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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 184185186187>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 144
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
37
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
34%
49
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
17
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 09:46

lapay
...будемо рахувати мовчанку з 5-го дня після виборів, чи як?

п. с.
Шановні, а хто ще приєднається до нашого челенджу? :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 09:59

Re: Політичні дискусії

  Долярчик написав:Шановні, а хто ще приєднається до нашого челенджу?
Лучше бы каждая сторона приводила аргументы в пользу своего кандидата или аргументы против других кандидатов. В конце можно было бы какие то рейтинги ожиданий от новой власти подвести.

Сейчас диалог сводится к выяснения кто дурак. Долярчик зачем ты ведёшься на дешёвую провокацию, в стиле мелких гопников исполняющих нелепости "на слабО". От того уйдёшь ли ты с форума никому не станет ни холодно ни жарко.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 16 лют, 2019 10:13, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 10:12

Re: Політичні дискусії

.... моя аргументація - це ЗОВСІМ НОВА людина в політиці! "Свіжа кров"!
...думаю, що деякі схеми поламає, а багатьох "напряже"! Багатьом політикам ускладнить життя, а простим пересісним у деяких моментах - полегшить його!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 10:14

Re: Політичні дискусії

  Долярчик написав:.... моя аргументація - це ЗОВСІМ НОВА людина в політиці! "Свіжа кров"!
ты же понимаешь что этого мало? Гаврилюк тоже шёл в политику новым человеком, свежая кровь и т.д. а стал пальцем для голосования.

Я считаю президентом должен стать моральный авторитет (не путать с криминальными), признанный всеми, который не станет разменивать своё честное имя на договорняки и схемы. Вы таких людей среди кандидатов видите?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 10:22

vitaliian На моменті, то я вірю, що Зеленський - чесна людина! Красти - не буде, - і іншим буде заважати це робити!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 10:24

Re: Політичні дискусії

  Долярчик написав:будемо рахувати мовчанку з 5-го дня після виборів, чи як?

З інавгурації.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 10:34

Опять пустозвон на арене)))

Какая гарантированная ставка?)))

http://m.kievvlast.com.ua/vybory/obzor- ... -izmenenij

В линиях полно коэффициентов 1,05 и даже 1,01 бывают.
И то! Никто, кроме глупцов, не определяет их гарантированными.

А тут кэфы 1,8 на 1,9!!!!!!!!
Это практически почти 50 на 50!!!!!! С малым (практически погрешность) уклоном на левое плечо.
Красное-черное.
Как монетку бросить))

Пустозвон же заявляет о каком-то гарантированном выиграше.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 10:47

  vitaliian написав:Я считаю президентом должен стать моральный авторитет (не путать с криминальными), признанный всеми, который не станет разменивать своё честное имя на договорняки и схемы. Вы таких людей среди кандидатов видите?

А такие есть в Украине в принципе? Даже среди не кандидатов?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 10:47

Если уж смотреть только на кэфы (то есть технически), то больше шансов у ЮВТ -- 1,3 довольно часто не играющий коэф-т (при условиях хорошей загрузки!!!)
Потому что он самый сладкий:
не мал - и его используют в ординарах середняки по суммам;
не высок - и его лепят в свои простыночные экспрессы любители копейкой выиграть миллион.

Но наврядли в данном случае имеется подтекст.
Контора по большому счёту на политику (ставки) побоку.
Ее и в линию-то поставили лишь с целью пиара-рекламы контор и расширения ассортимента (может новая рыбка первый раз зайдет на политику и там и останется на футболе с т.п.).

То есть на конторы, как индикаторы смотреть не стоит.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 10:51

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Если уж смотреть только на кэфы (то есть технически), то больше шансов у ЮВТ -- 1,3 довольно часто не играющий коэф-т (при условиях хорошей загрузки!!!)
Потому что он самый сладкий:

У Зеленського. Тільки зелеботи на нього ставити не хочуть - от такий парадокс. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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