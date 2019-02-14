Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Канадская миссия наблюдения на выборах в Украине официально объявила о начале своей работы - группа из 50 долгосрочных наблюдателей начинает свою работу во всех регионах Украины, где будет проходить голосование.
19yuriy91 написав:за ДК на олимпийский поболеть, с надеждой на выигрыш, приходят десятки тыщ человек, но только какой-то % из них делает ставки.
Так ніхто ж і не говорить що всі поголовно мусять ставити ставки Говорять про адекватність коефіцієнтів... Тобто коефіцієнти на ставках адекватніше висвічують реальний стан речей чи ні в порівнянні з соцопитуваннями
19yuriy91 написав:за ДК на олимпийский поболеть, с надеждой на выигрыш, приходят десятки тыщ человек, но только какой-то % из них делает ставки.
Так ніхто ж і не говорить що всі поголовно мусять ставити ставки Говорять про адекватність коефіцієнтів... Тобто коефіцієнти на ставках адекватніше висвічують реальний стан речей чи ні в порівнянні з соцопитуваннями
это я к посту pesikot
Есть ваши твёрдые убеждения, что Зеленский выйдет во второй тур и победит, но личными деньгами на ставках рисковать не намерены