19yuriy91
Есть существенная разница между "в надежде" и "твёрдые убеждения"
И потом, как раз реальное голосование за кандидатов, потом скажется на кошельках населения. В меньшую или бОльшую сторону
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:23
19yuriy91
Есть существенная разница между "в надежде" и "твёрдые убеждения"
И потом, как раз реальное голосование за кандидатов, потом скажется на кошельках населения. В меньшую или бОльшую сторону
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 15 лют, 2019 19:38, всього редагувалось 1 раз.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:24
Re: Політичні дискусії
Для чого Вам ці витяжки?
От послання на ввесь прес-реліз - достатньо цікавий:
До речі, як я десь і писав, містер общипав леді Ю серед любителів популізмів помолодше.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:36
хорошо, приходят с надеждой и твёрдыми убеждениями, что их любимый клуб победит.
ни "надежда", ни "твёрдые убеждения" не гарантируют 100% результата.
пс. вчера, кстати, разговаривал с товарищем, который полупрофессионально занимается спорт.ставками. делился своими "методами"
Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:41
Вам напомнить тот анекдот про замеры членов в Виллариба и Виллабаджо. В одном селе опрашивали, в другом реально меряли.
Так и тут, по опросам - одно, а по факту - совсем другое.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:56
Зеленський - не підведи!!!
... та Зеленський буде президентом - тут і до бабки не ходи!
... одне тільки насторожує: порох ніяк свого крісла не хоче покидати!
... ну нічо "прийде весна - саджати будемо"!©®™
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:05
Вы уже сделали ставку на Зеленского ? Коэффициент гарантированный.
Нет ? а почему ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:28
....можу поставити ставку "місяць свого мовчання тут(на всіх гілках фінанс. юа)", проти вашого..... - що можете запропонувати?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:00
Если не победит Зеленский, вы молчите на всём форуме на 1 год. Клоны не создаёте
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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