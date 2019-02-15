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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 144
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
37
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
34%
49
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
17
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:14

Re: Політичні дискусії

  Долярчик написав:- може ще хтось зі мною хоче закластись

Я можу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:21

  lapay написав:
  Долярчик написав:- може ще хтось зі мною хоче закластись

Я можу.

Достал большое ведро попкорна :-)
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:32

  yanyura написав:То, что таких назвал Гриценко, так на них не обращают внимания, понимая, что Гриценко на 99,9% непроходной, в отличие от Зеленского.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Посмотрите на этого "на 99,9% непроходного", когда Садовой и Бессмертный снимутся в его пользу :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:42

Re: Політичні дискусії

Alex2006 написав:
  yanyura написав:То, что таких назвал Гриценко, так на них не обращают внимания, понимая, что Гриценко на 99,9% непроходной, в отличие от Зеленского.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Посмотрите на этого "на 99,9% непроходного", когда Садовой и Бессмертный снимутся в его пользу :)
Садовой и Бессмертный вместе дай бог чтобы хотя бы 2% набрали, а если они снимут свои кандидатуры в чью-то пользу, это совершенно не значит, что все их %% уйдут тому, в чью пользу они снимут кандидатуры.
Для меня Гриценко обнулил свой рейтинг своими выступлениями во время Майдана - пустомеля бесформенный
Faceless
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