Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Долярчик написав:... от гарно написав пан Кверті на валютній гілці... ===== Вже буде великим плюсом, якщо не буде заважати економічним процесам, а якщо ще буде менше красти і схемнічати ніж ці, то ціни йому не буде... А якщо ще розгонить всіх спеціалістів без освіти в різних міністерствах і відомствах, які крім працювати на себе більше ніякої користі не приносять, то взагалі буде ерзац! А там імя йому Зеленський чи папа Карло різниці немає!
Хто в команді Зе...кого він приведе на посади?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Долярчик написав:... от гарно написав пан Кверті на валютній гілці... ===== Вже буде великим плюсом, якщо не буде заважати економічним процесам, а якщо ще буде менше красти і схемнічати ніж ці, то ціни йому не буде... А якщо ще розгонить всіх спеціалістів без освіти в різних міністерствах і відомствах, які крім працювати на себе більше ніякої користі не приносять, то взагалі буде ерзац! А там імя йому Зеленський чи папа Карло різниці немає!
Хто в команді Зе...кого він приведе на посади?
Если Зеленский назовет фамилии служащих сейчас людей в нижеперечисленных органах, на посты министров обороны, внутренних дел, председателя СБУ, генерального прокурора, сколько времени они продержатся на службе и по какой статье будут уволены?
То, что таких назвал Гриценко, так на них не обращают внимания, понимая, что Гриценко на 99,9% непроходной, в отличие от Зеленского.
yanyura написав:Если Зеленский назовет фамилии служащих сейчас людей в нижеперечисленных органах, на посты министров обороны, внутренних дел, председателя СБУ, генерального прокурора, сколько времени они продержатся на службе и по какой статье будут уволены?
Там є кому назначати і без нього, з не дуже далекого далекого зарубіжжя.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Долярчик написав:... от гарно написав пан Кверті на валютній гілці... ===== Вже буде великим плюсом, якщо не буде заважати економічним процесам, а якщо ще буде менше красти і схемнічати ніж ці, то ціни йому не буде... А якщо ще розгонить всіх спеціалістів без освіти в різних міністерствах і відомствах, які крім працювати на себе більше ніякої користі не приносять, то взагалі буде ерзац! А там імя йому Зеленський чи папа Карло різниці немає!