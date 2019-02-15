Додано: Суб 16 лют, 2019 10:47

Если уж смотреть только на кэфы (то есть технически), то больше шансов у ЮВТ -- 1,3 довольно часто не играющий коэф-т (при условиях хорошей загрузки!!!)

Потому что он самый сладкий:

не мал - и его используют в ординарах середняки по суммам;

не высок - и его лепят в свои простыночные экспрессы любители копейкой выиграть миллион.



Но наврядли в данном случае имеется подтекст.

Контора по большому счёту на политику (ставки) побоку.

Ее и в линию-то поставили лишь с целью пиара-рекламы контор и расширения ассортимента (может новая рыбка первый раз зайдет на политику и там и останется на футболе с т.п.).



То есть на конторы, как индикаторы смотреть не стоит.