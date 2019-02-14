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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:11
Долярчик написав:
... от гарно написав пан Кверті на валютній гілці...
=====
Вже буде великим плюсом, якщо не буде заважати економічним процесам, а якщо ще буде менше красти і схемнічати ніж ці, то ціни йому не буде... А якщо ще розгонить всіх спеціалістів без освіти в різних міністерствах і відомствах, які крім працювати на себе більше ніякої користі не приносять, то взагалі буде ерзац! А там імя йому Зеленський чи папа Карло різниці немає!
Хто в команді Зе...кого він приведе на посади?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:13
ФІрташ досі стоїть за Порошенком?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:29
Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:
... от гарно написав пан Кверті на валютній гілці...
=====
Вже буде великим плюсом, якщо не буде заважати економічним процесам, а якщо ще буде менше красти і схемнічати ніж ці, то ціни йому не буде... А якщо ще розгонить всіх спеціалістів без освіти в різних міністерствах і відомствах, які крім працювати на себе більше ніякої користі не приносять, то взагалі буде ерзац! А там імя йому Зеленський чи папа Карло різниці немає!
Хто в команді Зе...кого він приведе на посади?
Если Зеленский назовет фамилии служащих сейчас людей в нижеперечисленных органах, на посты министров обороны, внутренних дел, председателя СБУ, генерального прокурора, сколько времени они продержатся на службе и по какой статье будут уволены?
То, что таких назвал Гриценко, так на них не обращают внимания, понимая, что Гриценко на 99,9% непроходной, в отличие от Зеленского.
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yanyura
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:49
yanyura написав:
То, что таких назвал Гриценко, так на них не обращают внимания, понимая, что Гриценко на 99,9% непроходной, в отличие от Зеленского.
Откуда такое убеждение, из ничего не стоящих опросов или таких же ставок в букмекерских конторах которые тот же Петя купит оптом
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:26
yanyura написав:
Если Зеленский назовет фамилии служащих сейчас людей в нижеперечисленных органах, на посты министров обороны, внутренних дел, председателя СБУ, генерального прокурора, сколько времени они продержатся на службе и по какой статье будут уволены?
Там є кому назначати і без нього, з не дуже далекого далекого зарубіжжя.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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