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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 178179180181

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 143
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
36
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
34%
49
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
17
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:44

Кремль-ТВ активно топит за клоуна


https://www.youtube.com/watch?v=gcCcrUZqOI8
avax
 
Повідомлень: 1237
З нами з: 16.09.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 122 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:51

  avax написав:Кремль-ТВ активно топит за клоуна


https://www.youtube.com/watch?v=gcCcrUZqOI8


в расеи официозом культивируется мнение, впрочем, как и у нас, что петро главный враг (защитник у нас)
19yuriy91
 
Повідомлень: 1656
З нами з: 15.09.12
Подякував: 130 раз.
Подякували: 162 раз.
 
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  #<1 ... 178179180181
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