курсе, но так называемые российские солдаты в ПМР, это поголовно за исключением нескольких лиц офицерского состава, это жители Тирасполя и околоточных сел, служащих по контракту в российской армии из-за более высокой зарплаты там. Даже в местном Маклере и АВИЗО публикуются объявления на поиск военнослужащих )))

Знаю - местные говорят, что это именно рос. солдаты и с ними лучше не нарываться. Если что - я к родственникам в Дубоссары уже более 20 лет катаюсь по несколько раз в год, в последние годы реже.
И кстати они там поголовно смотрят орт и верят Киселеву, а также читают местные газеты, которые поголовно проросийские - приезжая к нам, боятся сначала на русском говорить...
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