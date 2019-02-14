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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:11
Долярчик написав:
... от гарно написав пан Кверті на валютній гілці...
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Вже буде великим плюсом, якщо не буде заважати економічним процесам, а якщо ще буде менше красти і схемнічати ніж ці, то ціни йому не буде... А якщо ще розгонить всіх спеціалістів без освіти в різних міністерствах і відомствах, які крім працювати на себе більше ніякої користі не приносять, то взагалі буде ерзац! А там імя йому Зеленський чи папа Карло різниці немає!
Хто в команді Зе...кого він приведе на посади?
Гриценко...наш Президент
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:13
ФІрташ досі стоїть за Порошенком?
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 27735
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1406 раз.
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- Профіль
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