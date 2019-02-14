Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Долярчик написав:... от гарно написав пан Кверті на валютній гілці... ===== Вже буде великим плюсом, якщо не буде заважати економічним процесам, а якщо ще буде менше красти і схемнічати ніж ці, то ціни йому не буде... А якщо ще розгонить всіх спеціалістів без освіти в різних міністерствах і відомствах, які крім працювати на себе більше ніякої користі не приносять, то взагалі буде ерзац! А там імя йому Зеленський чи папа Карло різниці немає!
Хто в команді Зе...кого він приведе на посади?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Долярчик написав:... от гарно написав пан Кверті на валютній гілці... ===== Вже буде великим плюсом, якщо не буде заважати економічним процесам, а якщо ще буде менше красти і схемнічати ніж ці, то ціни йому не буде... А якщо ще розгонить всіх спеціалістів без освіти в різних міністерствах і відомствах, які крім працювати на себе більше ніякої користі не приносять, то взагалі буде ерзац! А там імя йому Зеленський чи папа Карло різниці немає!
Хто в команді Зе...кого він приведе на посади?
Если Зеленский назовет фамилии служащих сейчас людей в нижеперечисленных органах, на посты министров обороны, внутренних дел, председателя СБУ, генерального прокурора, сколько времени они продержатся на службе и по какой статье будут уволены?
То, что таких назвал Гриценко, так на них не обращают внимания, понимая, что Гриценко на 99,9% непроходной, в отличие от Зеленского.
yanyura написав:Если Зеленский назовет фамилии служащих сейчас людей в нижеперечисленных органах, на посты министров обороны, внутренних дел, председателя СБУ, генерального прокурора, сколько времени они продержатся на службе и по какой статье будут уволены?
Там є кому назначати і без нього, з не дуже далекого далекого зарубіжжя.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Долярчик написав:... от гарно написав пан Кверті на валютній гілці... ===== Вже буде великим плюсом, якщо не буде заважати економічним процесам, а якщо ще буде менше красти і схемнічати ніж ці, то ціни йому не буде... А якщо ще розгонить всіх спеціалістів без освіти в різних міністерствах і відомствах, які крім працювати на себе більше ніякої користі не приносять, то взагалі буде ерзац! А там імя йому Зеленський чи папа Карло різниці немає!
detroytred написав:Уж от безобразий Янука и Ко нынешние власти ушли далеко. Прогресс безусловно есть.
Вспомните о чем говорили между собой обычные среднестатистические украинцы в феврале 2013 и в феврале 2019 года в троллейбусе, на базаре, в офисе, в чем заключается прогресс для среднего человека, обычного, тот который не беспокоится о цифрах ВВП и ЗВР, а просто беспокоится о своих близких и родителях, ходит на футбол или в кафешку ?
vitaliian написав:украинцы в Донецк будут ездить за дешевой медициной.
За какой именно? Взрывная ампутация головы в кафе "Сепар"?
Ну можно зубоскалить сколько угодно, но на данный момент так и есть, жители близлежащих подконтрольных населенных пунктов Луганской и Донецкой областей лечатся в лечебных учреждениях Луганска и Донецка. Неожиданно,да? Вот такая гибридная ситуация.
Потому что материалы все так же дешевые, оплата и качество на уровне, безопасность и время проезда не изменились.
Все так, да?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...