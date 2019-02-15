Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:23

19yuriy91

Есть существенная разница между "в надежде" и "твёрдые убеждения"

И потом, как раз реальное голосование за кандидатов, потом скажется на кошельках населения. В меньшую или бОльшую сторону

Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 15 лют, 2019 19:38, всього редагувалось 1 раз.

Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось