Я можу.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:14
Re: Політичні дискусії
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:21
Достал большое ведро попкорна
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:32
Посмотрите на этого "на 99,9% непроходного", когда Садовой и Бессмертный снимутся в его пользу
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:42
Re: Політичні дискусії
Садовой и Бессмертный вместе дай бог чтобы хотя бы 2% набрали, а если они снимут свои кандидатуры в чью-то пользу, это совершенно не значит, что все их %% уйдут тому, в чью пользу они снимут кандидатуры.
Для меня Гриценко обнулил свой рейтинг своими выступлениями во время Майдана - пустомеля бесформенный
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