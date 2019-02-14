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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 179180181182

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 144
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
37
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
34%
49
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
17
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:11

  Долярчик написав:... от гарно написав пан Кверті на валютній гілці...
=====
Вже буде великим плюсом, якщо не буде заважати економічним процесам, а якщо ще буде менше красти і схемнічати ніж ці, то ціни йому не буде... А якщо ще розгонить всіх спеціалістів без освіти в різних міністерствах і відомствах, які крім працювати на себе більше ніякої користі не приносять, то взагалі буде ерзац! А там імя йому Зеленський чи папа Карло різниці немає!

Хто в команді Зе...кого він приведе на посади?
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:13

ФІрташ досі стоїть за Порошенком?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:... от гарно написав пан Кверті на валютній гілці...
=====
Вже буде великим плюсом, якщо не буде заважати економічним процесам, а якщо ще буде менше красти і схемнічати ніж ці, то ціни йому не буде... А якщо ще розгонить всіх спеціалістів без освіти в різних міністерствах і відомствах, які крім працювати на себе більше ніякої користі не приносять, то взагалі буде ерзац! А там імя йому Зеленський чи папа Карло різниці немає!

Хто в команді Зе...кого він приведе на посади?

Если Зеленский назовет фамилии служащих сейчас людей в нижеперечисленных органах, на посты министров обороны, внутренних дел, председателя СБУ, генерального прокурора, сколько времени они продержатся на службе и по какой статье будут уволены?

То, что таких назвал Гриценко, так на них не обращают внимания, понимая, что Гриценко на 99,9% непроходной, в отличие от Зеленского.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:49

  yanyura написав:То, что таких назвал Гриценко, так на них не обращают внимания, понимая, что Гриценко на 99,9% непроходной, в отличие от Зеленского.


Откуда такое убеждение, из ничего не стоящих опросов или таких же ставок в букмекерских конторах которые тот же Петя купит оптом
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:26

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Если Зеленский назовет фамилии служащих сейчас людей в нижеперечисленных органах, на посты министров обороны, внутренних дел, председателя СБУ, генерального прокурора, сколько времени они продержатся на службе и по какой статье будут уволены?

Там є кому назначати і без нього, з не дуже далекого далекого зарубіжжя. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:12

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:... от гарно написав пан Кверті на валютній гілці...
=====
Вже буде великим плюсом, якщо не буде заважати економічним процесам, а якщо ще буде менше красти і схемнічати ніж ці, то ціни йому не буде... А якщо ще розгонить всіх спеціалістів без освіти в різних міністерствах і відомствах, які крім працювати на себе більше ніякої користі не приносять, то взагалі буде ерзац! А там імя йому Зеленський чи папа Карло різниці немає!

Хто в команді Зе...кого він приведе на посади?

....от він і консультується в розумних людей, як правильно і грамотно все зробити...
https://youtu.be/pDTQWs44Ybg
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:51

Re: Політичні дискусії

...от скажіть, тут "з пальця висосали"?
https://youtu.be/P3VFz7h24RQ
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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