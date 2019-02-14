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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 179180181182 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 144 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 12% 17 Зеленський Володимир Олександрович 26% 37 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 10% 15 Порошенко Петро Олексійович 34% 49 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 3% 5 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 12% 17 Всього голосів : 144 Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:11 Долярчик написав: ... от гарно написав пан Кверті на валютній гілці...

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Вже буде великим плюсом, якщо не буде заважати економічним процесам, а якщо ще буде менше красти і схемнічати ніж ці, то ціни йому не буде... А якщо ще розгонить всіх спеціалістів без освіти в різних міністерствах і відомствах, які крім працювати на себе більше ніякої користі не приносять, то взагалі буде ерзац! А там імя йому Зеленський чи папа Карло різниці немає! ... от гарно написав пан Кверті на валютній гілці...=====Вже буде великим плюсом, якщо не буде заважати економічним процесам, а якщо ще буде менше красти і схемнічати ніж ці, то ціни йому не буде... А якщо ще розгонить всіх спеціалістів без освіти в різних міністерствах і відомствах, які крім працювати на себе більше ніякої користі не приносять, то взагалі буде ерзац! А там імя йому Зеленський чи папа Карло різниці немає!

Хто в команді Зе...кого він приведе на посади? Хто в команді Зе...кого він приведе на посади? Гриценко...наш Президент

Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 27747 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1408 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:13 ФІрташ досі стоїть за Порошенком? Гриценко...наш Президент

Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 27747 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1408 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:29 Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав: ... от гарно написав пан Кверті на валютній гілці...

=====

Вже буде великим плюсом, якщо не буде заважати економічним процесам, а якщо ще буде менше красти і схемнічати ніж ці, то ціни йому не буде... А якщо ще розгонить всіх спеціалістів без освіти в різних міністерствах і відомствах, які крім працювати на себе більше ніякої користі не приносять, то взагалі буде ерзац! А там імя йому Зеленський чи папа Карло різниці немає! ... от гарно написав пан Кверті на валютній гілці...=====Вже буде великим плюсом, якщо не буде заважати економічним процесам, а якщо ще буде менше красти і схемнічати ніж ці, то ціни йому не буде... А якщо ще розгонить всіх спеціалістів без освіти в різних міністерствах і відомствах, які крім працювати на себе більше ніякої користі не приносять, то взагалі буде ерзац! А там імя йому Зеленський чи папа Карло різниці немає!

Хто в команді Зе...кого він приведе на посади? Хто в команді Зе...кого він приведе на посади?

Если Зеленский назовет фамилии служащих сейчас людей в нижеперечисленных органах, на посты министров обороны, внутренних дел, председателя СБУ, генерального прокурора, сколько времени они продержатся на службе и по какой статье будут уволены?



То, что таких назвал Гриценко, так на них не обращают внимания, понимая, что Гриценко на 99,9% непроходной, в отличие от Зеленского. Если Зеленский назовет фамилии служащих сейчас людей в нижеперечисленных органах, на посты министров обороны, внутренних дел, председателя СБУ, генерального прокурора, сколько времени они продержатся на службе и по какой статье будут уволены?То, что таких назвал Гриценко, так на них не обращают внимания, понимая, что Гриценко на 99,9% непроходной, в отличие от Зеленского. yanyura Повідомлень: 4077 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1011 раз. Подякували: 861 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:49 yanyura написав: То, что таких назвал Гриценко, так на них не обращают внимания, понимая, что Гриценко на 99,9% непроходной, в отличие от Зеленского. То, что таких назвал Гриценко, так на них не обращают внимания, понимая, что Гриценко на 99,9% непроходной, в отличие от Зеленского.



Откуда такое убеждение, из ничего не стоящих опросов или таких же ставок в букмекерских конторах которые тот же Петя купит оптом Откуда такое убеждение, из ничего не стоящих опросов или таких же ставок в букмекерских конторах которые тот же Петя купит оптом Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 609 З нами з: 29.05.18 Подякував: 26 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:26 Re: Політичні дискусії yanyura написав: Если Зеленский назовет фамилии служащих сейчас людей в нижеперечисленных органах, на посты министров обороны, внутренних дел, председателя СБУ, генерального прокурора, сколько времени они продержатся на службе и по какой статье будут уволены? Если Зеленский назовет фамилии служащих сейчас людей в нижеперечисленных органах, на посты министров обороны, внутренних дел, председателя СБУ, генерального прокурора, сколько времени они продержатся на службе и по какой статье будут уволены?

Там є кому назначати і без нього, з не дуже далекого далекого зарубіжжя. Там є кому назначати і без нього, з не дуже далекого далекого зарубіжжя. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 7169 З нами з: 01.08.15 Подякував: 866 раз. Подякували: 1050 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 179180181182 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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