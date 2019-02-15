lapay
...будемо рахувати мовчанку з 5-го дня після виборів, чи як?
п. с.
Шановні, а хто ще приєднається до нашого челенджу?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 16 лют, 2019 09:46
lapay
...будемо рахувати мовчанку з 5-го дня після виборів, чи як?
п. с.
Шановні, а хто ще приєднається до нашого челенджу?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 16 лют, 2019 09:59
Re: Політичні дискусії
Лучше бы каждая сторона приводила аргументы в пользу своего кандидата или аргументы против других кандидатов. В конце можно было бы какие то рейтинги ожиданий от новой власти подвести.
Сейчас диалог сводится к выяснения кто дурак. Долярчик зачем ты ведёшься на дешёвую провокацию, в стиле мелких гопников исполняющих нелепости "на слабО". От того уйдёшь ли ты с форума никому не станет ни холодно ни жарко.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 16 лют, 2019 10:13, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
Додано: Суб 16 лют, 2019 10:12
Re: Політичні дискусії
.... моя аргументація - це ЗОВСІМ НОВА людина в політиці! "Свіжа кров"!
...думаю, що деякі схеми поламає, а багатьох "напряже"! Багатьом політикам ускладнить життя, а простим пересісним у деяких моментах - полегшить його!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 16 лют, 2019 10:14
Re: Політичні дискусії
ты же понимаешь что этого мало? Гаврилюк тоже шёл в политику новым человеком, свежая кровь и т.д. а стал пальцем для голосования.
Я считаю президентом должен стать моральный авторитет (не путать с криминальными), признанный всеми, который не станет разменивать своё честное имя на договорняки и схемы. Вы таких людей среди кандидатов видите?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
Додано: Суб 16 лют, 2019 10:22
vitaliian На моменті, то я вірю, що Зеленський - чесна людина! Красти - не буде, - і іншим буде заважати це робити!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 16 лют, 2019 10:24
Re: Політичні дискусії
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 16 лют, 2019 10:34
Опять пустозвон на арене)))
Какая гарантированная ставка?)))
В линиях полно коэффициентов 1,05 и даже 1,01 бывают.
И то! Никто, кроме глупцов, не определяет их гарантированными.
А тут кэфы 1,8 на 1,9!!!!!!!!
Это практически почти 50 на 50!!!!!! С малым (практически погрешность) уклоном на левое плечо.
Красное-черное.
Как монетку бросить))
Пустозвон же заявляет о каком-то гарантированном выиграше.
Додано: Суб 16 лют, 2019 10:47
Додано: Суб 16 лют, 2019 10:47
Если уж смотреть только на кэфы (то есть технически), то больше шансов у ЮВТ -- 1,3 довольно часто не играющий коэф-т (при условиях хорошей загрузки!!!)
Потому что он самый сладкий:
не мал - и его используют в ординарах середняки по суммам;
не высок - и его лепят в свои простыночные экспрессы любители копейкой выиграть миллион.
Но наврядли в данном случае имеется подтекст.
Контора по большому счёту на политику (ставки) побоку.
Ее и в линию-то поставили лишь с целью пиара-рекламы контор и расширения ассортимента (может новая рыбка первый раз зайдет на политику и там и останется на футболе с т.п.).
То есть на конторы, как индикаторы смотреть не стоит.
Додано: Суб 16 лют, 2019 10:51
Re: Політичні дискусії
У Зеленського. Тільки зелеботи на нього ставити не хочуть - от такий парадокс.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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