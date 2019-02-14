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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 181182183184>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 144
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
37
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
34%
49
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
17
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:33

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Если второй тур Зеленский - Порошенко, то выигрывает Зеленский 39,6%, Порошенко 18,1 %

Если второй тур Зеленский - Тимошенко, то выигрывает Зеленский 35,5 %, Тимошенко 22,2 %

Если второй тур Тимошенко - Порошенко, то выигрывает Тимошенко 27 %, Порошенко 18,9 %

Так Ви вже ставку зробили на Зеленського, чи, хоча б, проти Порошенко? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:43

  lapay написав:
  freeze написав:Если второй тур Зеленский - Порошенко, то выигрывает Зеленский 39,6%, Порошенко 18,1 %

Если второй тур Зеленский - Тимошенко, то выигрывает Зеленский 35,5 %, Тимошенко 22,2 %

Если второй тур Тимошенко - Порошенко, то выигрывает Тимошенко 27 %, Порошенко 18,9 %

Так Ви вже ставку зробили на Зеленського, чи, хоча б, проти Порошенко? ;)


Нет, не сделал, я не уверен, что выиграет Зеленский.
Кроме того после того как проиграл 50 рублей в лотерее ДОСААФ, зарекся играть в азартные игры. Тогда это были нормальные деньги.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:50

  freeze написав:Нет, не сделал, я не уверен, что выиграет Зеленский.
Кроме того после того как проиграл 50 рублей в лотерее ДОСААФ, зарекся играть в азартные игры. Тогда это были нормальные деньги.

Есть ваши твёрдые убеждения, что Зеленский выйдет во второй тур и победит, но личными деньгами на ставках рисковать не намерены :-)
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:53

Канадская миссия наблюдения на выборах в Украине официально объявила о начале своей работы - группа из 50 долгосрочных наблюдателей начинает свою работу во всех регионах Украины, где будет проходить голосование.

https://interfax.com.ua/news/political/566477.html
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:55

за ДК на олимпийский поболеть, с надеждой на выигрыш, приходят десятки тыщ человек, но только какой-то % из них делает ставки.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:12

Ежедневно в среднем 10 млн грн расходуется со счета избирательного фонда Порошенко
https://interfax.com.ua/news/political/566453.html
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:12

  19yuriy91 написав:за ДК на олимпийский поболеть, с надеждой на выигрыш, приходят десятки тыщ человек, но только какой-то % из них делает ставки.
Так ніхто ж і не говорить що всі поголовно мусять ставити ставки
Говорять про адекватність коефіцієнтів...
Тобто коефіцієнти на ставках адекватніше висвічують реальний стан речей чи ні в порівнянні з соцопитуваннями
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:16

  budivelnik написав:
  19yuriy91 написав:за ДК на олимпийский поболеть, с надеждой на выигрыш, приходят десятки тыщ человек, но только какой-то % из них делает ставки.
Так ніхто ж і не говорить що всі поголовно мусять ставити ставки
Говорять про адекватність коефіцієнтів...
Тобто коефіцієнти на ставках адекватніше висвічують реальний стан речей чи ні в порівнянні з соцопитуваннями

это я к посту pesikot
Есть ваши твёрдые убеждения, что Зеленский выйдет во второй тур и победит, но личными деньгами на ставках рисковать не намерены
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:18

  19yuriy91 написав:Ежедневно в среднем 10 млн грн расходуется со счета избирательного фонда Порошенко
https://interfax.com.ua/news/political/566453.html

І як провести кампанію без спонсорів? Причому спонсорів таємних, які потім спитають за витрачені гроші.
Так що - або Порошенко, або Безсмертний - і там, і там чесні гроші. :)
Востаннє редагувалось lapay в П'ят 15 лют, 2019 19:19, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:19

  19yuriy91 написав:Ежедневно в среднем 10 млн грн расходуется со счета избирательного фонда Порошенко
https://interfax.com.ua/news/political/566453.html

"За эти семь дней избирательной кампании со счета избирательного фонда оплачено почти 70 млн грн, в среднем 10млн ежедневно", - сказал Р.Князевич на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

https://interfax.com.ua/news/political/566453.html

А ему можно верить:
Уповноважений представник кандидата на пост Президента України у ЦВК з правом дорадчого голосу

Прізвище, ім'я, по батькові - Князевич Руслан Петрович
Номер посвідчення - УП-48

http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/WP007? ... 001F01=719
yanyura
 
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