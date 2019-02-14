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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:44
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avax
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:51
в расеи официозом культивируется мнение, впрочем, как и у нас, что петро главный враг (защитник у нас)
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19yuriy91
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