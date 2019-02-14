19yuriy91
Есть существенная разница между "в надежде" и "твёрдые убеждения"
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:23
19yuriy91
Есть существенная разница между "в надежде" и "твёрдые убеждения"
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:24
Re: Політичні дискусії
Для чого Вам ці витяжки?
От послання на ввесь прес-реліз - достатньо цікавий:
До речі, як я десь і писав, містер общипав леді Ю серед любителів популізмів помолодше.
Не так добре з грошима, як погано без них.
|