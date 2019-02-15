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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 181182183184

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 144
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
37
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
34%
49
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
17
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:23

19yuriy91
Есть существенная разница между "в надежде" и "твёрдые убеждения"
И потом, как раз реальное голосование за кандидатов, потом скажется на кошельках населения. В меньшую или бОльшую сторону
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 15 лют, 2019 19:38, всього редагувалось 1 раз.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:24

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Продолжают публиковать свежачки
Киевский международный институт социологий (КМИС), 14 февраля 2019


Для чого Вам ці витяжки?
От послання на ввесь прес-реліз - достатньо цікавий: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=r ... 823&page=1

До речі, як я десь і писав, містер :mrgreen: общипав леді Ю серед любителів популізмів помолодше.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:36

  pesikot написав:19yuriy91
Есть существенная разница между "в надежде" и "твёрдые убеждения"

хорошо, приходят с надеждой и твёрдыми убеждениями, что их любимый клуб победит.
ни "надежда", ни "твёрдые убеждения" не гарантируют 100% результата.
пс. вчера, кстати, разговаривал с товарищем, который полупрофессионально :) занимается спорт.ставками. делился своими "методами" :D
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:41

  19yuriy91 написав:хорошо, приходят с надеждой и твёрдыми убеждениями, что их любимый клуб победит.
ни "надежда", ни "твёрдые убеждения" не гарантируют 100% результата.
пс. вчера, кстати, разговаривал с товарищем, который полупрофессионально :) занимается спорт.ставками.

Вам напомнить тот анекдот про замеры членов в Виллариба и Виллабаджо. В одном селе опрашивали, в другом реально меряли.
Так и тут, по опросам - одно, а по факту - совсем другое.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:56

Зеленський - не підведи!!!

  freeze написав:Продолжают публиковать свежачки

Киевский международный институт социологий (КМИС), 14 февраля 2019
Выборы Президента Украины

Зеленский - 16.4 % от общего количества избирателей, втч кто не пойдет на выборы
Порошенко - 10.8 %
Тимошенко - 9.6 %

Если второй тур Зеленский - Порошенко, то выигрывает Зеленский 39,6%, Порошенко 18,1 %

Если второй тур Зеленский - Тимошенко, то выигрывает Зеленский 35,5 %, Тимошенко 22,2 %

Если второй тур Тимошенко - Порошенко, то выигрывает Тимошенко 27 %, Порошенко 18,9 %

https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... prezidenta

... та Зеленський буде президентом - тут і до бабки не ходи! :D
... одне тільки насторожує: порох ніяк свого крісла не хоче покидати! :evil:
... ну нічо "прийде весна - саджати будемо"!©®™
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:05

  Долярчик написав:... та Зеленський буде президентом - тут і до бабки не ходи! :D

Вы уже сделали ставку на Зеленского ? Коэффициент гарантированный.
Нет ? а почему ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:28

  pesikot написав:
  Долярчик написав:... та Зеленський буде президентом - тут і до бабки не ходи! :D

Вы уже сделали ставку на Зеленского ? Коэффициент гарантированный.
Нет ? а почему ?

....можу поставити ставку "місяць свого мовчання тут(на всіх гілках фінанс. юа)", проти вашого..... - що можете запропонувати?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:00

  Долярчик написав:....можу поставити ставку "місяць свого мовчання тут(на всіх гілках фінанс. юа)", проти вашого..... - що можете запропонувати?

Если не победит Зеленский, вы молчите на всём форуме на 1 год. Клоны не создаёте
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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